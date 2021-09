Aktiivinen asukas auttoi suojeltua suoaluetta – työmaan erhe valutti hulevesiä Kangasalta Tampereen puolelle

Pitkospuita pitkin pääsee suoalueen ohi suoraan tuttuun lähimetsään poluille juoksentelemaan lapsen kanssa Kangasalan ja Tampereen rajamailla. Tossut tosin kastuivat Risson lähimetsän poluilla tiistaina, kun Riina Ahonen oli puolitoistavuotiaan taaperonsa kanssa heijastinpolulla.

Sateettomien päivien jälkeen Ahonen ihmetteli polun kosteutta. Järkytys olikin melkoinen, kun yhtäkkiä polulle tulvi vettä pulppuamalla siihen ilmestyneestä sinisestä putkesta. Laajat lammikot olivat vallanneet polut.

– En ole mitenkään luontoaktivisti, mutta kyllä tuli paha mieli kun näki, että sieltä pulppuaa tosi paljon vettä. Tuli semmonen fiilis, että onkohan tämä ihan ok, että mitähän vettä se on.

Riina Ahosen mukaan koko naapurusto ihmetteli pulppuavaa harmaata sameaa vettä. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Putken päässä polun vieressä on vajaan kymmenen metrin päässä suoalue. Putkesta alle kahden metrin päässä on puuhun ripustettu heijastimia ja A4-kokoinen paperi kertoo lähialueen lapsille heijastinpolun tehtävistä. Alue on Risson asukkaiden vilkkaassa käytössä. Asukkaille harmaan veden juoksutuksesta ei tiedotettu.

"Tässä menee kaksi suoaluetta, maallikon ajatuksissa vaikea käsittää, miten suo kestää tuollaista harmaata vettä. Putki pulppusi tuossa suon laidassa", toteaa Riina Ahonen. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Rissonkadun työmaan hulevedet humahtivat väärään osoitteeseen

Kesken Ahosen haastattelun rakennustyömaan työntekijä ilmestyy keräämään putkea rivakasti pois. Hän kertoo putkessa kulkeneen vettä Rissonkadun työmaan ojasta.

Kangasalan Lamminrahkan asuinalueen rakentaminen on alkanut Rissonkadusta, jota riittää reilu kilometri Tampereen rajalle asti. Rakennustyömaan päällikkö vakuuttaa lupien olevan kunnossa, mutta ohjaa haastattelupyynnön Kangasalan kaupungin projekti-insinööri Lassi Aholle.

Aho myöntää paikan nähtyään, että nyt ei ohjeistuksia seurattu tarkasti.

– Käsi ylös virheen merkiksi. Siinä on koetettu samentuneita vesiä johtaa maastoon, mutta paikka on väärä, hän toteaa.

Kangasalan kaupungin projekti-insinööri Lassi Ahon mukaan tulevilta virheiltä halutaan nyt välttyä. Nyt hulevesien ajolle on katsottu uusi paikka Rissonkadun pohjoispuolelle Kangasalan puolelle. Alueen asukkaiden ei pitäisi enää olla huolissaan. "Asiantuntijat tulevat paikan päälle vielä perjantaina kehittämään paremman ratkaisun, että saadaan nämä hoidettua pysyvästi." Kuva: Matias Väänänen / Yle

Lähialueen huolestunut asukas oli netin kautta tehnyt ilmoituksen Kangasalan kaupungille Tampereen puolella sijaitsevasta putkesta tiistai-iltana ja siihen reagoitiin Ahon mukaan heti kun viesti oli saatu.

– Hyvä, ettei poistoputki ehtinyt olla tässä kauempaa. Kiitos siitä aktiiviselle asukkaalle.

Vettä ehdittiin valuttaa jo viime viikolla kahtena päivänä ja tällä viikolla tiistaina ja keskiviikkona. Vettä päästettiin arviolta 75 kuutiota Risson metsiin. Työmaalla on käytössään suunnittelijan tekemät tarkat ohjeistukset hulevesien hallintaan, joita Ahon mukaan yritetään noudattaa.

– Suoalueet on huomioitu myös, tärkeimpänä on liito-oravien alueet, ettei niille pumpata mitään.

Petäjässuo on uhanalaista isovarpurämettä, joka on vähäravinteinen suotyyppi. Se on merkitty Risson asemakaavassa koodilla LUO, eli luontoarvot on kaavalla suojeltu. Suoalueella on luonnonsuojeluvaraus. Luonnonsuojelualueen status-asia etenee Tampereen kaupungin ympäristösuunnittelija Eeva Punjun työpöydältä. Runsaat työmaavedet ovat uhka suotyypille, mutta nyt selvittiin säikähdyksellä. Harmaa möhnä polun päällä kuulostaa silti Punjun korvaan pahalta.

– Kiintoaineksen mukana tulee ravinteita ja pitkäaikainen ravinteikas vesi vaikuttaa alueen suotyyppiin, Punju kertoo.

Lamminrahkan koskematon luonto on rakentajalle haastava

Kangasalan työmaalta ei ole tarkoitus ajaa hulevesiä suoraan Tampereen puolelle. Työmaan vaikeus on se, että koko Lamminrahka on sadevesien valuma-aluetta hyvin laajalta alueelta, joten vesimäärät ovat suuria.

Vettä ei ajeta saman tien ojaan vaan alueelta etsitään paikkoja, missä se suodattuisi mitään pilaamatta. Rakennustyömaalla voisi olla navigaattori hulevesien ajajan apuna, sillä Tampereen puolen suoalueista tai muustakaan ei urakoitsijalla ole tietoa.

– Kuntarajan toiselle puolelle ei näy urakoitsijan käytössä olevassa suunnitelmakartassa, Aho toteaa.

"Hulevesien osalta pysyvämpää ratkaisua pohditaan perjantaina Rissonkadun työmaalla konsulttien kanssa", Lassi Aho lupaa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Ongelmia on rakennustyömaan alueella ollut aiemminkin. Luonnonsuojelualueella sijaitsevaan läheiseen Halimasjärveen valui keväällä kiintoainepäästöjä ja vesi samentui.

– Kesän aikana on parannettu patoratkaisuja sekä tehty erilaisia imeyttämisratkaisuja. Syksyn sateet tuovat taas haasteita, Lassi Aho kertoo.

Hulevesiputken väärä sijoittelu on saanut myös ympäristötarkastajien puhelimet soimaan sekä Tampereella että Kangasalla. Kangasalan kaupungin ympäristötarkastaja Heini Tanskasen mukaan Lamminrahkan ja Ojalan alueiden tilannetta seurataan yhteistyössä Tampereen ympäristönsuojelun kanssa.

– Nämä tapaukset ovat erittäin valitettavia. Tilanteisiin on reagoitu heti, kun ne ovat tulleet tietoon ja hulevesien käsittelyyn haetaan lisätoimenpiteitä, Tanskanen toteaa.

Parin viikon päästä katutöissä alkaa jännät paikat, kun alueen hulevesien näkökulmasta toistaiseksi tehokkain ojaratkaisu katkaistaan työnaikaisesti. Asuinalueen ensimmäinen poikkikatujen risteys Taikakieppi ja Haltijakaari saa alkunsa.

