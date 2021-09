Vaikea psykiatripula jätti potilaat heitteille – mielialahäiriötä sairastava Mikaela: "Tämä voi maksaa ihmishenkiä"

Viime keväänä tamperelainen Mikaela voi niin huonosti, että itsemurha tuntui ainoalta vaihtoehdolta. Hän kertoo katselleensa jo paikkoja, joista voisi hypätä.

– Tuntui, että en jaksa, kun en saa apua. Ne kuukaudet ovat hyvin sekava mössö. Olen jälkikäteen miettinyt, että mitä jos olisinkin hypännyt. Mutta onneksi se jäi siihen.

Mikaela ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Mikaela sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja tarvitsee jatkuvaa lääkitystä. Vielä viime vuonna hänellä oli pysyvä hoitosuhde psykiatrin kanssa. Vuoden vaihteessa se loppui, koska Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut siirrettiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

Mikaelan lisäksi muutos koski noin 6 000 muuta potilasta Tampereelta ja lähikunnista.

Mikaelan psykiatri oli ohjeistanut häntä varaamaan uuden ajan TAYSista heti tammikuussa, mutta ajanvaraukseen ei päässyt läpi. Psykologiltaan Mikaela kuuli, että psykiatri on irtisanoutunut eikä hänellä ole enää hoitavaa lääkäriä.

Valtaosa TAYSin psykiatrisista potilaista tutkitaan ja hoidetaan Pitkäniemen sairaalassa Nokialla. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Vasta maaliskuussa Mikaela pääsi yksittäiskäynnille uudelle psykiatrille. Hän sai uudet lääkkeet ja lähetteen laboratorioon. Kontrollista tai soittoajoista ei sovittu.

Sen jälkeen Mikaelan vointi huononi.

– Se oli elämäni raskain jakso. Olin hyvin masentunut, epävakaa, aggressiivinen ja ärtynyt. Olin myös hyvin ahdistunut hoitotilanteesta. Jos olisin ollut lääkärin hoidossa, hän olisi varmasti havainnut tilanteen ja se olisi voitu katkaista oikealla lääkityksellä.

Kesäkuussa Mikaela sai puhelun eri lääkäriltä. Tämä soitti maaliskuussa otetuista laboratoriokokeista, joista selvisi, että Mikaelan lääkitystä piti pienentää. Lääkäri määräsi myös uusia kokeita.

Seuraava soitto uusista koetuloksista tuli maaliskuiselta lääkäriltä. Hän myös kysyi, miten Mikaela voi. Puhelun ansiosta Mikaela pääsi kymmeneksi päiväksi osastohoitoon TAYS Pitkäniemeen.

Ylilääkäri: "Tilanne on katastrofaalinen"

TAYSin psykiatrian toimialuejohtaja, ylilääkäri Hanna-Mari Alanen sanoo, että Mikaelan kuvailema tilanne on järkyttävä, mutta valitettavasti tällä hetkellä arkipäivää TAYSissa.

– Meillä on aikuispsykiatriassa 99 erikoislääkärin vakanssia, joista 35 eli kolmasosa on täyttämättä. Vaikka erikoistuvia lääkäreitä on suhteellisen mukavasti ja ostopalvelunakin on saatu hankittua jonkin verran, meillä on työryhmiä, joista lääkäri puuttuu. Tilanne on siinä mielessä katastrofaalinen.

Ylilääkäri Hanna-Mari Alanen sanoo, että yksi lääkärikäynti ei psykiatriassa riitä. Tarvitaan useita lääkärikäyntejä ja siihen tarvitaan resursseja. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Alkuvuodesta tilanne on kuitenkin Alasen mukaan parantunut. Ajanvaraukseen saa helpommin yhteyden takaisinsoittopalvelun ansiosta, ja reseptejä pystytään nyt uusimaan sähköisessä järjestelmässä. Samalla on kuitenkin selvinnyt, kuinka isoja ongelmia hoitoon pääsyssä Tampereella on ollut jo pitkään.

