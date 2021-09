Kaupat voivat nyt kieltäytyä myymästä leivinjauhetta nuorille – pullopommien räjäyttely lähti käsistä: "Päädyimme yksissä tuumin myyntikieltoon"

TikTok-videolla on muovipullo, joka alkaa paisua ja venyä. Pian se on lähes pallon muotoinen. Sitten se räjähtää suurella pamauksella. Kyseessä on pullopommi, joka on niin helppo tehdä, että lapsikin sen osaa. Se huolestuttaa poliisia.

Videot räjähtelevistä pulloista leviävät nyt nuorten käyttämissä sosiaalisissa medioissa.

Pullopommin tarvikkeet löytyvät kotoa ja lähikaupasta. Pommin toiminta perustuu kemialliseen reaktioon, josta vapautunut vety venyttää muovipullon äärimmilleen ja räjäyttää sen.

Itä-Suomen poliisilaitos kertoi viime viikolla Facebook-sivuillaan olevansa huolissaan pullopommi-ilmiöstä, joka on huomattu poliisilaitoksen alueella.

Poliisi muistuttaa, että räjähdyksestä syntyvät kemikaaliroiskeet voivat aiheuttaa vakavia vammoja iholle, silmiin ja korviin. Voimakas ääni voi aiheuttaa kuulovaurioita. Muovinsirpaleet voivat vahingoittaa alueella liikkuvia. Lisäksi luontoon pääsee kemikaaleja, jotka eivät sinne kuulu.

Pommeja räjähtelee monilla alueilla

Samanlaisia huolenaiheita on herännyt ympäri Suomen.

Esimerkiksi Lounais-Suomen poliisi törmäsi ilmiöön jo aiemmin tänä vuonna. Pommien räjäyttely alueella on jatkunut. Viimeksi syyskuun alussa salolaisen kotitalon pihalle heitettiin pommi, jonka ääni säikäytti talon asukkaat. Myös Lapissa pullopommit räjähtelivät jo keväällä.

Pullopommin rakentaminen voi olla rikos Kotitekoisen pommin rakentaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Pullopommin rakentaja voi syyllistyä esimerkiksi toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoon, vammantuottamukseen tai räjähderikokseen.

Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta rikoksen tehnyt nuori puhutellaan.

Alle 18-vuotiaasta tehdään lastensuojeluilmoitus. Yli 15-vuotias voidaan tuomita rikoksesta riippuen vaikkapa sakkoihin.

Vahingonkorvausvastuu koskee kaikkia. Lähde: Poliisi

Ylikonstaapeli Sanna Lautamatti Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että Kouvolassa tehtiin ensimmäinen asiaan liittyvä rikosilmoitus keskiviikkona. Nuoret olivat räjäytelleet pullopommeja ympäri aluetta ja tuhonneet muun muassa postilaatikon.

Kaakkois-Suomessa on lisäksi tullut muutamia ilmoituksia hätäkeskukseen.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa, että heidän alueellaan pommeja ovat löytäneet jopa päiväkoti-ikäiset lapset. Ongelma on, että pommi on arvaamaton. Joskus se saattaa jäädä “suutariksi” tai räjähtää myöhemmin kuin on luultu.

Ylikonstaapeli Sanna Lautamatti keskittyy työssään ennaltaehkäisevään työhön ja sosiaaliseen mediaan. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Kauppa voi kieltäytyä myymästä

Lapsi tarvitsee harvoin kaupasta nestemäistä putkenavaajaa tukkeutuneen viemärin avaamiseen. Jos kassahihnalle laitetaan myös alumiinifoliopakkaus ja muovipullo, päätelmän tekeminen voi olla helppoa. Siinä on pullopommin aineksia.

Haminassa Kymenlaaksossa sijaitseva K-Market Itäväylä ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että he ovat ohjeistaneet henkilökuntaansa kieltäytymään myymästä pommien aineksia lapsille. Monet muutkin myymälät ovat tehneet samoin.

Myymälän toinen kauppias Sari Savinen kertoo, että ilmiö tuli Haminassa vastaan viime viikolla. Kauppiaiden toiselta kaupalta Uudesta-Summasta oli tullut WhatsApp-ryhmään viestiä siitä, että nuoret ostavat leivinjauhetta ja vesipulloja.

