Rikkoiko Helsingin kaupunki perustuslakia antamalla rekrykieltoja hoitajille? Ammattijärjestö Tehy harkitsee oikeustoimia

Helsingin mukaan nykyisessä koronatilanteessa käytäntö puoltaa paikkaansa ja on lakien mukainen. Tehy katsoo, että kaupunki rikkoo perustuslain mukaista syrjinnän kieltoa ja työntekijän oikeutta hankkia elantonsa valitsemallaan työllä.

Tehyn ja Helsingin kaupungin väliset keskustelut hoitajien rekrytointikielloista ovat päättyneet tuloksettomina.

Ammattijärjestö kertoo, että se harkitsee kantelua ja oikeustoimia Helsingin kaupungin hoitajilleen asettamista rajoituksista vaihtaa työpaikkaa.

– Lopputulema on nyt se, että he eivät ole suostuneet poistamaan rekrytointiehtoa sopimuksistaan, kuten olemme pyytäneet. Näin ollen meille Tehyssä jää vaihtoehdoksi lähteä oikeusprosessiin tässä asiassa, sanoo Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri.

Ammattijärjestön mukaan kaupunki käyttää yksityisten terveysjättien kanssa tekemissään ostopalvelusopimuksissa ehtoja, jotka ovat estäneet hoitohenkilöstön siirtymisen töihin esimerkiksi Terveystaloon, Mehiläiselle tai Pihlajalinnaan.

– Kun he ostavat esimerkiksi rokotushoitajia yksityisiltä niin he ovat estäneet omien työntekijöiden hakeutumisen yksityiselle palvelun tuottajalla. Helsingin kaupunki edellyttää, että yritys ei saa rekrytoida työntekijää, joka on työskennellyt esimerkiki kuluneen kolmen tai kuuden kuukauden aikana Helsingin kaupungilla, Okkeri kertoo.

Tehyn mukaan Helsingin kaupunki rikkoo perustuslain mukaista syrjinnän kieltoa ja työntekijän oikeutta hankkia elantonsa valitsemallaan työllä. Ammattijärjestö katsoo, että rekrytointikiellot estävät normaalin ura- ja ansiokehityksen.

– Ongelma on se, että käytäntö estää kysynnän ja tarjonnan lain toteutumisen. Palkatkaan eivät pääse nousemaan, kun sidotaan työntekijät keinotekoisesti työpaikkoihin, katsoo johtava lakimies Okkeri.

Tehyn tiedossa on Okkerin mukaan kymmeniä tapauksia, joissa hoitajan työpaikan vaihto on estynyt kaupungin yksityisten terveysyritysten kanssa tekemien sopimusten vuoksi. Laajuudeltaan rekrytointikiellot koskevat tuhansia sote-ammattilaisia, kerrotaan ammattijärjestöstä.

Helsinki katsoo, että sopimukset ovat lain mukaisia

Hoitajien työnantaja Helsingin kaupunki katsoo, että se on oikeutettu rajoittamaan työntekijöiden rekrytointia näin korona-aikana, kun hoitohenkilöstöstä on pulaa. Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen korostaa, että sopimuksissa estetään yksityisiä palveluntuottajia tarjoamasta Helsingiltä mahdollisesti siirtyneitä työntekijöitä suoraan kaupungin ostopalveluna.

– Ainoa mihin olemme asettaneet ehdon on se, että kun me tietyllä sopimuksella hankimme itsellemme omiin palveluihimme työntekijän niin ei voi olla niin, että se sama työntekijä tulee meiltä ja siirtyy sinne yrityksen palvelukseen ja palaa takaisin meille tarjoamaan palvelua näiden tiettyjen sopimusten puitteissa, sanoo Jolkkonen.

Sopimuksilla ei estetä kenenkään työpaikan vaihtamista, hän sanoo. Kaupunki katsoo, että käytäntö on lakien mukainen.

– Me näemme edelleen, että meillä on ollut ja on asialliset tähän työvoimatilanteeseen liittyvät ja myös lainsäädännön mahdollistamat ja hyväksymät perusteet näihin tiettyihin ehtoihin muutamissa hankintasopimuksissa.

Tehy päättää johtava lakimies Vappu Okkerin mukaan mahdollisista oikeustoimista lähiviikkoina.

– Nyt punnitaan erilaisia vaihtoehtoja. Sellaisia ovat muun muassa kantelu tai sitten lähdemme ajamaan yksittäisten jäsenten asioita yleisissä tuomioistuimissa, hän kertoo.

Helsingin kaupunki toivoo, että Tehy ymmärtäisi kaupungin näkemyksen, eikä veisi asiaa oikeuteen.

– En itse ajattele, että tästä pitäisi oikeutta käydä. Olemme vastanneet hyvin perusteellisesti Tehylle ja toivomme, että se riittää, toimialajohtaja Jolkkonen toteaa.

