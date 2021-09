Pelot maailmanlaajuisesta talouskriisistä lievenevät, mutta kiinalaisviranomaiset varautuvat silti Evergranden kaatumiseen ja ”myrskyyn”

Rakentaminen on yksi Kiinan talouden tukipaaluista. Hieman alle kolmannes maan talouden kokonaistuotannosta kytkeytyy kiinteistöalaan.

Rakentaminen on yksi Kiinan talouden tukipaaluista. Hieman alle kolmannes maan talouden kokonaistuotannosta kytkeytyy kiinteistöalaan. Kuva: Noel Celis / AFP

Kiinteistöjätti Evergranden osakkeet nousivat torstaina Hongkongin pörssissä 18 prosenttia. Kiinan viranomaiset vaikuttavat silti haluttomilta pahoin velkaantuneen yrityksen pelastamiseen. Paikallisviranomaisia on jo kehotettu varautumaan pahimpaan.

Kriisiin ajautuneen kiinteistöjätti Evergranden osakkeet nousivat Hongkongin pörssissä 18 prosenttia sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti maksavansa korkoa kiinalaisille joukkovelkakirjojen haltijoille, kertoo uutistoimisto AP. Sen mukaan Evergrande ei ole ilmoittanut tänään erääntyvistä ulkomaisista koronmaksuistaan.

Aasiassa osakkeita osti myös Yhdysvaltain keskuspankin keskiviikkoinen vihjaus, että se saattaa lopettaa koronapandemian takia aloitetut arvopapereiden osto-ohjelmat myöhemmin tänä vuonna.

Osakkeet nousivat paitsi Hongkongissa myös Shanghaissa, Australiassa ja Taiwanissa, mutta laskivat Etelä-Koreassa ja Malesiassa. Tokion markkinat on suljettu loman takia.

Kiinassa varaudutaan kiinteistöjätin kaatumiseen

Kiinan viranomaiset ovat pyytäneet paikallishallintojen virkamiehiä varautumaan Evergranden mahdolliseen kaatumiseen, kertoo Wall Street Journal -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan Kiina vaikuttaa haluttomalta pelastamaan noin 300 miljardin dollarin velkataakan yritystä. Samalla Kiina varautuu myös mahdollisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin jälkijäristyksiin.

Virkamiehet kertovat, että nyt ”varaudutaan mahdolliseen myrskyyn”.

Paikallishallintoja on pyydetty valmistautumaan levottomuuksiin, mahdollisesti turvaamaan työpaikkoja ja työstämään suunnitelmia Evergranden kiinteistöhankkeiden siirtämiseksi paikallisille valtion- ja yksityisyrityksille, lehti kertoo.

Viranomaiset ovat myös kehottaneet Evergrandea huolehtimaan, että se selviää dollariin sidotuista joukkovelkakirjalainojen koroista.

Taloustieteilijät arvioivat uutistoimisto AP:n mukaan, että kaikki hallituksen toimet keskittyvät todennäköisesti asunnoista maksaneiden perheiden suojelemiseen, eikä pankkien tai muiden velkojien pelastamiseen.

Kiinan Shenzhenissa protestoijat kiertelivät Evergranden pääkonttorin ulkopuolella syyskuun alussa. Kuva: AFP / Lehtikuva

"Säästin yötä päivää. Nyt peli on pelattu"

Viranomaisten apu tulee tarpeen lukuisille ihmisille. Itä-Kiinassa sijaitsevassa Suzhoussa Li Hongjun kertoo uutistoimisto Reutersille, että häneltä loppuu pian ruoka. Puolivalmiiden kerrostalojen huoltotöitä tekevä Li ei ole saanut palkkaa elokuun jälkeen.

Shenzheniläisessä vientiyrityksessä työskentelevä Christina Xie pelkää, että Evergrande nielaisi hänen elämänsäästönsä. Xie sijoitti 380 000 juania eli noin 59 000 dollaria varainhoito-ohjelmaan. Hän ei ole saanut tässä kuussa erääntyneitä maksuja yritykseltä.

– Kyseessä on kaikki säästöni. Suunnittelin, että käyttäisin niitä itseeni ja antaisin vanhemmilleni kun he ikääntyvät. Säästin yötä päivää. Nyt peli on pelattu, Xie sanoo Reutersille.

Evergrande City:n alue - valmiiksi rakennettuine kerrostaloineen - Pekingissä keskiviikkona. Kuva: Roman Pilipey / EPA

Yrityksen perustaja: takaisin töihin

Kiinteistöjätin huojunta on herättänyt pelkoja siitä, että se voisi horjuttaa Kiinan rahoitusjärjestelmää. AP:n mukaan Evergranden velat ovat ”suhteellisen yksinkertaisia”, ja ne eivät todennäköisesti aiheuta samankaltaista maailmanlaajuista ketjureaktiota, kuten Lehman Brothersin romahtaminen vuonna 2008.

Kiinan toiseksi suurin kiinteistöyritys Evergrande rauhoitti tunnelmia maailman pörsseissä keskiviikkona, kun se ilmoitti löytäneensä ratkaisun osaan tänään erääntyvistä joukkovelkakirjalainojen korkomaksuista.

Yrityksen perustanut miljardööri Xu Jiayin on käskenyt työntekijät takaisin töihin ja ilmaissut luottamuksensa yrityksen selviytymiseen, mutta se ei ole vielä julkistanut suunnitelmaa velkojen takaisinmaksusta.

Evergrande on yksi Kiinan suurimmista rakennuttajista. Sen toiminta nojaa rakentamiseen velkarahalla. Yli 200 ihmistä työllistävä Evergrande ajautui ongelmiin, koska Kiinan keskushallinto alkoi asettaa rajoituksia suurten rakennusyritysten velkaantumisasteelle.

