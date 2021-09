Suomen pankin haarakonttorina toiminut kivitalo on pantu myyntiin Kotkassa – arkkitehtuuriltaan uniikki rakennus

Näyttävä rakennus tunnetaan nykyisin Kotkan oikeustalona. Kymenlaakson käräjäoikeuden toiminta kiinteistössä on kuitenkin päättymässä.

Näyttävä rakennus tunnetaan nykyisin Kotkan oikeustalona. Kymenlaakson käräjäoikeuden toiminta kiinteistössä on kuitenkin päättymässä. Kuva: Antti-Jussi Korhonen

Entinen Suomen pankin kiinteistö on näyttävä kivirakennus aivan Kotkan keskustassa. Tarjouskilpailu kiinteistöstä on käynnistynyt torstaina.

Valtion omistama Senaatti-kiinteistöt myy Kotkan keskustassa sijaitsevan entisen Suomen pankin kiinteistön.

Tarjouskilpailu on käynnistynyt tänään torstaina.

Näyttävässä rakennuksessa on tällä hetkellä Kymenlaakson käräjäoikeuden Kotkan kanslia ja istuntopaikka. Toiminta on kuitenkin loppumassa lähivuosina. Kymenlaakson käräjäoikeuden tilat keskitetään Kouvolaan. Kotkan oikeustalon vuokrasopimusta on jäljellä vielä noin vuosi.

Lue lisää: Kymenlaakson käräjäoikeuden Kotkan kanslia lakkautetaan

Alunperin kivitalo on rakennettu Suomen pankin Kotkan haarakonttoriksi. Siellä on toiminut myös Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus.

Toimistokiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kotkan keskustassa. Rakennus on arkkitehtuuriltaan uniikki ja rakennushistoriallisesti merkittävä. Se on tunnettu osa Kotkan kaupunkikuvaa.

Kaava mahdollistaa kohteen kehittämisen toimisto- ja liiketilaksi sekä osin asuinkäyttöön.

Rakennuksen alkuperäinen osa on valmistunut vuosina 1909-1910 ja laajennusosa vuonna 1979. Alkuperäinen osa on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi ja laajennusosa on merkittäväksi rakennukseksi.