– Päädyimme yksissä tuumin siihen, että laitamme ainekset myyntikieltoon buumin ajaksi. Emme halua, että kukaan loukkaantuu tai sokeutuu leikeissä, Savinen kertoo.

Kiellossa ovat nyt ainakin viemärinavausaineet, leivinjauheet ja ruokasooda. Tilannetajua saa kuitenkin käyttää.

– Jos pojat tulevat ostamaan tyhjää pulloa ja leivinjauhetta, se on yksi yhteen -homma. Jos tytöt tulevat ostamaan muffinssitarpeita, leivinjauhe saa kyllä lähteä mukaan.

Yhtenäistä linjausta ei vielä ole

Pullopommin tarvikkeita ostamaan pyrkineet ovat olleet Savisen mukaan noin 8–15-vuotiaita.

Keskon turvallisuusjohtaja Petri Käyhkö kehuu kaikkia tilanteeseen nopeasti reagoineita kauppiaita vastuullisiksi.

Yhtiöllä ei ole toistaiseksi yhtenäistä linjausta siitä, pitäisikö pommitarvikkeiden myynti kieltää alaikäisiltä. Tilanteeseen voi vaikuttaa jo nyt, jos epäilyttävä ostoaikomus tunnistetaan.

Myös SOK on tietoinen ilmiöstä, marketkaupan ketjuohjauksen ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi kertoo. Yhtenäistä myyntikieltoa ei ole asetettu.

Leivinjauhetta ei ole pakko myydä, jos arvellaan sen menevän väärään käyttötarkoitukseen. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Myymälähenkilökuntaa on muistutettu ohjeistuksesta, jonka mukaan esimerkiksi putkenavaajan myynnistä voi kieltäytyä.

– Asiakkaalta voi kysyä, mihin käyttötarkoitukseen tuote tulee ja onko asiakas tutustunut käyttöohjeisiin. Henkilökunnan valppaus on estänyt pullopommiaikeita, Ristaniemi kertoo.

Sosiaalinen media yllyttää

Pommin teko-ohjeet saa tänä päivänä helposti verkosta ja sosiaalisesta mediasta.

Youtubessa esimerkiksi yli 100 000 seuraajan tili on julkaissut videon, jossa pommi tehdään vaihe vaiheelta. Videolla kerrotaan, että pommin tekoa ei missään nimessä kannata kokeilla itse.

Itä-Suomen poliisi kertoo, että ilmiössä on tärkeänä osana myös räjähdyksen julkaisu sosiaalisessa mediassa.

Ylikonstaapeli Sanna Lautamatin mukaan näyttää siltä, että nuoret lähtevät mukaan somevillityksiin aika herkästi.

– Lasten ja nuorten medialukutaito ei ole yhtä aina hyvä kuin meillä aikuisilla. Ei pystytä ajattelemaan samalla tavalla, mikä on järkevää ja totta ja mikä ei. Mukaan lähtevä nuoriso on kuitenkin vain pieni osa kaikista nuorista.

Kannattaa puuttua jo kotona

Kauppias Sari Savisella on itselläänkin lapsia, jotka ovat samanikäisiä räjäyttelijöiden kanssa. Hän toivoo, että aikuiset ottaisivat yhdessä vastuun siitä, että lasten leikit ovat turvallisia. Kodilla on tärkeä rooli, mutta niin myös opettajilla ja kauppiailla.

Kauppias Sari Savisen asiakkaat ovat jo tuttuja. Hän tahtoo myyntikiellolla suojella alueen lapsia ja nuoria. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Myös ylikonstaapeli Sanna Lautamatti kannustaa keskusteluun kotona.

– Esimerkit voivat auttaa. Kannattaa käydä läpi kaikkea sitä, mitä pommit voivat aiheuttaa aina pahoista vammoista suuriin vahingonkorvauksiin.

Savinen on keskustellut omien lastensa kanssa siitä, että jos he törmäävät pullopommeista käytävään keskusteluun, asiasta kannattaa kertoa aikuisille. Lautamatti on samoilla linjoilla.

– Se on järkevä, joka pyytää lopettamaan sen hölmöilyn. Voi myös poistua paikalta, ettei ainakaan aiheuta itselleen vaaraa. Jos jotain tapahtuu, niin pitää uskaltaa pyytää apua.