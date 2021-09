Hamppuproteiini kiinnostaa elintarvikevalmistajia – viljelijätkin innostuivat uusvanhasta kasvista, jolle löytyy nyt markkinoita

Öljyhampun siemenistä jalostettavilla terveystuotteilla on nyt kova kysyntä elintarvikemarkkinoilla. Esimerkiksi hampunsiemenrouhe sisältää runsaasti proteiinia ja kuitua. Hampun viljely on lisäksi ympäristöystävällistä, sillä se sitoo hyvin hiiltä.

Hampunsiemenillä eri muodoissaan on nyt kova kysyntä markkinoilla. Sen ovat huomanneet myös viljelijät. Hausjärven Oitissa uutta tuotantolaitostaan viimeistelevä Trans Farm etsii parhaillaan uusia sopimusviljelijöitä öljyhampun viljelyyn.

Yhtiön ensi vuoden tavoitteena on tuplata nykyinen 1 500 hehtaarin peltoala 3 000 hehtaariin, mikä tarkoittaisi noin kahta miljoonaa kiloa öljyhampun siementä. Sopimusviljelijöitä Trans Farmilla on tällä hetkellä noin 130.

Öljyhamppu on gluteeniton, eikä sillä ole havaittu olevan merkittävästi tuholaishyönteisiä. Kasvatuksessa ei tarvita torjunta-aineita. Lisäksi pitkävartisena ja syväjuurisena kasvina se sitoo hiilidioksidia hyvin maaperään.

Hamppu sopii hyvin viljelykiertoon, sanoo ProAgria Etelä-Suomen kasvintuotannon asiantuntija Terhi Mäkilä.

– Kiinnostus on nyt lisääntynyt, kun viljelijät aina haluavat kokeilla uusia kasveja pelloillaan. Tämä on hyvä vaihtoehto viljatilalle viljelykiertoon.

Ensimmäinen puinti tuotti kehnon tuloksen

Hämeenkoskelainen maanviljelijäyrittäjä Ilpo Markkola on yksi Trans Farmin sopimusviljelijöistä, jotka ovat ottaneet öljyhamppua pelloilleen kokeiluun. Ensimmäinen puintikokeilu ei tuottanut hyvää tulosta. Puintia on syytä odottaa vielä myöhäisempään syksyyn.

– Öljyhamppu on siinäkin mielessä hyvä kasvi, että se tasaa puintihuippuja sille, jolla viljaa on paljon. Kun muut viljat on puitu, sitten on öljyhampun vuoro.

Ilpo Markkola ei osaa vielä sanoa viljeleekö hän öljyhamppua myös tulevana kesänä. Se riippuu puinnin tuloksesta. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Markkola pitää öljyhamppua hyvänä vaihtoehtona viljelykiertoon.

– Sieltä tavallaan puuttui tällainen syväjuurinen ja maata muokkaava kasvi, johon ei käytetä torjunta-aineita.

Maailman kuminamarkkinat hallussa, nyt on öljyhampun vuoro

Trans Farmin Oitin tuotantolaitos on 6 000 neliön pinta-alallaan tiettävästi Pohjoismaiden suurin, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Leppälä.

Yritys on toiminut öljyhampun kylvösiementen kanssa jo vuosien ajan, mutta elintarvikehampun tuotanto on nyt uutta. Oitissa öljyhampun siemeniä tullaan kuorimaan, idättämään ja paahtamaan eri teollisuuden tarpeisiin. Yhtiö ei tähtää kuluttajatuotteisiin vaan toimittaa jatkojalostajille raaka-ainetta.

– Öljyhampun siemen on tosi monipuolinen tuote. Siementä voidaan käyttää sellaisenaan, kuoria tai siitä voidaan puristaa öljyä. Öljypuristuksessa syntyvästä kakusta saadaan vielä proteiinijauhetta, mikä kiinnostaa elintarviketeollisuutta.

Trans Farmin toimitusjohtaja Jyrki Leppälä hallitsee jo maailman kuminamarkkinoita. Nyt on öljyhampun vuoro. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Trans Farmilla on hallussaan kuminan maailmanmarkkinoista noin viidennes. Kuminaa tuotetaan vientiin Riihimäellä satojen sopimusviljelijöiden avulla.

Myös öljyhampun siemenillä on kysyntää kansainvälisillä markkinoilla.

Ilpo Markkola näyttää missä öljyhampun siemenet ovat. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Lue myös:

Hamppu voi olla avuksi maataloudesta vesistöihin päätyvien ravinteiden vähentämisessä

Hyötyhamppu on edelleen pienen piirin juttu, vaikka kasvista olisi moneksi – "Sijoittajia pelottaa hampun outous ja huumestatus"