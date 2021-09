Poliisi on eristänyt alueen Herttoniemenrannassa Helsingissä – epäilys aseistetusta henkilöstä yksityisasunnossa

Helsingin poliisi on saanut ilmoituksen yksityisasunnossa olevasta henkilöstä, jolla on mahdollisesti ase. Poliisi on eristänyt lähialueen.

Poliisin tavoitteena on saada henkilö kiinni neuvottelemalla. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Sopanen / Yle