Suomalaiskeksijän villi idea estää metsäkatoa Afrikassa – aurinkosähköllä kokkaavassa kylässä ei enää polteta puita, vaan istutetaan niitä

Aurinkoenergialla toimivaan lieteen lisättiin nyt myös internetyhteys. Tarkoituksena on antaa kyläläisille mahdollisuus opiskeluun ja yritystoimintaan.

– Vaimoni käytti ennen 2–3 tuntia polttoaineen hakuun. Nyt säästämme rahat, jotka ennen käytimme hiilen ostamiseen, sambialaisen Chiyumun kylän opettaja Stephen Shabasefu kertoo.

Puhumme hänen kanssaan Lappeenrannasta internetin kautta otetulla videopuhelulla. Yhteyden Shabasefulle muodostaa Lappeenrannasta Sambiaan toimitettu aurinkosähköllä toimiva liesi, johon on liitetty internet-reititin.

Liesi mahdollistaa sen, että Stephen Shabasefun vaimon Mwaka Natala Shabasefun ei tarvitse enää uhrata useita tunteja päivässä polttopuun ja puuhiilen hankkimiseen. Niitä perhe käyttäisi ruoanlaittoon.

Karugrid on yhdistänyt internetin Afstor-lieteen. Nyt sillä voi soittaa vaikka Suomeen. Kuva: Vesa Korhonen / Afstor Oy

Asialla on vaikutusta myös perheen talouteen.

– Käytimme ennen vähintään 16 dollaria kuukaudessa hiilen ostamiseen, mikä oli 5 prosenttia kuukausipalkastani, Stephen Shabasefu sanoo.

Tarkoituksena estää metsäkatoa

Sambialaisen Stephen Shabasefun kertomus näyttää vahvistavan sen, mihin liesien toimittamisella Afrikkaan pyritään. Tarkoituksena on estää metsäkatoa, eroosiota ja autioitumista Afrikassa.

Sambiassa asuu noin 18 miljoonaa asukasta. Maa on Suomen ulkoministeriön mukaan yleisesti ottaen varsin turvallinen matkakohde. Kuva: Rea Lemström / Yle

Shabasefun perheen ei tarvitse nyt enää käyttää paikallista puuta ruoanlaittoon. Sen sijaan he istuttavat puita alueelle, joka kärsii metsäkadosta. Vaimo saa istuttamisesta palkkaa, ja puiden istuttamisesta on muutenkin hyötyä perheelle.

– Istutamme myös hedelmäpuita. Saan nyt pihaltani tarpeeksi hedelmiä omaan käyttööni, Stephen Shabasefu kertoo.

Myös liedet toimittaneen Afstor-yrityksen toimitusjohtaja Ari Piispanen kertoo hyvistä tuloksista.

– Siellä on päästy jo istuttamaan puita ja perustettu neljä taimitarhaa. Nyt naiset istuttavat puita ja lapset käy koulua, kertoo Piispanen.

Metsäkato suuri ongelma Afrikassa

Afrikassa elää ilman sähköä noin 600 miljoonaa ihmistä, jotka keittävät ruokansa puulla. Ruoanlaitto polttopuulla aiheuttaa metsäkatoa, aavikoitumista ja hiilidioksidipäästöjä.

Afstor-yrityksen toimitusjohtaja Ari Piispanen lähti joitakin vuosia sitten etsimään ratkaisua ongelmaan, jolla on maailmanlaajuista merkitystä. Ilmastonmuutosta voitaisiin torjua tehokkaasti, jos Afrikan metsäkatoa estettäisiin ja alueelle istutettaisiin uusia metsiä.

Paikallisen puunkäytön vähentäminen ruoanlaittoon on tässä keskeisessä osassa.

Piispanen kehitti aurinkosähköllä toimivan keittimen yhdessä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston energiatehokkuuden professorin Jero Arolan kanssa.

Paikalliset ihmiset sitoutuvat Afstor-lieden saatuaan osallistumaan puunistutusohjelmaan. Kuva: Vesa Korhonen / Afstor Oy

Liesi toimii aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä, joka lataa akkua ja antaa virtaa induktioliedelle. Pyrkimyksenä on ollut tehdä liedestä mahdollisimman energiatehokas.

