Entinen oululaisvaltuutettu Junes Lokka jälleen käräjillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Syyttäjä vaatii Lokalle ehdollista vankeusrangaistusta, koska Lokka on jo kaksi kertaa aiemmin tuomittu samasta rikoksesta eikä sakkorangaistusta voida enää pitää riittävänä rangaistuksena.

Syyttäjä vaatii entiselle Oulun kaupunginvaltuutetulle Junes Lokalle ehdollista vankeusrangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Syyttäjän mukaan Lokka on Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa talvella 2020 asettanut yleisön saataville ja levittänyt yleisön keskuuteen viestin, jossa uhataan turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia.

Kyseinen kokous on julkaistu suoratoistona Oulun kaupungin Youtube-kanavalla. Lokan puheenvuoro on poistettu yleisön saatavilta 26. helmikuuta 2020.

Syyttäjä vaatii, että Lokka on tuomittava vähintään kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Syyttäjä katsoo, että Lokka on jo kaksi kertaa aiemmin tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, ja sakkorangaistusta ei voida enää pitää riittävänä rangaistuksena nyt kyseessä olevasta teosta.

Asian käsittely alkoi Oulun käräjäoikeudessa torstaina. Lokka ei toimittanut käräjäoikeuteen kirjallista ennakkovastausta, josta ilmenisi hänen kantansa syytteeseen. Käräjäoikeus antaa tuomion asiassa 7. lokakuuta.

Lokan aiemmista kiihottamistuomioista yksi on lainvoimainen ja toisesta on haettu valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, missä asian käsittely on kesken. Tuomiot liittyvät Lokan netissä julkaisemiin kirjoituksiin ja videoihin.

Lokka istui Oulun kaupunginvaltuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmässä. Hän putosi kaupunginvaltuustosta kesän kuntavaaleissa.

Vireillä muitakin syytteitä, osa rikosepäilyistä vielä tutkinnassa

Oulun käräjäoikeudessa Lokkaa vastaan on vireillä syytteitä myös neljästä kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Kunnianloukkausten epäillään tapahtuneen muun muassa sosiaalisessa mediassa. Lokan lisäksi syytteessä on kaksi muuta ihmistä. Asialle ei ole vielä määrätty käsittelypäivää käräjillä. Lokkaa on epäilty myös laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta, jotka liittyvät Oulun kaupunginvaltuuston etäkokoukseen viime vuoden marraskuussa.

Rikosten ei epäillä tapahtuneen itse kokouksessa, vaan Lokan samaan aikaan lähettämässä videostriimauksessa. Asian esitutkinta on kesken.

Toimittajan kunnianloukkaustuomio KKO:ssa

Lokka on ollut oikeudessa myös asianomistajan asemassa.

Vuosi sitten Rovaniemen hovioikeus tuomitsi toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon Lokan kunnian loukkaamisesta. Vehkoo oli luonnehtinut Lokkaa yksityisessä Facebook-kirjoituksessaan muun muassa rasistiksi ja natsiksi. Vehkoo valitti tuomiosta korkeimpaan oikeuteen, joka myönsi valitusluvan. Asian käsittely on kesken.

Myöhemmin Oulun käräjäoikeudessa on tulossa käsittelyyn juttu, jossa Iltalehden toimittajaa Tommi Parkkosta syytetään Lokan kunnian loukkaamisesta. Parkkonen oli tviitissä kutsunut Lokkaa muun muassa ihmiskunnan loppusijoitussaastaksi.

Juttua muokattu 23.9. kello 12:53: Jutun ingressissä kirjoitettiin aiemmin virheellisesti ehdottomasta vankeustuomiosta. Syyttäjä vaatii syytetylle ehdollista vankeustuomiota.