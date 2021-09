Netissä jaetaan entistä raaempaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, mutta tutkinnat uhkaavat vanhentua käsiin – poliisi: "Tuntuu väärältä"

Poliisi on saanut lisää työntekijöitä selvittelemään vinkkejä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa esittävästä materiaalista. Sen seurauksena rikosilmoitusten määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Vain pieni osa jutturuuhkasta on kuitenkin edennyt syytteeseen.

Poliisin tietoon tulee entistä enemmän tapauksia, joissa on kyse lasten hyväksikäyttöä esittävän materiaalin hallussapidosta tai levittämisestä.

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa esittävää materiaalia kuvataan lyhenteellä CSAM (child sexual abuse material). Se voi olla esimerkiksi kuvaa alastomista lapsista, mutta äärimmillään siinä kuvataan raiskaamista ja surmaamista.

Materiaalin hallussapito ja levittäminen on Suomessa laitonta. Poliisin tietoon tulleiden CSAM-rikosten määrä on moninkertaistunut kahden viime vuoden aikana.

Kun esimerkiksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta kirjattiin toissa vuonna 168 rikosilmoitusta, viime vuonna määrä oli 549. Myös tänä vuonna luvut ovat pysyneet korkeina.

CSA-materiaalin katselua ei ole kriminalisoitu. Tuomio hallussapidosta ei kuitenkaan välttämättä edellytä materiaalin tallentamista. Hallussapidoksi voidaan katsoa sekin, jos on esimerkiksi maksanut pääsymaksun ja kirjautunut CSA-materiaalia esittävälle sivustolle.

Kasvu johtuu siitä, että nettivinkkeihin on päästy käsiksi

Poliisihallituksen ylikonstaapeli Maria Rossin mukaan kasvu selittyy sillä, että poliisi on aiempaa paremmin pystynyt käsittelemään sille tulevia vinkkejä. Keskusrikospoliisi sai vuonna 2019 lisää työntekijöitä seksuaalirikoksia käsittelevään ryhmään.

– CSA-materiaalin määrä on noussut maailmalla ihan räjähdysmäisesti jo kymmenen vuoden ajan. Meillä näkyy rikosilmoitusten määrässä piikki, koska olemme saaneet lisää resursseja tämän materiaalin selvittelyyn.

Suuri osa tapauksista tulee poliisin tietoon kansainvälisen yhteistyön, erityisesti Yhdysvalloissa toimivan NCMEC-keskuksen kautta. Yhdysvaltain lain mukaan palveluntarjoajien tulee ilmoittaa CSA-materiaalista keskukselle.

En usko, että kenenkään tätä materiaalia nähneen poliisin mielestä on OK jättää näitä tutkimatta. Maria Rossi

Suomen poliisi saa vuosittain tuhansia ilmoituksia. Niistä KRP seuloo rikoskynnyksen ylittävät tapaukset ja lähettää paikallispoliisille tutkittavaksi. Siellä on kuitenkin havaittu Rossin mukaan uusi ongelma.

– Nyt kun KRP on saanut resursseja, tulppa on siirtynyt paikallispoliisiin. He ovat ongelmissa, koska heillä ei ole resursseja eikä osaamista näiden rikosten esitutkintaan.

"Materiaali raaistuu koko ajan"

Nyt pelkona on, että iso osa rikoksista jää edelleen selvittämättä ennen kuin syyteoikeus vanhenee. Esimerkiksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidossa syyteoikeus vanhenee kahdessa vuodessa rikoksen tekoajasta. Törkeissä materiaalin levitystapauksissa vanhenemisaika on kymmenen vuotta.

– Totta kai se tuntuu väärältä. En usko, että kenenkään tätä materiaalia nähneen poliisin mielestä on OK jättää näitä tutkimatta. Mutta poliisi tekee sen mihin pystyy, Rossi sanoo.

Syyttäjälaitoksen tilastot osoittavat, että poliisille kahden viime vuoden aikana tullut rikostapausten suma ei ainakaan vielä näy nostettujen syytteiden määrässä. Syyttäjälle tulleiden tapausten määrä on kuitenkin kääntynyt tänä vuonna nousuun.

Rossin mukaan Suomessakin on ollut tutkinnassa tapauksia, joissa hallussapidetty tai levitetty materiaali on ollut äärimmäisen julmaa. Sellaista on esimerkiksi aineisto, jossa uhrit ovat jopa vauvoja. Myös hyväksikäytön lähettäminen striimattuna on yleistynyt.

– Kansainvälisesti on huomattu, että materiaali raaistuu koko ajan. Entistä suurempi osa materiaalista on raiskauksia ja väkivaltaa ja yhä pienempiin lapsiin kohdistuvaa.