Nyt on töitä – tarjoilijoita ja kokkeja haetaan Lapissa kuumeisesti ravintoloihin, MaRan mukaan alan työntekijöistä on pula koko maassa

Rovaniemeläinen keittiömestari Jari Kurtti työskenteli viime viikolla Santa Claus -hotellin keittiössä, vaikka hän oli lomalla varsinaisesta työstään Rovaniemen Minimani-marketin palvelutiskiltä. Osaaville kokeille on nyt tarvetta.

– Keittiöpäällikkö soitti, että voitko tulla vähän jeesaamaan dinnerille ja lounaalle, ja nyt olen brekulla (aamiaisella) täällä, niin mikä ettei. Tämähän on mukavaa vaihtelua, Kurtti kertoo.

Muun muassa helsinkiläisissä ravintola Teatterissa, Strindbergissä ja G.W. Sundmansissa kokkina työskennellyt Kurtti tuntee myös Lapin matkailutalven sesongin. Tämänsyksyistä työntekijähakua hän pitää poikkeuksellisena.

– Kyllähän tilanne on haastava. Tällä hetkellä haetaan esimerkiksi Rovaniemelle paljon kokkeja, tarjoilijoita ja ihan esimiestason porukkaa töihin, Kurtti sanoo.

Keittiömestari Jari Kurtti uskoo, että koronan vuoksi alalta muualle siirtyneet voivat vielä palata takaisin, jos palkka on riittävän hyvä. Kuva: Juha Mäntykenttä / Yle

Ravintoloilla on koko maassa vaikeuksia löytää riittävästi henkilökuntaa tulevalle talvikaudelle. Pelkästään Lapissa hotelli- ja ravintola-ala hakee parhaillaan työntekijöitä sadoilla työnhakusivustojen ilmoituksilla.

Haussa on erityisesti tarjoilijoita ja kokkeja, sekä ravintolaesimiehiä. Työsopimuksia tehdään tyypillisimmin marraskuusta maaliskuulle, ja osassa paikoista luvataan töiden jatkuvan kevään jälkeenkin.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että alalla on ollut henkilöstövajetta jo ennen koronakriisiä, ja nyt tilanne on entistä vaikeampi.

– Pitkään jatkuneet erittäin ankarat ravintolarajoitukset ovat johtaneet siihen, että osa ravintola-alan henkilöstöstä on lähtenyt muihin tehtäviin. Hyviä ammattityöntekijöitä on lähtenyt pois alalta, koska tilanne on ollut 19 kuukautta jo niin hankala, Lappi sanoo.

"Lappi ollut kiinni puolitoista vuotta"

– Ei työntekijöitä ihan yhtä helposti löydy kuin aiemmin. Lappi on ollut puolitoista vuotta kiinni, niin työvoimaa on käytännössä valunut myös muille aloille. Kyllä se ihan tosiasia on. Pieni jännitys meillä on, mutta uskotaan, että työntekijät kyllä löytyvät, yrittäjä Harri Mällinen sanoo.

Mällisen matkailuyrityksessä Apukka Resortissa Rovaniemellä on talvikauden ravintolatyöntekijöiden rekrytointi loppusuoralla. Kokkeja on jo riittävästi, mutta vielä haussa on neljä tarjoilijaa.

Apukka Resort hoitaa rekrytoinnin henkilöstöpalveluyritys Baronan kautta. Se haastattelee hakijat, minkä jälkeen ehdokkaat käyvät vielä yrityksessä hyväksyttävänä. Baronan avulla yritys on saanut hakemuksia myös ulkomailta.

Mällisen mukaan henkilökunnan saamisessa plussaa voi olla esimerkiksi se, jos työntekijöille on tarjota asunto.

– Yhdelle kokille ja tarjoilijalle tarjoamme asunnon. He tulevat ulkomailta. Valtaosa työtekijöistä tulee kuitenkin Rovaniemen lähistöltä, muutama tulee kauempaa, Mällinen sanoo.

Varsinkin haettavien kokkien määrä kasvanut

Työvoimahallinnon ammattibarometrissa ravintolatyöntekijäpula on vielä pientä verrattuna pulaan hoitajista, lääkäreistä ja lastentarhanopettajista. Kuitenkin TE-toimiston avoimien ravintolatyöpaikkojen määrässä on valtakunnallisesti merkittävä kasvu verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia oli vasta tulollaan.

Koko maassa oli elokuussa 22 prosenttia enemmän avoimia ravintola- ja suurtaloustyöntekijän paikkoja kuin elokuussa 2019. Tarjoilijoiden hakumäärät kasvoivat vastaavasti 12 prosenttia kahden vuoden takaisesta. Koko maassa oli elokuussa avoinna noin 2000 kokin paikkaa ja liki 1500 tarjoilijan paikkaa.

Sen sijaan Lapissa kokkien työpaikkailmoituksia on saman verran kuin kaksi vuotta sitten ja haettavien tarjoilijoiden määrä on TE-toimiston mukaan jopa vähentynyt kahden vuoden takaisesta.

Lapin TE-toimiston palvelujohtajan Tero Hyttisen mukaan matkailuala on puhunut ammattitaitoisen työvoiman pulasta jo aiemminkin, etenkin vuosina 2018 ja 2019, ennen koronapandemiaa. Sitten korona sulki työpaikkoja, ja moni jätti alan.

