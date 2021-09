Mies surmasi puolisonsa kymmenillä veitseniskuilla Vihdin Nummelassa – käräjäoikeus antoi murhasta elinkautisen vankeustuomion

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tänään tuomionsa Vihdin Nummelassa toukokuussa tapahtuneesta henkirikoksesta.

Henkirikos tapahtui 6. toukokuuta, ja poliisi otti tekijäksi epäillyn kiinni pian tapahtumien jälkeen tekopaikalta.

Kuolemansyytutkinnan perusteella mies on surmannut puolisonsa lyömällä tätä usealla eri teräaseella yhteensä 78 kertaa.

Useiden todistajanlausuntojen mukaan tekijä on käyttäytynyt jo aiemmin vuosien ajan väkivaltaisesti ja uhkaavasti uhria kohtaan. Uhri on aiemmin hakeutunut turvakotiin yhteensä viisi kertaa, ja tekijä on kertaalleen määrätty väliaikaiseen lähestymiskieltoon.

Tekijä on saapunut perheineen Suomeen pakolaisena Irakista vuonna 2015.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoo, että teko täyttää murhan tunnusmerkit. Tekijä tuomitaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Tekijä on kiistänyt syyllistyneensä murhaan, mutta tunnustanut syyllisyytensä hätävarjelun liioitteluna tehtyyn tappoon.

Tekijä on vaatinut, että hänen mielentilansa tekoajankohtana selvitetään. Käräjäoikeus puolestaan katsoo, että tekijän syyntakeisuutta ei ole syytä epäillä.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