– Kahdeksan kuukauden aikana on käynyt selväksi, että hoidon aloitukseen eli ensimmäiselle tai toiselle käynnille jonottavia on noin 2 300. Viime vuonna Tampereen avopalveluissa oli noin 100 000 käyntiä. Jos näille odottajille lasketaan vaikka kymmenen käyntiä jokaiselle, se olisi jo 25 000 käyntiä tähän päälle, eli neljäsosa siitä määrästä, joka on tuotettu.

Vuosien varrella kertynyttä hoitovajetta korjataan kaikin keinoin, mitä on keksitty. Alanen sanoo, että mielikuvitus on kyllä käytetty loppuun.

– Olemme järjestäneet keväästä lähtien lauantaisin poliklinikoita potilaille, jotka odottavat lääkärin lausuntoa esimerkiksi kuntoutustukea, toimeentulotukea tai Kela-terapiaa varten. Niissä meidän ja ulkopuolelta ostetut lääkärit tekevät lisätöinä lausuntoja. Olemme ostaneet lausuntoja myös yksityiseltä puolelta niin paljon kuin tältä alueelta vain saa. Lääkäreitä on palkattu myös ostopalvelufirmoista niin paljon kuin valtakunnasta on löytynyt.

Alasen mukaan psykiatripula on valtakunnallinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi pitäisi myllertää koko psykiatrian kenttä.

– Mietin kyllä päättäjienkin vastuuta. Miksi tilanne on päässyt näin pahaksi? Olen jossain kohtaa kysynyt, monenko syöpä jätetään hoitamatta. Vaikeahoitoinen psykiatrinen sairaus voidaan jättää hoitamatta, ja se tuntuu kyllä pahalta.

Potilas: "Olen vain seilannut ja koittanut luovia"

Osastohoidon jälkeen Mikaela on edelleen vailla omaa lääkäriä ja vakituista hoitosuhdetta. Kesäkuussa hän teki asiasta kirjallisen potilasmuistutuksen TAYSille. Hän kysyi myös, voiko yksityiselle psykiatrille saada palveluseteliä.

TAYS vastasi, että organisaatiomuutoksen yhteydessä avohoidosta irtisanoutui äkillisesti useita lääkäreitä eikä tämän vuoksi heitä ole ollut lainkaan osassa toimipisteitä. Erittäin vaikean lääkäripulan vuoksi lääkäripalveluita järjestetään lääketieteellisen kiireellisyysarvion mukaisesti eikä potilaille ole osoittaa vakituista hoitavaa lääkäriä.

TAYS vastaa myös, että psykiatripula on valtakunnallinen ja myös ostopalveluina tarjottavien lääkäripalveluiden määrä on riittämätön tarpeeseen nähden.

"Yksinkertaista tai nopeaa ratkaisua lääkäritilanteen korjaamiseen ei valitettavasti ole", kirje päättyy.

Mikaela teki tilanteestaan potilasmuistutuksen vaikka hänen voimansa olivat vähissä. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Mikaela sanoo miettivänsä päivittäin, miten tilanne voi olla tällainen.

– Olen itse vain seilannut ja koittanut luovia. Ei tässä tunne olevansa edes ihminen, on ihan ihmisroska olo. Joku voi sanoa, että tämä on hoitoa, mutta tämä on ihan ala-arvoista.

Mielenterveyspotilaalle olisi Mikaelan mukaan tärkeää tuntea, että häntä halutaan auttaa. Tänä vuonna hänellä ei ole ollut sellainen olo.

– Hoidon pitäisi olla oikea-aikaista ja ennaltaehkäisevää, ettei se olisi tulipalojen sammuttelua. Olen huolissani tästä tilanteesta Tampereella – tämä voi maksaa ihmishenkiä. Jos odotat kuukausia hoitoon pääsyä, siinä voi tapahtua jo vaikka mitä.

Pahaan oloon saa apua ympäri vuorokauden päivystävästä Kriisipuhelimesta (siirryt toiseen palveluun) numerosta 09 2525 0111. Surunauha ry:n (siirryt toiseen palveluun) numerot 044 751 9916 ja 044 977 9428 palvelevat arkisin klo 9–15.

Keskustelu uutisesta on auki 24.9. klo 23 asti.

Lue myös:

Masennuksesta kärsivä Sari sai kafkamaista palvelua: "Tuli tunne, pitääkö itse lohduttaa klinikan väkeä" – taustalla tuhansia koskeva uudistus