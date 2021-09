Yhdysvalloissa aletaan antaa kolmatta Pfizerin koronarokoteannosta iäkkäille, riskiryhmiin kuuluville ja ammatin perusteella

Ammattiryhmistä kolmannen annoksen saavat muun muassa terveydenhuollon työntekijät, opettajat ja lastenhoitajat. Tässä vaiheessa kolmas annos koskee Biontech-Pfizerin rokotetta. Tehosteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotteesta on kulunut puoli vuotta.

Yhdysvallat on hyväksynyt Biontech-Pfizerin koronarokotteen kolmansien annosten antamisen yli 65-vuotiaille, riskiryhmiin kuuluville sekä työnsä puolesta paljon lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa oleville.

Päätöksen myötä kymmenet miljoonat amerikkalaiset ovat pian oikeutettuja kolmanteen koronarokotteeseen. Tehosteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut puoli vuotta.

Yhdysvaltain lääkevirasto FDA päätti asiasta riippumattoman asiantuntijapaneelin viime viikolla antaman suosituksen pohjalta.

Kolmannen rokotteen antaminen vaatii vielä Yhdysvaltain tartuntatautikeskuksen (CDC) hyväksynnän. CDC:n odotetaan vahvistavan asian nopeasti.

Kolmas rokote terveydenhuollon henkilöstölle, opettajille, myyjille

CDC:n asiantuntijat antavat suosituksensa siitä, ketkä kuuluvat kolmannen rokoteannoksen saamisessa riskiryhmiin ja mille ammattiryhmille kolmas rokote annetaan.

Lääkevirasto FDA:n mukaan terveydenhuollon työntekijöiden, opettajien, lastenhoitajien, ruokakauppojen myyjien pitää saada kolmas annos. Vahvistusrokote annettaisiin myös asunnottomille tarkoitetuissa asuntoloissa asuville ja vankiloissa oleville.

Kaksikin rokoteannosta antaa tehokkaan suojan koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan, mutta Pfizerin mukaan suojaus hiipuu ajan myötä.

Pfizer oli hakenut FDA:lta hyväksyntää tehosteannoksien antamiseen kaikille yli 16-vuotiaille, mitä myös presidentti Joe Bidenin hallinto kannatti, mutta tälle ei asiantuntijapaneelin mielestä ollut tarvetta.

Tässä vaiheessa kolmas rokoteannos koskee vain Pfizerin rokotteen saaneita. Modernan tai Johnson & Johnsonin rokotteen saaneiden osalta asiasta päätetään myöhemmin.

THL ohjeistanut antamaan kolmannen annoksen immunipuutteisille

Euroopassa muun muassa Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Tšekissä on tehty päätöksiä kolmansien koronarokoteannosten antamisesta.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (siirryt toiseen palveluun) on ohjeistanut kuntia tarjoamaan kolmatta koronarokoteannosta tässä vaiheessa immuunipuutteesta kärsiville ja niille, jotka ovat saaneet rokotuksen ensimmäisten joukossa 3–4 viikon annosvälillä.

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu koronapotilaiden parissa työskenteleviä terveydenhuollon työntekijöitä sekä hoivakotien työntekijöitä ja asukkaita.

Kolmansien annosten antaminen länsimaissa on kiistanalainen aihe, sillä suuri osa kehittyvien maiden väestöstä ei ole vielä saanut ensimmäistäkään rokoteannosta.

Maailman terveysjärjestö WHO on vaatinut vauraita maita odottamaan kolmansien rokoteannosten antamista siihen asti, kunnes kehittyvissä maissa on rokotettu enemmän ihmisiä.

WHO:n mukaan Afrikassa on maita, joissa vasta alle kaksi prosenttia väestöstä on saanut koronarokotteen.

Epätasa-arvo rokotteiden jakamisessa on esillä tänään YK:n pääkokouksessa.

