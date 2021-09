Kirjeenvaihtajalta: Kiina räjäyttää tyhjiä tornitaloja, ja samasta syystä kiinteistöjätti Evergrande huojuu – jättimaan asuntokupla paisui holtittomaksi

Evergrande on asuttanut Kiinan keskiluokkaa vuosikymmeniä. Jättiyhtiö on rakentanut 600 000 asuntoa vuodessa. Sen rakentamat lähiöt ovat kuin moderni Kiinan muuri, kun kapeat ja kymmeniin kerroksiin nousevat rakennukset seisovat pitkissä jonoissa teiden varrella, kuvailee Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley.

PEKING Evergrande on Kiinan markkinoiden avautumisen tulos. Se nousi pienestä yrityksestä Kiinan toiseksi suurimmaksi yhtiöksi.

Ja kun kiinalaiset huomasivat, että asunto on takuuvarma sijoitus, kiinteistöhuuma oli valmis.

Markkinan kuumentuessa Evergrande on nauttinut hulppeista neliöhinnoista. Esimerkiksi Pekingissä ei ole ennen kuulumatonta maksaa asunnosta liki parinkymmenentuhannen euron neliöhintaa.

Mutta yhtiö on myös ottanut yhä enemmän velkaa kasvattaakseen kiinteistökuplaa.

Kiinassa on vuosien varrella rakennettu niin paljon, että kymmeniä miljoonia asuntoja on tyhjillään. Äskettäin Kunmingin kaupungissa viranomaiset räjäyttivät viisitoista korkeaa kerrostaloa, joiden rakennuttajalta oli ennen niiden valmistumista loppunut raha.

Ja nyt pussi on tyhjä myös Evergrandella. Se johtuu osin Kiinan johdon päätöksestä rajoittaa lainanottoa kiinteistöalalla osana presidentti Xi Jinpingin Yhteinen vauraus -politiikkaa.

Politiikalla halutaan tasoittaa tuloeroja. Käytännössä Kiinan johto on ryhtynyt taltuttamaan markkinahuumaa kommunistiselle puolueelle sopiviin aisoihin.

Kiinteistöalalla tämä tarkoittaa määräystä velanoton vähentämisestä ja asuntojen hintojen laskusta tavallisen ihmisen ulottuville.

Hongkongin pörssin edusta. Paikallinen pörssi-indeksi putosi tiistaina Evergranden kriisin takia. Kuva: Jerome Favre / EPA

Evergrande on kipuillut, kun velkahanat ovat menneet kiinni. Se ei ole pystynyt maksamaan alihankkijoilleen eikä työntekijöilleen. Rakennusprojektit seisovat ympäri maata.

Evergrandella on velkaa noin 250 miljardia euroa. Siitä kaksi kolmannesta on asunnonostajien maksamia ennakkoja vielä rakennettavista asunnoista.

Asunnonostajien huoli on suuri. Niin on alihankkijoidenkin. Ja rahastotuotteiden ostajien. Evergrande alkoi kaupata sijoitustuotteita, kun velanotto vaikeutui. 80 000 ihmistä on sijoittanut tuotteisiin, joista on luvattu 7 prosentin tuotto.

Nyt niin ostajat, alihankkijat kuin sijoittajat vaativat rahojaan. He ovat protestoineet Evergranden päämajassa Shenzhenissä.

Kaikki haluavat valtiota apuun. Mutta Kiinan johto toimisi nykyisen tiukan linjan periaatteitaan vastaan, jos se pelastaisi Evergranden. Jopa englanninkielisen valtionmedian Global Timesin päätoimittaja kirjoitti, että kiinteistöjätin on turha odottaa apua valtiolta.

Mutta rakennusjätin hallitsematon romahdus ravistelisi Kiinaa pahoin. Niin moni yritys ja tavallinen ihminen ovat kytköksissä sen menestymiseen. Ja Kiinan valtio tuskin haluaa levottomuuksia, jos kansalaiset menettävät rahansa.

Romahdus tuntuisi myös ulkomailla. Suomessakin on kiinalaisiin salkkuihin sijoittaneita ja suuryrityksiä, jotka toimittavat tavaraa rakennuksille Kiinaan.

Keskiviikkona kuului hyviä uutisia. Evergrande ilmoitti järjestäneensä uudelleen kotimaisen velkaerän, jonka eräpäivä koittaa huomenna torstaina. 30 miljoonan euron velka on kuitenkin pientä yhtiön nykyvaikeuksissa. Huomenna lankeaa maksuun myös isompi yli 70 miljoonan euron ulkomainen velkaerä. Ja lisää on tulossa.

Kiinan talouden kivijalan huojuminen ei ole päättynyt.

Lue lisää:

Aasiassa kaupankäynti alkanut alamäessä – kiinalainen kiinteistöjätti Evergrande huolestuttaa sijoittajia

Tekeekö vuoden 2008 finanssikriisi paluun? Kiinan kiinteistöjätin velkapommin laineet lyövät myös Suomeen: "Sijoittajat ottavat nyt tappiota"

Kiinalaisen kiinteistöjätin huojuminen huolestuttaa markkinoita – yhtiön kaatuminen lähettäisi shokkiaaltoja koko maan taloudelle