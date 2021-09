Kun auto on pysäköity väärin ja pysäköinnintarkastaja tulee paikalle, selitys on vuodesta toiseen vanha tuttu

Pysäköinninvalvonnalla on pääkaupunkiseudulla pitkät perinteet. Kuvassa pysäköinninvalvoja tekee työtään Heikintorin kauppakeskuksen parkkipaikalla vuonna 1971.

Pysäköinnintarkastaja Väinö Palvalle yksi selitys on tullut vuosien varrella tutuksi.

– Aika usein ollaan vain nopeasti käymässä jossain. Se on hyvin yleinen selitys, joka kuitenkin usein ontuu.

Palvan mukaan tilanne voi joskus olla hyvinkin räikeä: esimerkiksi tunnin jatkuneen vesisateen keskellä auto, jonka renkaat ja alusta ovat lähes kuivia, on tuskin ollut vain nopeasti käymässä.

Rysän päältä kärähtäneille kuljettajille Palva suosittelee ennen kaikkea rehellisyyttä.

– Yleensä on kuitenkin ihan oma valinta ollut jättää auto siihen mihin se on jätetty. Kaikkein parasta on, kun virheen myöntää ja oppii siitä ja ei tee samaa enää toiste.

Pysäköinnintarkastaja Väinö Palva ei haluaisi kirjoittaa yhtäkään pysäköintivirhemaksua. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Tänä vuonna kunnallinen pysäköinninvalvonta Helsingissä täyttää 50 vuotta. Alkutaipaleella 70-luvun alussa pysäköinninvalvonta-apulaiset partioivat kaupungin kaduilla viininpunaisissa virka-asuissa ja pysäköintivirhemaksu oli 20 markkaa.

Juhlavuoden kunniaksi Helsingin Narinkkatorilla Kampissa tänään keskiviikkona järjestetyssä tapahtumassa pysäköinninvalvojat olivat vastaamassa erilaisiin pysäköintiasioihin liittyviin kysymyksiin.

Väinö Palva sai vastattavakseen muun muassa kysymyksen: tuleeko pysäköinnintarkastajalle hyvä mieli, jos saa kirjoittaa virhemaksun erityisen kalliille autolle?

– Virallinen vastaus on ei, ja myös epävirallinen vastaus on ei. Autot ovat autoja. Mielihyvää aiheuttaa enemmän se, että pääsee paikan päällä ohjaamaan ja opastamaan ihmisiä. En loppujen lopuksi haluaisi kirjoittaa yhtään pysäköintivirhemaksua kenellekään, Palva sanoo.

Myös merkkimies tarjosi tuttua selitystä

Hänen uransa mieleenpainuvin tapaus sattui kollegalle muutama vuosi sitten Palvan seuratessa vierestä. Tapahtumapaikka oli Töölössä Mannerheimintien varrella sijaitsevan apteekin edusta, jossa on maksullisia pysäköintipaikkoja.

Yhdellä paikoista oli pysäköitynä auto, jossa maksua ei oltu hoidettu. Pysäköinnintarkastaja kirjoitti normaalirutiinien mukaisesti virhemaksun ja oli laittamassa sitä auton tuulilasiin, kun hän samalla huomasi apukuskin paikalla istumassa varsin tutun näköisen henkilön.

– Kyseessä oli Suomen hierarkiassa hyvin korkea-arvoinen henkilö, joka sitten selitti, että hänen vaimonsa on pikaisesti käymässä apteekissa. Kollega ihmetteli, että mitäs nyt tehdään, kun pysäköinnistä ei ole maksettu.

Kyseinen henkilö suhtautui Palvan mukaan tilanteeseen tyynen asiallisesti, otti sakon vastaan ja hyväksyi tapahtuneen. Muutaman autonmatkan päässä päivystäneillä turvamiehillä oli ollut kuulemma hauskaa.

Kaupunki kaipaa näkemyksiä pysäköinnin kehittämisestä

Helsingin kaupunki kerää parhaillaan asukkaiden näkemyksiä pysäköintipolitiikan kehittämisestä.

Verkkokyselyssä (siirryt toiseen palveluun)voi ottaa kantaa muun muassa siihen, millaista pysäköintipolitiikkaa Helsingin tulisi tehdä tulevaisuudessa ja mihin suuntaan pysäköinnin hinnoittelua tulisi kehittää.

Uuden pysäköintipolitiikan luonnoksessa on esitetty kuusi pysäköintipoliittista tavoitetta, seitsemän pysäköinnin kehittämisteemaa ja yhteensä 24 kehittämistoimenpidettä.

Kaupunkilaisilla on tilaisuus kertoa mielipiteitään 21. marraskuuta saakka. Uusi pysäköintipolitikka on tarkoitus hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnassa alkuvuonna 2022, minkä jälkeen se hyväksytään vielä kaupunginhallituksessa.

Millaisia kokemuksia sinulla on pysäköinninvalvonnasta? Voit keskustella aiheesta torstaihin 23.9.2021 kello 23 saakka.

