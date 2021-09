Turkulaisella Muhis Azizilla on viranomaisten maahanmuuttajille suunnattuun koronarokoteviestintään kaksi pointtia – selkeys ja strategia

Mitä viranomaisten koronarokoteviestintään maahanmuuttajille tarvittaisiin?

– No ehkä enemmän selkeyttä asiaan, mitä he haluavat viedä eteenpäin, tämä yksi pointti, Azizi sanoo.

– Toinen pointti on se, että Suomen pitää pikkuhiljaa alkaa hahmottamaan se, että maahanmuuttajat ei ole yhtä harmaata aluetta.

Keskiviikon A-studiossa keskusteltiin koronarokotekattavuudesta ja siitä, miten maahanmuuttajataustaiset saataisiin Suomessa hakeutumaan koronarokotukseen. Aihe on noussut huolenaiheeksi aikaisemmin esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Muun muassa Turun kaupunginvaltuutettuna (kok.) ja kaupungin monikulttuurisuusneuvoston entisenä puheenjohtajana tunnetun Azizinmukaan Suomen viranomaisilta tarvittaisiin koronaepidemian kaltaisiin vaikeisiin tilanteisiin parempia konsepteja maahanmuuttajien tavoittamiseen.

– Meillä pitää olla selviä valtakunnallisia strategioita, eikä vain aina silloin, kun on pakko viedä tietty asia maahanmuuttajien keskuuteen. Meidän pitää herätä näihin asioihin aika nopeasti, Azizi sanoo.

Yle kertoi viime viikolla osassa Turun maahanmuuttajayhteisöistä leviävästä, koronarokotteeseen liittyvästä disinformaatiosta.

Azizin mukaan tilanteeseen on monia syitä. Esimerkiksi osalla maahanmuuttajista luottamus viranomaisiin on hyvin heikkoa. Samalla Suomen viranomaisten tiedotus aiheesta on Azizin mukaansa ollut erimieliseltä vaikuttavaa, mikä vaikeuttaa osalla viestin sisäistämistä.

Rokote-epäröintiä EU:n asiantuntijakomiteassa tarkastelleen HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan rokotusmyönteisyyttä edistää myös hyvä kontakti perusterveydenhuoltoon – esimerkiksi oma lääkäri tai hoitaja, jonka kanssa askarruttavista asioista puhutaan.

– Eli mielestäni kyllä Suomessa osin tämä on myös kysymys perusterveydenhuollon heikkoudesta. Jos me joudutaan pelkästään mediakanavien kautta jakamaan informaatiota, jota pitäisi oikeasti jakaa myöskin tällaisissa päivittäisissä terveydenhuollon kontakteissa – joita ei tarpeeksi ole – niin silloin meille alkaa syntyä tällaista mediakilpailua, ja sitä luottamusta siihen terveysviranomaiseen ei tule tarpeeksi, Lehtonen sanoo.

Keskustelussa rokotekattavuudesta mukana oli myös STM:n johtaja Pasi Pohjola. Koko keskiviikon A-studio on katsottavissa Yle Areenassa.