THL säästäisi lapset koronapassilta ja vapauttaisi matkustusta nopeammin – lausunto paljastaa rajun näkemyseron hallituksen kanssa

Koronarajoitukset ovat haitanneet lasten harrastuksia, mikä on näkynyt heidän hyvinvoinnissaan. Tässä temppuillaan parkour-radalla.

Koronarajoitukset ovat haitanneet lasten harrastuksia, mikä on näkynyt heidän hyvinvoinnissaan. Tässä temppuillaan parkour-radalla. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suomii kovin sanoin hallituksen esitystä koronapassista ja rajojen testauksesta.

THL nostaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle toimitetussa lausunnossa esiin useita epäkohtia, joihin terveysviranomainen haluaa muutoksia.

Isoja erimielisyyksiä liittyy esimerkiksi koronapassin ikärajaan. THL vapauttaisi myös matkustusta enemmän kuin hallitus esittää. Terveysviranomainen myös haluaisi hoitajille koronarokotukset, mihin ministeriö ei ole taipunut.

Yle on saanut tartuntatautilain muutoksia kommentoivan lausunnon tietopyynnöllä. THL:n lausunto on osoitettu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka käsittelee hallituksen lakiesitystä parhaillaan.

1. Suomeen pitäisi päästä vähemmällä testaamisella

THL:n kanta on, että nykyisten maahantulosääntöjen jatkaminen vuoden loppuun on epidemiologiselta ja lääketieteelliseltä välttämättömyydeltään selvästi kyseenalaista.

THL perustelee kantaansa rokotekattavuuden nousulla sekä Euroopassa että Suomessa. Rokotteet ja sairastetun taudin antama immuniteetti pysäyttävät tartuntojen leviämisen tehokkaasti, terveysviranomainen katsoo.

Nyt Suomeen saapuvilta henkilöiltä vaaditaan (siirryt toiseen palveluun) todistus täydestä rokotesarjasta, kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronasta tai negatiivinen koronatestitulos. Muuten koronatesti on pakollinen. Osa tulijoista joutuu yhteen, osa kahteen testiin Suomessa.

EU:n rokotustodistus toimii koronapassina. Kuva: Antti Kolppo / Yle

THL:n mukaan epidemiologinen tilanne on muuttunut niin, ettei toisen testin vaatiminen 3–5 päivän jälkeen Suomeen saapumisesta ole enää välttämätöntä.

THL ehdottaa tilalle mallia, jossa maahantulijoilta edellytettäisin ennakkotesti tai heidät testattaisiin 24 tunnin kuluessa Suomessa. Koska testaaminen ja todistusten tarkastaminen vie paljon työvoimaa, EU- ja ETA -maista ja EU:n vihreän listan maista tulevien matkustajien todistuksia voitaisiin tarkastaa enää vain pistokokein.

THL ehdottaa vielä, että venäläinen Sputnik-rokote lisätään maahantuloon hyväksyttyjen rokotteiden listalle erillisellä valtioneuvoston asetuksella. Sputnikilla ei ole vielä Euroopan lääkeviraston tai Maailman terveysjärjestön hyväksyntää.

2. Pitääkö lapsi testata ennen harrastusta?

Lakiesityksen mukaan koronapassiin vaaditaan täysi rokotussarja, sairastettu koronatauti tai negatiivinen testitulos. Koronapassi on vaihtoehto rajoitusten noudattamiselle.

Passia voidaan vaatia yli 12-vuotiailta. Alaikäiset saavat testin ilmaiseksi julkisessa terveydenhuollossa, muut maksavat sen itse.

THL pitää erittäin kyseenalaisena, että lapsilta vaaditaan koronapassi. Lasten testaamista harrastusten takia useita kertoja viikossa ei pidetä oikeasuhtaisena tai välttämättömänä.

Terveysviranomainen pitää 12 vuoden ikärajaa liian matalana ja ehdottaa sen nostamista 16 vuoteen. Vastaava ikäraja on käytössä tartuntatautilaissa maahantulossa. Alle 16-vuotiailta ei vaadita ennakkotestausta tai muuta maahantulotodistusta.

Ikärajan tulisi siis olla sama sekä koronapassissa että maahantulossa.

3. Lakiesitys on THL:n mielestä ristiriitainen

THL katsoo, että alhainen ikäraja tulee rajoittamaan alaikäisten lasten harrastuksiin ja muihin toimintoihin osallistumista. Tämä taas vaikuttaa kielteisesti lasten terveydenhuoltoon, kehitykseen ja hyvinvointiin. Jo nyt lapset ovat kärsineet pahoin koronarajoituksista.

THL huomauttaa, että alaikäisten testaaminen koronapassin takia on suuressa ristiriidassa sen kanssa, että lasten testaussuosituksia on juuri lievennetty. Lieväoireisia lapsia ei enää tarvitse viedä koronatestiin.

THL paheksuu sitä, ettei lapsiin vaikuttavista kohdista ole tehty perusteellista lapsivaikutusten selvittämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on korostanut lapset ja nuoret ensin -periaatetta. THL löytää lakiesityksestä useita kohtia, jotka ovat ristiriidassa tavoitteen kanssa.

Lakiesityksen mukaan on epätodennäköistä, että alle 16-vuotiaiden lasten toimintaa tarvitsisi enää aiempaan tapaan rajoittaa. THL kysyy, jos näin on, miksi lapsille on välttämättömänä säätää koronapassi.

4. Hoitajilla tulisi THL:n mielestä olla koronarokote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos katsoo lisäksi, että koronarokote pitäisi lisätä rokotteisiin, joka vaaditaan niiltä sosiaali- ja terveydenhuollon työtekijöiltä, jotka työskentelevät tartuntataudeille alttiiden ryhmien parissa.

Koronapassiin vaadittavasta testauksesta THL toteaa, että sen hinta tulee todellisuudessa estämään rokottamattomien ihmisten palveluiden käyttöä ja harrastuksia. Lakiesityksessä testauksen hinnaksi arvioidaan yksityisellä puolella 98–200 euroa.

THL on myös vakavasti huolissaan siitä, että lakiin ei ole ehdotettu mitään poikkeusta henkilöille, jotka eivät voi pysyvistä tai väliaikaisista terveydellisistä syistä ottaa koronarokotusta. Koronapassiin pitäisi sisällyttää poikkeus, muuten heitä syrjitään tai he joutunut jatkuvasti testeihin. Ministeriön mukaan testaus olisi heille ilmaista.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23 asti.

Lue lisää:

THL:n mielestä Sputnikilla rokotettujen pitäisi päästä matkustamaan Suomeen ilman testejä – hallitus päätyi eri kannalle

Hallitus sopi matkustussäännöistä, myös esitys koronapassista valmistui: passin ikäraja 12 vuotta, perustuu EU:n koronatodistukseen

Kukaan ei tiedä, monellako hoivatyöntekijällä on koronarokote – nyt THL:n pääjohtaja ajaa heille rokotevaatimusta, lähihoitajat kavahtavat