“Kaiken ei tarvitse olla pänttäämistä ja ulkoa opettelua” – Linda Liukas uskoo leikkisyyteen ja mielikuvitukseen

Lastenkirjailija Linda Liukas on levittänyt tietotekniikan ja koodauksen ilosanomaa Hello Ruby -kirjasarjassaan. Sarjaa on käännetty 34 kielelle, joista tuoreimmat ovat farsi, fääri ja baski. Liukas näkee sarjan ja sen käsittelemät aiheet universaaleina.

– Me ollaan lopulta paljon samanlaisempia kuin me kuvitellaan. Kun tapaa kiinalaisia vanhempia tai Lähi-idästä tulevia vanhempia tai amerikkalaisia vanhempia, kaikki välittävät ennen kaikkea siitä, että lapsilla on parempi tulevaisuus. Että he ymmärtävät tätä monimutkaista, pelottavaa ja teknologistuvaa maailmaa.

Paljon matkustellut ja eri maissa työskennellyt Liukas uskoo, että muualla maailmassa voisi olla opittavaa pohjoismaisesta lapsuudesta.

– Se on yksi meidän kauneimpia vientituotteitamme, vaikka on kammottavaa kuvata sitä näin. Ajatus siitä, että kaiken ei tarvitse olla pänttäämistä ja ulkoa opettelua ja koulun jälkeen yksityistutorointia, vaan on myös tilaa leikkisään lapsuuteen ja mielikuvituksen kautta teknologiaa lähestyvään tekemiseen.

Tämä ajatus näkyy myös Hello Ruby -kirjasarjassa, jonka tuorein osa Mahtava tietokoneseikkailu (Otava) niputtaa yksiin kansiin neljä aiemmin ilmestynyttä kirjaa.

– Ei sieltä opi yhtäkään ohjelmointikieltä, jolla huomenna työllistyisi työpaikkaan. Sieltä oppii uteliaisuutta ja mielikuvitusta ja ihan perinteisten kynän ja paperin ja muovailuvahan kanssa niiden tietojenkäsittelytieteen suurien ajattelujen tekemistä konkreettiseksi.

Linda Liukas on Suomen tunnetuimpia koodausasiantuntijoita. Hän on jo pitkään puhunut koodauksesta 2000-luvun keksimisen kielenä.

– Meidän pitäisi opettaa lapset näkemään tietokoneet ja teknologia kuin värikyninä, vesiväreinä tai muovailuvahana, semmoisena itseilmaisun ja ongelmanratkaisun työkaluna. Koodi on yksi osa sitä, mutta se on laajemmin se [koko] tietojenkäsittelytieteen kenttä.

Liukas haluaa ennen kaikkea luoda lapsille toivoa.

– Meillä aikuisilla on usein aika pelokas suhtautuminen teknologiaan. Me ahdistutaan ja koetaan, että me ollaan huonoja tietokoneiden kanssa. Lapset ansaitsevat pragmaattisen ja toiveikkaan suhtautumisen teknologiaan. Heidän ei tarvitse olla pessimistejä eikä optimisteja, mutta heidän pitää olla toiveikkaita. Koska he ovat ne, jotka luovat sen seuraavan tulevaisuuden.

