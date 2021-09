Tampereen areenan nimikkosponsorin Uroksen satumaiselta vaikuttanut taloustilanne herättää useita kysymyksiä – areena: yhtiö hoitanut velvoitteensa

Tampereen areena valmistuu joulukuussa Tampereen keskustaan. Kuva on kesäkuulta.

Tampereen areena valmistuu joulukuussa Tampereen keskustaan. Kuva on kesäkuulta. Kuva: Marko Melto / Yle

STT:n tietojen mukaan teknologiayhtiön kassavirta ei ollut vuonna 2018 uskottava verrattuna 120 miljoonan euron ilmoitettuun liikevoittoon. Tampereen areenan mukaan markkinointiyhteistyökumppani on hoitanut velvoitteensa Tampereelle.

Tampereen areenan nimisponsorin, teknologiayhtiö Uroksen taloudellinen tilanne herättää useita kysymyksiä, paljastaa STT. STT:n tietojen mukaan teknologiayhtiön kassavirta ei ollut vuonna 2018 uskottava verrattuna 120 miljoonan euron ilmoitettuun liikevoittoon.

Tampereen joulukuussa valmistuva monitoimiareena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi viime vuonna. Nimikumppanuuden hintaa ei ole julkistettu.

Junaradan päälle tulevan kannen päälle rakentuvasta Tampereen areenasta tulee urheilu- ja viihdetapahtumien keskus sekä Ilveksen ja Tapparan uusi kotiareena.

Havainnekuva Tampereen areenasta. Kuva: SRV/ Credit TomorrowAB / Studio Libeskind/ Aihio arkkitehdit

Teknologiayhtiö Uroksen satumaisten voittojen takana ei STT:n mukaan välttämättä ole yhtiön ilmoittamien lukujen kuvaaman mittakaavan kokoista todellista liiketoimintaa.

Uros tuottaa ja myy mobiiliratkaisuja ja teollisen internetin järjestelmiä, laitteita ja palveluita. Keväällä se muutti pääkonttorinsa Oulusta Sveitsiin. Tuolloin yhtiöllä oli lähes sata työntekijää.

Uros hoitanut areenan velvoitteet

Tampereen Areenan toimitusjohtaja Marko Hurme luki perjantaina aamulla STT:n jutun. Hurme muistuttaa Ylelle, että Uros ja Uros Live -areena ovat täysin eri yhtiöitä, omistajat ovat eri ihmisiä ja yhtiöillä on vain sopimus markkinointiyhteistyöstä.

– Uros on yhtiönä hoitanut meille kaikki velvoitteensa sopimuksen mukaisesti. En osaa, enkä halua kommentoida toisen yhtiön asioita, Hurme kertoo Ylelle.

Tampereen areenalla on 120 erilaista sopimusta eri yritysten kanssa. Jos areena tai toinen sopijapuoli jättää velvoitteensa hoitamatta, sopimuksissa on erilaisia purkupykäliä. Nyt velvoitteet on hoidettu.

Pelkääkö Tampereen areena mainehaittaa?

– Emme edusta kyseistä yhtiötä, joten vaikea on lähteä kommentoimaan. Pitää vain odotella rauhassa, mikä tilanne siellä on.

Uroksen toimitusjohtaja vaihtui yllättäen keskiviikkona, mutta Hurme on tavannut jo aiemmin uuden toimitusjohtajan.

Tilinpäätöksiä uupuu

Oululainen yhtiö nousi raskaaseen sarjaan vuonna 2018, kun se kertoi tehneensä 120 miljoonan euron liikevoiton. Yhtiön kassassa huikea tulos ei näkynyt, vaan vuoden päätteeksi konsernin kassa oli lähes tyhjä ja sillä oli 149 miljoonan euron myyntisaamiset.

STT:n tietojen mukaan konsernin ulkopuolelta tullut voitto kirjattiin yhtiön Hongkongin tytäryhtiön tilinpäätökseen, joka ei ole julkinen. STT:n tietojen mukaan Hongkongin tytäryhtiöön ei tullut vuoden aikana uskottavaa positiivista kassavirtaa yhtiön ulkopuolelta, vaan myyntisaamiset vain kerääntyivät ja jatkoivat kasvuaan. Saamiset ovat esimerkiksi asiakkaiden velkoja yhtiölle. STT:n tietojen mukaan Uros ei jostain syystä pyrkinyt aktiivisesti perimään myyntisaamisia, mutta ei myöskään alaskirjannut niitä.

Tampereen areena valmistuu joulukuussa aikataulussa. Kuva on otettu viime tammikuussa. Kuva: Miikka Varila / Yle

Uroksen vuoden 2018 tilinpäätös on viimeisin, jonka tilintarkastaja on hyväksynyt. Sen jälkeen Uros ei ole toimittanut tilintarkastettuja tilinpäätöksiä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toistuvista pyynnöistä huolimatta. Uros-konsernin toimitusjohtajaksi keskiviikkona valittu Rauno Jokelainen sanoo vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöksien valmistuvan lähiaikoina.

– Voitot on vahvistettu tilinpäätöksessä edeltävinä vuosina, ja ne olivat vahvistettuja saatavia. Kyllä voitot sitä myöten on totta, voiko enempää totta ollakaan, Jokelainen vastaa kysymykseen Uroksen voittojen pohjautumisesta todelliseen liiketoimintaan.