Stephen Shabasefu kertoo virran liedessä riittävän myös auringon laskettua.

Liedellä on ollut myös yllättävä vaikutus Chiyumun kylässä, kertoo Ari Piispanen.

– Siellä miehet ovat yllättäin innostuneet kokkaamaan. Aikaisemmin miehet eivät ole siellä juuri tehneet ruokaa, sanoo Piispanen.

Koekäytössä Sambiassa

Noin 70 Afstorin keitintä on ollut Chiyumun kylässä koekäytössä Sambiassa nyt parin vuoden ajan. Opettaja Stephen Shabasefun saama liesi on ensimmäinen, johon on yhdistetty myös internet.

Laitteen saajat eivät joudu suoraan maksamaan liedestä. Sen sijaan paikalliset sitoutuvat laitteen saatuaan istuttamaan puita alueelle, jotta vuosikymmenten aikana tuhottuja puuvarantoja saataisiin ennallistettua.

Liesi, valo ja nettiyhteys

Afstor on lisännyt uusiin liesiin nyt myös internetyhteyden. Se on LUT-yliopiston tutkimusprojektin pohjalta perustetun Karugrid oy:n kehitystyön tulosta. Yrityksen toimitusjohtaja Antti Pinomaa on ollut liesihankkeessa mukana vuodesta 2020.

– Afstorin liesi on kuin kantoraketti, johon pääsimme mukaan. Internetyhteys kuluttaa vain vähän lieden energiasta. Sähköttömille seuduille saadaan näin sähkön lisäksi myös internetyhteys, Pinomaa sanoo.

Antti Pinomaan (vasemmalla) yritys Karugrid on kehittänyt internet-yhteyden Afstorin lieteen. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Stephen Shabasefun mukaan Chiyumun kylässä on internet, mutta vain tietyissä paikoissa. Afstor-lieden avulla hän pääsee nyt käyttämään internetiä kotonaan. Opettajalle tällä on suuri merkitys.

– Se on auttanut todella paljon, koska olen opettaja. Se auttaa valmistelemaan tunteja ja selvittämään asioita, Shabasefu kertoo.

Nettiyhteys mahdollistaa muutenkin monia asioita karulla syrjäseuduilla. Verkon kautta on mahdollista opiskella ja pyörittää vaikka yritystoimintaa.

Afstorin liesi vapauttaa naiset puunhakumatkoista. Kuva: Vesa Korhonen / Afstor Oy

Käytännössä liedessä on wlan-asema, johon laitetaan sim-kortti.

Liesi tarjoaa siis sähköä ruuanlaittoon ja valaistukseen sekä internetyhteyteen.

Nettiin päästäkseen käyttäjä tarvitsee vielä älypuhelimen tai tietokoneen. Afstorin toimitusjohtaja Ari Piispasen mukaan monella paikallisella ihmisillä on jo puhelin, jolla pääsee nettiin.

Rahoitus päästökaupalla

Ari Piispasen ajatuksena on rahoittaa liesien toimittaminen Afrikkaan päästökaupan avulla. Liesiin on yhdistetty laite, joka mittaa kuinka paljon niitä käytetään.

Internetin kautta toimitettavien tietojen avulla voidaan näin laskea, kuinka paljon polttopuuta lieden käyttö on säästänyt ja kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä on estetty. Yritykset voivat ostaa näitä päästövähennyksiä, ja rahoittaa näin liesien hankintaa.

Ari Piispasen mukaan sekä poliitikot että yritykset ovat olleet kiinnostuneita liesistä ja päästökauppamallista.

Läpilyöntiä ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut.

– Se on ollut kaikkein vaikeinta tässä, Piispanen sanoo.

Nyt läpimurto voi olla tulossa, koska Piispasen mukaan suuri ilmastonmuutosta torjuva rahasto on pyytänyt Afstoria tekemään merkittävän rahoitushakemuksen.

– Olemme sen lähettäneet ja katsomme nyt, että miten siinä käy. Seuraava askel on saada nämä liedet 100 000 ihmisen käyttöön, Piispanen sanoo.