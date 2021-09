Rahapelaamista säätelevä lainsäädäntö eteni eduskuntaan – tavoitteena ehkäistä pelaamisen haittoja

Veikkaus on jo ilmoittanut ottavansa pakollisen tunnistautumisen käyttöön kaikessa rahapelaamisessa, ja tämä kirjattaisiin myös tulevaan lakiin.

Hallitus ei ehdota raha-automaattien poistamista esimerkiksi kioskeista ja kaupoista, mutta sijoittelussa on huomioitava muun muassa alaikäiset.

Hallitus on antanut arpajaislain uudistamista koskevan lakiesityksen eduskunnalle. Arpajaislaki säätelee rahapelaamista. Esityksen tavoitteena on edelleen ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja lujittaa Veikkauksen monopolijärjestelmää. Tavoitteena on, että säädösmuutokset tulisivat pääosin voimaan ensi vuoden alusta.

Hallitus ei ehdota, että nykyisen kaltaisesta raha-automaattien sijoittelusta esimerkiksi kioskeihin ja kauppoihin luovuttaisiin, mutta automaattien sijoittelussa tulisi ottaa huomioon erityisesti rahapelaamisen haitat alaikäisille ja haavoittuvassa asemassa oleville.

Veikkaus on jo ilmoittanut ottavansa pakollisen tunnistautumisen käyttöön kaikessa rahapelaamisessa, ja tämä kirjattaisiin myös tulevaan lakiin. Pakollinen tunnistautuminen raha-automaattipelaamisessa otettiin käyttöön tämän vuoden alussa. Muussa pelaamisessa tunnistautuminen alkaisi viimeistään vuoden 2023 alussa ja raaputusarvoissa vuoden 2024 alussa.

Peli- ja pelaajatietoa hyödynnetään haittojen seurannassa, ehkäisyssä ja tutkimuksessa. Veikkauksella olisi oikeus käyttää yksittäistapauksissa tietoja esimerkiksi haitalliseen pelaamiseen puuttumisessa. Tunnistautumisella kerättävien peli- ja pelaajatietojen käytöstä säädettäisiin laissa.

Mainonnan valvontaa tehostetaan

Hallitus haluaa lisäksi muun muassa tehostaa arpajaislain vastaisen markkinoinnin valvontaa. Uutena työkaluna Poliisihallitus voisi esittää markkinaoikeudelle hallinnollista seuraamusmaksua arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Poliisihallitus voisi jatkossa kieltää myös yksityishenkilöitä markkinoimasta rahapelejä arpajaislain vastaisesti.

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen Jukka Tukian mukaan yksityishenkilölle annettava seuraamusmaksu olisi vähintään 500 euroa ja enintään 40 000 euroa.

Lakiesitys edellyttää markkinoinnin olevan kokonaisuudessaan maltillista. Erityisen haitallisten rahapelien kuten rahapeliautomaattien mainostaminen kiellettäisiin.

Esitykseen sisältyvät toimenpiteet vähentävät Veikkauksen tuottoa ja arpajaisveron määrää.

– Vielä ei ole yksiselitteistä arviota siitä, kuinka paljon mainontaan, tunnistautumiseen ja peliautomaattien sijoittamiseen liittyvät rajaukset vaikuttaisivat Veikkauksen pelien tuottoihin, sanoi sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä tiedotustilaisuudessa.

Maksuestoja ulkomaisille peliyhtiöille

Esitys mahdollistaisi maksuliikenne-estoja monopolin ulkopuolisen rahapelaamisen estämiseksi. Se koskisi ulkomaisia peliyhtiöitä, jotka suuntaavat Manner-Suomeen arpajaislain vastaista markkinointia.

Lainvastaisuuden toteaisi Poliisihallitus, joka antaisi markkinointia koskevan kieltopäätöksen. Ne yhtiöt, joille kieltopäätös on annettu joutuisivat estolistalle. Pankkien ja muiden maksupalveluiden tarjoajien pitäisi sen jälkeen estää pelaajan ja estolistalla olevan peliyhtiön välinen rahaliikenne.

Estoilla pyritään esityksen mukaan vaikuttamaan rahapelien saavutettavuuteen

Myöskään ahvenanmaalainen peliviihdeyritys Paf ei saisi mainostaa Manner-Suomessa.

