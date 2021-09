THL:n mielestä Sputnikilla rokotettujen pitäisi päästä matkustamaan Suomeen ilman testejä – hallitus päätyi eri kannalle

Kuva: /All Over Press

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olisi valmis hyväksymään Sputnik-rokotteen Suomen rajalla, vaikka se ei ole läpäissyt EU:n lupaprosesseja.

Hallitus päätti tiistaina jatkaa nykyisten maahantulosäännösten voimassaoloa vuoden loppuun asti. Esityksessään hallitus päätyi THL:ää varovaisemmalle linjalle, eikä hyväksynyt venäläisrokotetta.

Koska Venäjän valtarokote Sputnik V ei ole hyväksyttyjen rokotteiden (siirryt toiseen palveluun)joukossa, rokotettujen matkustajien pitää kaydä Suomessa koronatestissä.

Suomeen saapuvilta henkilöiltä vaaditaan (siirryt toiseen palveluun) todistus täydestä rokotesarjasta, kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronasta tai negatiivinen koronatestitulos. Muuten koronatesti on pakollinen. Osa tulijoista joutuu yhteen, osa kahteen testiin Suomessa.

Sputnikilla ei ole EMAn tai WHOn hyväksyntää

Lakiesityksen mukaan rajalla hyväksytään vain ne rokotevalmisteet, joille Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö (WHO) on hyväksynyt hätäkäyttölistalleen.

Euroopan komissio on tähän mennessä myöntänyt ehdollisen myyntiluvan neljälle rokotevalmisteelle Euroopan lääkeviraston (EMA) suosituksesta. Sputnik ei ole näiden joukossa.

Lakiesityksessä tiukkaa linjausta perustellaan halulla varmistua rokotteiden tehosta, turvallisuudesta ja laadusta.

Rajojen terveysturvallisuutta koskevaan lakiesitykseen oli lisätty täsmennys hyväksytystä rokotesarjasta ja lyhennetty rokotesarjan saamisen aikaa seitsemään vuorokauteen ennen Suomeen tuloa. Aiemmin rokotteiden piti olla pistetty 14 vuorokautta aiemmin.

HUSin Lasse Lehtonen on huolissaan kahdesta asiasta rajatestauksessa: Mikä on EU:n yhteinen linja ulkorajojen suhteen ja mitä Suomi tekee Venäjän rajan yli matkustavien kanssa? Kuva: Mohamed El Bouari / Yle

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Euroopan sisällä EU:n koronatodistus toimii matkustamisessa hyvin, mutta unionin ulkorajat ovat ongelmallisia.

HUS ja rajatestaamisesta vastaavat kunnat ovat arvostelleet nykyisten testauskäytäntöjen jatkamista liian raskaaksi. (siirryt toiseen palveluun)

Lehtonen kertoo, että Venäjän raja on erityinen haaste Suomelle.

– Olemme ylläpitäneet testaustoimintaa Nuijamaalla ja Vaalimaalla. Mitä sitten tehdään, jos liikenne Venäjälle oikeasti avataan? Tai jos Allegro lähtee Helsingin ja Pietarin välillä liikennöimään? Miten venäläisiin suhtaudutaan? Venäjällä on huono rokotuskattavuus ja Sputnik ei kelpaa EU:n rokotustodistuksen pohjaksi, Lehtonen sanoo Ylelle.

Sputnikin pääseminen hyväksyttyjen rokotteiden listalle helpottaisi venäläisten matkailua.

THL vetoaa Suomen asemaan Venäjän naapurimaana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puhui Sputnikin puolesta sosiaali- ja terveysministeriölle 9. syyskuuta antamassaan lausunnossa, jonka ovat allekirjoittaneet THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja yksikönpäällikkö Otto Helve.

Laitos muistutti Suomen erityisestä asemasta Venäjän naapurimaana ja maiden välisestä henkilöliikenteestä.

"Mikäli rokotussarjaa ei hyväksytä, jos se on toteutettu Sputnik V -rokotteella, aiheuttaa se merkittävää testauspainetta itärajan maahantulopisteille. Lisäksi paljon matkustavat, Sputnik V -rokotesarjan saaneet henkilöt, joutuvat hankalaan asemaan", lausunnossa todetaan.

Hankalalla asemalla tarkoitetaan sitä, että Sputnikilla rokotettujen olisi hankittava uusi rokotussarja jollakin hyväksytyllä valmisteella, jos he haluavat välttää testeissä käymisen.

THL ei kuitenkaan toistaiseksi suosittele mRNArokotteiden eli Pfizerin tai Modernan antamista henkilöille, joilla on jo täysi Sputnik V -rokotesarja.

"Tehotutkimuksissa rokote on osoittautunut yhtä tehokkaaksi ja turvalliseksi kuin samalla teknologialla tuotetut kaksi Euroopan lääkeviranomaisen hyväksymää valmistetta (AstraZenecan ja Jansenin rokotteet). THL ei pidä Sputnik V -rokotteella rokotettuja henkilöitä riskinä koronavirusepidemian pahenemiselle Suomessa."

Venäjällä käytetään pääasiassa kotimaista Sputnik-rokotetta. EU:n jäsenmaista sitä on käytetty myös Unkarissa ja Sloveniassa. Kuva: Alexander Shcherbak / Tass / All Over Press

Myös Unkarista ja Sloveniasta saapuvat koronatestataan Suomessa

Euroopan unionin jäsenmaista Unkari ja Slovakia ovat ottaneet Sputnikin laajemmin käyttöön.

Näistä maista Suomeen matkustavia kohdellaan nykysääntöjen mukaan rokottamattomina. He joutuvat koronatesteihin Suomessa, vaikka heillä periaatteessa olisi rokotesuoja.

Sputnikin valmistaja Gamaleya laittoi hakemuksen Euroopan lääkeviraston arviointiprosessiin maaliskuussa, mutta syyskuun alkupuolella EMA halusi valmistajalta vielä lisätietoja.

Aiemmin tällä viikolla kerrottiin (siirryt toiseen palveluun), että WHO on keskeyttänyt Sputnikin hyväksymisprosessin tuotantoprosessiin tehtävien tarkastusten takia.