– Varovaisesti voi arvioida, että koronapandemian aikana osa matkailun tehtävissä toimineista lähti opiskelemaan uutta alaa, koska matkailun tulevaisuus näyttäytyi monille hyvin epävarmana. Tämäkin on osaltaan ilmeisesti vaikuttamassa siihen, että tänä vuonna kysyntä näyttää kasvaneen verrattuna aikaisempiin vuosiin, Hyttinen sanoo.

Lukujen nousu voi kertoa myös siitä, että alan työnantajat ovat lähteneet varhemmin rekrytoimaan.

Muun muassa Inarissa toimiva Wilderness Hotels on palkannut jo työntekijöitä ulkomailtakin. Kuva: Vesa Toppari / Yle

"Aiemmin ei uskallettu palkata, mutta nyt selkenee"

Wilderness Hotelsin inarilainen yrittäjä Jouko Lappalainen kertoo, että hakuun on nyt laitettu reilusti paikkoja, ja puutetta on erityisesti ravintolatyöntekijöistä.

– Kyllä on nyt vaikeampi löytää työntekijöitä kuin aiemmin, varsinkin keittöön ja tarjoilupuolelle, Lappalainen sanoo.

Tämän syksyn rekrytointi on paluuta normaaliin koronan jälkeen.

– Meillä ei ole ollut aiemmin näkymiä, niin ei ole uskallettu palkata, mutta nyt selkenee, Lappalainen sanoo.

Yritys palkkaa ensisijaisesti itse määräaikaisiin työsuhteisiin talvikaudeksi, mutta puutteita paikataan tarpeen vaatiessa myös vuokratyöntekijöillä.

Ennen koronaa yrityksen sesonkityöntekijöistä on ollut ulkomaalaisia noin puolet. Nyt muista maista on Lappalaisen mukaan tullut aiempaa vähemmän työhakemuksia.

Rekrytointi vie paljon aikaa

Yritykset käyttävät rekrytointiin lähes poikkeuksetta henkilöstöpalveluyrityksiä. Valtakunnallisen Go On -henkilöstöpalveluyritysketjun lappilainen yrittäjä Markus Nordberg kertoo, että rekrytointi on aikaa vievää täyttä työtä, minkä takia yritykset käyttävät siihen alan palveluita.

– Jos asiakas esimerkiksi tarvisi kokin huomisaamulle kello kymmenen, niin sellaista voi olla vaikeaa löytää. Mutta kuukauden päähän kokki löytyy.

Nordbergin mukaan hyvistä ja ammattitaitoisista tekijöistä on aina pulaa.

MaRa: Koronakriisi vei alalta yli 10 000 tai jopa enemmän

MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan työtekijäpula on johtanut jopa siihen, että ravintoloita on jouduttu pitämään kiinni. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

MaRa arvioi että koronakriisi vei alalta yli 10 000, hurjimpien arvioiden mukaan jopa 20 000 työntekijää.

– Olemme todella vaikeassa tilanteessa koko Suomessa tällä hetkellä. Pula on kova, mikä on johtanut siihen, että toimipaikkoja on jouduttu pitämään kiinni ja toimimaan huomattavalla alimiehityksellä. Tämä on johtanut siihen, että niin yrittäjät kuin paikalla olevat työntekijätkin ovat kuormittuneet, Timo Lappi sanoo.

Työvoimapulaa on kaikkialla Suomessa, mutta vaikeinta on pääkaupunkiseudulla, jossa rajoitukset ovat jatkuneet pitkään tiukkoina.

Alalla on ollut paljon nuoria työntekijöitä, jotka eivät ole kuuluneet mihinkään työttömyyskassaan. Kun työt loppuivat, etsittiin toimeentuloa koulutuksen tai toiselle alalle siirtymisen kautta.

Ravintolatyö on monelle nuorelle opiskeluvuosien välivaihe, jolla rahoitetaan opintoja. Lappi luottaa kuitenkin siihen, että alalle yhä kouluttaudutaan, eikä se ole menettänyt vetovoimaansa.

– Kyllä tämä ihan oikea ammatti on. Ravintola-alalla on hyvät koulutukset ja etenemismahdollisuudet joko ulkomailla tai Suomessa. Moni on aloittanut kokkina tai tarjoilijana, ja on tällä hetkellä ison yrityksen toimitusjohtaja, Lappi sanoo.

Rovaniemeläinen Jari Kurtti uskoo, että tekijöitä kyllä löytyy, kun yritykset maksavat heille kunnon palkkaa. Park Hotel Tornion keittiömestari Timo Tarvainen tunnistaa saman tilanteen.

– Palkkataso ei ole mitenkään hyvä ravintola-alalla. Vaikkei mitenkään voi verrata lähihoitajiin, mutta se on sama homma. Palkkoja kun pikkuisen nostettaisiin niin motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan kasvaisi, Tarvainen sanoo.

Keittiömestari on huomannut, että ammattikoulutuksesta ei tule entiseen tapaan kokkiharjoittelijoita ravintolaan.

– Eikö niitä opiskelijoita ole, vai eikö heillä ole motivaatiota tulla? Vapailta markkinoilta ei löydy enää todella osaavaa porukkaa. Nykyään niillä jotka ovat olleet useamman vuoden alalla, on jo vakiintunut työ, Tarvainen pohtii.

Korjattu 5.11. kello 12.06. Jari Kurtti työskenteli hotellissa viime viikolla, ei tällä viikolla.