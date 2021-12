Hiilidioksidi palauttaa auringon lämmön maahan

Ihminen on lähes tuplannut hiilidioksidin ilmakehässä

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on 150 viime vuoden aikana noussut ihmisen toiminnan seurauksena.

Esiteollisena aikana ilmakehässä oli hiilidioksidia 270 miljoonasosaa, parts per million. Nyt pitoisuus on 420 ppm.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta on mitattu pisimpään Mauna Loan saarella Havajilla. Käyrä sahaa vuodenaikojen vaihtelun vuoksi: kesäisin metsä pohjoisella pallonpuoliskolla imee hiilidioksidia enemmän kuin talvella, jolloin puiden yhteyttäminen vähenee.

Jäljellä on pieni budjetti hiilipäästöille

IPCC on laskenut maailmalle muutaman suuntaa antavia päästöbudjetteja, joiden puitteissa pysyminen voisi rajata lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Yhden budjetin mukaan maailma voisi päästää ilmakehään vielä noin 500 gigatonnia hiilidioksidia vastaavia päästöjä. Yksi gigatonni on miljardi tonnia.

Epävarmuudet ovat kuitenkin suuria. IPCC:n mukaan todennäköisyys päästä 1,5 asteeseen hiilibudjetissa pysymällä 500 gigatonnin budjetissa on noin 50 prosenttia.

Mutta kasvu on alkanut uudelleen. Vuonna 2021 päästöjen arvioiden kipuavan lähelle vuoden 2019 tasoa.

Yhdysvalloilla on tavoite vähentää päästöjä 50–52 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Kiinan ja Intian hiilineutraalisuustavoitteet ovat vasta vuosissa 2060 ja 2070.

Päästöjen vähentäminen on pakollista

Vaikka Suomi on pieni ilmastopäästäjä maailman mittakaavassa, jokaisen maan vastuulla on vähentää omia päästöjään. Suomella on päästöjen vähentämiseen myös juridinen velvoite, joka tulee EU:sta.