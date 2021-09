Talousvaliokunta kuuli ministeri Tuppuraista hallituksen SSAB-ratkaisusta

Eduskunnan talousvaliokunta kuuli tänään kokouksessaan Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista (sd.) liittyen hallituksen viime viikkoiseen SSAB-päätökseen.

Hallitus päätti siirtää teräsyhtiö SSAB:n osakkeet Solidium-yhtiöltä valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen.

– Saimme ministeriltä katsauksen tähän asiaan. Kysymyksiä oli paljon ja keskustelu oli tarpeellinen, valiokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi Ylelle kokouksen jälkeen.

Grahn-Laasosen mukaan talousvaliokunta käsittelee omistajapolitiikkaa ja -ohjausta laajemminkin omana aiheenaan. Kuulemiset jatkuvat vielä ja asian käsitteleminen on kesken.

– Operatiivinen toimivalta omistajaohjauksessa on valtioneuvostolla. Talousvaliokunnan näkökulmasta on tietenkin tärkeää pysyä informoituna. Valiokunnan näkökulmasta kysymys on, onko omistajapoliittinen linja johdonmukainen. Toimitaanko sen linjan mukaan, joka on tuotu eduskunnalle valtioneuvoston periaatepäätöksenä omistajapolitiikasta?

Tuppurainen: Valiokunta koki ratkaisun johdonmukaiseksi

Ministeri Tuppurainen kiitteli keskustelua ”hyväksi ja seikkaperäiseksi”. Hänen mukaansa ratkaisu on niin ikään linjassa valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen kanssa.

– Se on täysin sen mukainen, kuten myös Solidiumin toimintalinjan mukainen. Solidium jatkaa toimintaansa kuten aiemminkin eli kansallisena ankkuriomistajana, jolla on toiminnassaan finanssi-intressi, Tuppurainen sanoi Ylelle.

Hän muistutti, että Solidium on luonteeltaan finanssisijoittaja, eikä siksi hallinnoi yhtiöitä joille on määritelty strateginen intressi. Strategisen intressin yhtiöt taas ovat valtioneuvoston kanslian alaisuudessa.

– Työ- ja elinkeinoministeri on määritellyt SSAB:n omistukselle strategisen intressin, joka perustuu mahdollisuuteen siirtyä (SSAB:n) Raahen-tehtaallakin fossiilivapaaseen teräksen valmistamiseen. Kun intressi on muuttunut, ei ole enää perustelua pitää omistuksia Solidiumissa, Tuppurainen sanoi.

– Tämä askarrutti valiokuntaa, ja kun se käytiin läpi, ratkaisu koettiin johdonmukaiseksi. Oli hyvä päästä avaamaan tämän päätöksen taustoja.

Valtio omistaa 6,3 prosenttia yhtiöstä

Erikoisteräksiä valmistavan SSAB:n liikevaihto oli viime vuonna 6,5 miljardia euroa. Solidium on ollut yhtiön kolmanneksi suurin omistaja 6,3 prosentin osuudella osakkeista ja 8,0 prosentin osuudella äänivallasta.

Yhtiön suurin omistaja on ruotsalainen valtionyhtiö LKAB eli Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag.

Tuppurainen muistutti, ettei valtioneuvoston kansliassa tehdä päätöksiä SSAB:n toimintaan liittyen.

– Käytännön päätökset tehdään yhtiön johdossa, emmekä me puutu operationaaliseen toimintaan. Yhdessä ruotsalaisen pääomistajan kanssa meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa yhtiön strategiaan, hän sanoi.

SSAB:n Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat Raahessa ja Hämeenlinnassa. Yhtiön osake on noteerattu Tukholman ja Helsingin pörsseissä.

