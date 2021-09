Soten piti tuoda säästöjä, mutta tulossa on miljardien lisäkustannukset – keskituloiselle voi rysähtää 1 800 euroa lisäveroa

Säästökeinona mainostettu sote on tulossa kalliiksi tavallisille veronmaksajille. Asiantuntijat eivät myöskään usko, että uudistus toisi kaikkialle Suomeen samanlaiset palvelut. Kuvituskuva Hämeenlinnan keskustasta.

Soteuudistuksen markkinoitiin tuovan säästöjä, kun toimijoiden määrä vähenee ja palveluntarjoajilla on leveämmät hartiat. Kustannukset ovat nousemassa rajusti. Veronmaksajien keskusliitto pelkää, että lasku lankeaa veronmaksajille.

Soten lisärahantarve on 6,4 miljardia euroa kahdeksan ensimmäisen vuoden aikana sen jälkeen, kun sote alkaa eli vuonna 2023.

– Näihin laskelmiin on pakko uskoa, kun viranomaiset ovat ne laskeneet, sanoo johtaja Eero Laesterä Finnish Consulting Groupista.

Laesterä on laskenut, että kuntaveroksi muutettuna 6,4 miljardia tarkoittaa viiden prosenttiyksikön korotusta. Veronmaksajien keskusliiton mukaan viisi prosenttiyksikköä merkitsee keskituloiselle 1 800 euroa lisäveroja vuodessa. Keskituloiselle pariskunnalle lisävero olisi 3 400 euroa.

Kuntaliiton omistaman Finnish Consulting Groupin johtaja Eero Laesterä on laskenut, että sotekustannusten kasvu merkitsee veronmaksajalle samaa kuin viiden prosenttiyksikön kasvu kuntaverossa. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

– Saattaa olla, että summa on kaiken lisäksi laskettu hieman alakanttiin, arvioi Kanta-Hämeen sotemuutosta vetävä Jukka Lindberg.

Molemmat soteasiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, ketkä joutuvat maksumiehiksi: lopulta lisäkustannukset kaatuvat veronmaksajien niskaan.

Soteuudistus voisi tuoda myös säästöjä

Muutosjohtaja Jukka Lindberg on soteveteraani. Hän on ollut rakentamassa sotea vuodesta 2006 lähtien. Hänestä soteuudistuksella olisi mahdollisuus saada aikaan myös säästöjä, ja niitä on välillä pohdittukin.

– Mutta kovin suurta konkretiaa säästöjen miettimisessä ei ole näkynyt. Nykyisen hallituksen ajatuksissa tuntuu olevan, että palvelut on turvattava eikä kustannuksilla ole perälautaa. Säästöjen etsiminen vaatisi työtä ja poliittista rohkeutta, joka on aika harvinainen luonnonvara, sanoo Lindberg.

Vuodesta 2006 asti soteympyröissä vaikuttanut muutosjohtaja Jukka Lindberg uskoo, että sote voisi säästää, jos poliittista rohkeutta löytyisi. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Eräs soteuudistuksen lupauksista on, että kaikkialla Suomeen saadaan samat ja yhtä tasokkaat palvelut.

– En jaksa uskoa, että kukaan tosissaan uskoo tähän lupaukseen. Ehkä minimipalvelut saadaan kaikkialle, mutta tasa-arvoisuus ei voine toteutua, sanoo Eero Laesterä.