Toimitusjohtaja vaihtui yllättäen

Jos Uroksen kertomat luvut pitäisivät paikkansa, sen pääomistaja Jyrki Hallikainen olisi yksi Suomen rikkaimmista ihmisistä. Arvopaperi arvioi kesäkuussa (siirryt toiseen palveluun), että Hallikaisen perheen lähes kokonaan omistaman Uroksen arvo olisi lähes kaksi miljardia euroa.

Uroksen Hallikainen perusti vuonna 2011. Ennen vuotta 2017 yhtiön liikevaihto ja tulos olivat pieniä. Vuonna 2018 Hallikainen otti Uroksen lähes täydelliseen hallintaansa, ja samana vuonna yhtiön ilmoitetut kasvuluvut räjähtivät. Helmikuussa 2018 yhtiön hallituksesta erosivat perhepiirin ulkopuoliset jäsenet.

Suuri yleisö sai tietää yhtiöstä maaliskuussa 2020, kun Tampereen tuleva monitoimiareena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi. Hallikainen on aiemminkin tunnettu jääkiekon ystävänä, ja Uros on myös Oulun Kärppien sponsori.

Toinen näkyvyyttä yhtiölle tuonut uutinen tuli kesäkuussa 2020, kun Sampo Pankin ja Marimekon ex-toimitusjohtaja Mika Ihamuotilan kerrottiin hankkineen pienen osuuden yhtiöstä ja hän ryhtyi yhtiön neuvonantajaksi.

Tällä viikolla yhtiö oli otsikoissa, kun Jerry Raatikainen vapautettiin tehtävästään yllättäen toimitusjohtajana. Tiedotteessaan Uros ei kommentoi vaihdon syitä tai nykyisen toimitusjohtajan Jerry Raatikaisen asemaa jatkossa.

– Kun toimitusjohtaja vaihtuu 1. lokakuuta, sen jälkeen Jerry ei jatka yhtiön palveluksessa. Yhtiökokous ja omistaja tekee nämä päätökset, en spekuloi, oliko tämä myös Raatikaisen oma tahto, Jokelainen sanoo STT:lle.

STT ei tavoittanut torstaina Raatikaista kommentoimaan asiaa. Myöskään pääomistaja Hallikainen ei ole toistaiseksi kommentoinut yhtiön tilannetta STT:lle.

Hallikaiselle uhkasakko puuttuvista asiakirjoista

Iltalehti kertoi (siirryt toiseen palveluun) syyskuun alussa, että PRH oli määrännyt Hallikaisen maksamaan puuttuvista asiakirjoista uhkasakon, jonka asettamisesta STT kertoi maaliskuussa. Hallikaisella ei ole tuloja Suomessa, joten sakon määrä oli 100 euroa. PRH:sta kerrotaan STT:lle, että Uros ei edelleenkään ole toimittanut esimerkiksi vuoden 2019 tilitarkastuskertomuksia.

Maaliskuussa Uros kertoi siirtävänsä pääkonttorinsa Sveitsiin kesäkuun loppuun mennessä. Jokelaisen mukaan siirto tapahtui kesäkuussa, mutta hän jatkaa konsernin toimitusjohtajanakin Oulussa, koska siellä on yhtiön tuotekehitys.

Työntekijöiden hyöty jäänyt pieneksi

Teknologiayhtiö Uroksen liiketoiminta voisi periaatteessa edustaa 2000-luvun digitalouden ideaalia, jossa pieni joukko huippuosaajia tekee halutun tuotteen, jota voi monistaa loputtomasti ilman massiivisia tuotantokustannuksia. Peliyhtiöiden tapaan globaalin kilpailun voittajan voittoriville kirjautuu tällöin enemmän miljoonia kuin yrityksessä on työntekijöitä.

Vuoden 2018 tuloksen teki Uroksen tilinpäätöksen mukaan keskimäärin 40 työntekijää, joista suurin osa Oulussa. Palkkoja yhtiö maksoi sivukuluineen alle 1,6 miljoonaa euroa eli keskimäärin vain 40 000 euroa työntekijälle. Kun työntekijää kohden voittoa syntyy lähes kolme miljoonaa euroa, tavallisesti huippuosaajat pystyvät neuvottelemaan voitosta osansa joko palkankorotuksina tai muun palkitsemisen kautta.

Julkisten verotietojen mukaan yhtiön sivuilla kuvattujen avainhenkilöiden palkat pysyivät vuonna 2019 lähes ennallaan, vaikka yhtiö kertoi huikeasta noin 171 miljoonan euron tilintarkastamattomasta liikevoitosta.

STT:n haastattelussa maaliskuussa Hallikainen sanoi työntekijöidensä tilipäivän riippuvan optio-ohjelmasta, joka siirtää tulevaisuudessa 17 prosenttia yhtiön omistuksesta työntekijöille. Arvopaperin arvioimalla lähes kahden miljardin markkina-arvolla työntekijöille siirtyisi siis yli 300 miljoonan euron omistus.

STT:n tietojen mukaan optio-ohjelma on kuitenkin sidottu yhtiön listautumiseen tai määräysvallan vaihtumiseen, mutta ilman tilintarkastajan hyväksymiä tilinpäätöksiä molemmat ovat käytännössä mahdottomuuksia. Uroksen pääomistaja Jyrki Hallikainen pystyy kuitenkin myymään pienempiä osuuksia yhtiöstä, jolloin työntekijöiden optio-ohjelma ei toteudu.

Mitä mieltä uutisesta? Keskustelu on auki 25.9. klo 23 asti.

Lue lisää:

Teknologiayhtiö Uros vaihtaa toimitusjohtajansa nopealla aikataululla, mutta vaikenee vaihdon syistä