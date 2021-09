Poliisi varoittaa vaarallisesta Tiktok-haasteesta, jossa nuoret räjäyttelevät muovipulloja: ainakin yhdelle lapselle tullut kasvoihin palovammoja

Poliisi haluaa muistuttaa, että räjähdykseen liittyy aina loukkaantumisriski. Lisäksi nuori voi saada kemikaaliroiskeista vakavia iho- tai silmävaurioita. Sisä-Suomen alueella on tehty lukuisia ilmoituksia asiasta. Pommeista on tullut myös lukuisia omaisuusvahinkoja.

Poliisi varoittaa uudesta vaarallisesta haasteesta, joka leviää Tiktok-palvelun kautta.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella on tehty kesän ja syksyn välisenä aikana lukuisia ilmoituksia niin kutsutuista pullopommeista.

Poliisille on tullut tietoon esimerkiksi Tiktok-palvelun kautta leviävä vaarallinen haaste, jossa räjäytellään muovipulloja. Nuoret ovat laittaneet muovipulloihin keskenään kemiallisesti reagoivia aineita, jolloin saadaan aikaiseksi pullon räjähtäminen. Pulloilla on usein vahingoitettu erilaista omaisuutta.

Poliisin tietoon on tullut ainakin yksi tilanne, jossa lapselle on tullut palovammoja. Tapauksia on sekä Pirkanmaalla että Keski-Suomessa.

Myös Itä-Suomen poliisi varoitti ilmiöstä. Myös Porissa on ollut vastaavia tapauksia.

Voi tulla nuorelle kalliiksi

Lisäksi räjäytyksistä on tullut lukuisia omaisuusvahinkoja sivullisille.

Rikosylikonstaapeli Mikko Pitkänen sanoo, että osa tapauksista on sattunut viime päivinä.

Hän muistuttaa, että vaikka alle 15-vuotias ei olisikaan rikosoikeudellisesti vastuullinen, voi joutua maksamaan vahingonkorvauksia.

Pullopommien aiheuttamat vahingot voivat aiheuttaa suuriakin kustannuksia, jos esimerkiksi maata pitää vaihtaa. Myös rakennusten seiniä on tahriintunut ja tullut muita omaisuusvahinkoja.

Poliisi tiedotti asiasta torstaina ja muistuttaa, että räjähdykseen liittyy aina loukkaantumisen riski. Lisäksi kemikaaliroiskeista voi saada vakavia iho- tai silmävaurioita.

Poliisi vetoaa vanhempiin, jotta nämä keskustelisivat aiheesta lapsiensa kanssa. Tavoitteena on välttyä omaisuus- ja henkilövahingoilta.