Britney Spears hakee virallisesti isänsä holhousvastuun lopettamista

Laulaja haluaa mennä naimisiin ja tehdä avioehdon ilman isänsä hyväksyntää.

Britney Spears ja Sam Asghari kuvattuna Once Upon a Time in Hollywood -elokuvan ensi-illassa Hollywoodissa heinäkuussa 2019. Pari kihlautui hiljattain. Kuva: Nina Prommer / EPA