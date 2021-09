Pienen kaupungin kohuttu miljoonien luksushanke kariutuu: italialainen liikemies ilmoitti vetäytymisestä kirjeellä Mänttä-Vilppulalle

Mänttä-Vilppulaan suunniteltu kunnianhimoinen ja kohuttu ilmailupuistohanke kariutuu. Rahoittajana toimiva Osanna ACI Finland Oy on vetäytynyt Mänttä-Vilppulaan suunnitellusta Lakeside Airpark Finland -hankkeesta.

Hankkeen piti rakentaa lentokenttää ja luksusasuntoja yhdistävä alue 10 000 asukkaan pirkanmaalaiseen kaupunkiin.

250 miljoonan euroa maksavan alueen rahoitusta oli järjestelty italialais-brittiläisten liikemiesten kanssa. Hankkeen yksityiskohdat ovat herättäneet epäilyjä ja siitä oli valitettu oikeuteen.

Mänttä-Vilppula kertoi keskiviikkona, että rahoittajan edustaja Fransesco Osanna on vetäytynyt.

– Kyllä, vastaanotimme kirjeen häneltä eilen keskiviikkona, Yrke Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Otto Huttunen kertoo Ylelle.

Yrke omistaa kaupungin kiinteistöjä ja on ollut vetäjänä tässä lentokaupunkihankkeessa.

Huttusen mukaan rahoittajaan on pidetty koko ajan säännöllistä yhteyttä. Vetäytyminen oli rahoittajan ratkaisu ja kirje oli siihen vahvistus.

Huttusen mukaan vetäytymiseen oli kolme syytä.

– Valitusten pitkä käsittelyaika hallinto-oikeudessa, koronan vaikutukset, paine häntä henkilönä ja hanketta kohtaan.

Mänttä-Vilppulan valtuusto hyväksyi sopimuksen italialaisen rahoittajan kanssa tammikuussa 2020. Kuva: Antti Palomaa / Yle

Alueen kehittäminen jatkuu tavalla tai toisella

Hanke herätti epäilyjä ja huolia muun muassa siitä syystä, että kaupunki oli perustamassa 10 miljoonan euron sulkutilin, jolle Mänttä-Vilppulan kaupunki sitoutui tallettamaan rahat sopimussakkoa varten.

Asiantuntijat varoittivat tämän olevan riski kaupungille. Italialainen Osanna Group lupasi kylvää satoja miljoonia euroja rakennus- ja matkailuhankkeisiin Suomessa. Ylen selvityksessä konsernin todellisesta toiminnasta löytyi vain vähän näyttöä.

Yhteistyö kohuyhtiön kanssa ei sujunut myöskään Luumäellä, missä sadan miljoonan euron lomakeskusta suunnitelleet myivät alueen alkuvuonna.

Hallinto-oikeuden päätösten venyessä kaupungin edustajat osasivat Huttusen mukaan odottaa vetäytymistä.

Osannan taustoista ja kyvystä rahoittaa tällaista hanketta keskusteltiin vilkkaasti julkisuudessa sen jälkeen, kun Mänttä-Vilppulan valtuusto hyväksyi sopimuksen italialaisten kanssa. Huttusen mukaan taustat ja rahoitus tutkittiin tarkkaan pari vuotta sitten.

– Rahoittajayhteys on ollut koko ajan hyvä, ja hallinto-oikeuden pitkästä käsittelyajasta huolimatta rahoittaja on tähän saakka kärsivällisesti odottanut lupaa aloittaa investoinnit Mänttä-Vilppulaan. Kansainvälisen rahoituksen hankkiminen on koko ajan alttiina maailman muutoksille ja Osanna teki nyt tällaisen ratkaisun, Huttunen kertoo.

Vielä on epäselvää, miten ilmailukeskuksen kehittämisessä edetään. Hankkeessa on Huttusen mukaan paljon sisältöä, jota hyödynnetään tavalla tai toisella. Sassin alueen kehittäminen ei hänen mukaansa pysähdy.

Asiaan kuuluvan valituksen käsittely hallinto-oikeudessa on kestänyt jo pian kaksi vuotta. Ennen oikeuspäätöstä mitään ei tapahdu, sillä siihen asti hanke on toteuttamiskiellossa.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marika Ala-Herttuala sanoo, ettei vielä voi arvioida, kuinka iso tappio hankkeen kariutuminen on.

– Me emme voi asialle edes mitään tehdä. PItää odottaa hallinto-oikeuden päätöstä.

Alueen kehittämistä pyritään Ala-Herttualan mukaan jatkamaan.

Lue lisää:

Taas uusi valitus Mänttä-Vilppulan kohuhankkeesta – valittajat pelkäävät italialaisyhtiön pääsevän käsiksi veronmaksajien miljoonapottiin

Mänttä-Vilppulan lentokaupunkihankkeesta valitettu hallinto-oikeuteen: "Varmaan valtaosa kaupungissa on sitä mieltä, että tässä haisee jokin"

Mänttä-Vilppulan johto lentokaupungista: taloudellinen riski on ulkopuolisilla rahoittajilla

Rutiköyhiä ja olemattomia yhtiöitä, rahan lähde arvoitus – tällainen on Mänttä-Vilppulan jättihankkeen salaperäinen rahoittaja