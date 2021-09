Sähkön hinnan nousu yllätti monet – kuluttajalla on kuitenkin monta keinoa oman sähkölaskun pienentämiseksi

Sähkökiuas on usein kotitalouden suuritehoisin sähköä kuluttava laite.

Sähkökiuas on usein kotitalouden suuritehoisin sähköä kuluttava laite. Kuva: Tommi Parkkinen / Yle

Ylen ajankohtaisohjelmassa varoiteltiin sähköenergian hinnan voimakkaasta noususta.

Ilmastopaneelin Peter Lund A-Talkissa: "Suomalaisten sähkölaskuun saattaa tulla lisää jopa 25 prosenttia”

Hintojen nousuun on ainakin kaksi syytä: Kuivan kesän jäljiltä Norjassa vesivoimaloiden yläpuoliset altaat ovat vajaita, ja energiamarkkinoiden yhdentymisen myötä hinnat Pohjoismaisilla markkinoilla lähestyvät Keski-Euroopan hintoja.

Kokenut sähkömarkkinoiden asiantuntija on hintakehityksestä samaa mieltä.

– Kyllähän tilanne tällä hetkellä on se, että sähkön tukkumarkkinoilla hinnat ovat korkealla, sanoo energia-alan asiantuntijapalveluja tuottavan Volue Market Services -yhtiön Suomen johtaja Esko Kytömäki.

Myydään sinne, mistä saadaan paras hinta

Hintoja on omiaan nostamaan muun muassa se, että sähkön vienti- ja tuontimahdollisuudet ovat uusien siirtoyhteyksien myötä parantuneet.

– Norjasta on valmistunut uusi siirtokaapeli Saksaan, ja ensi kuussa valmistuu kaapeli Britanniaan. Sekin vie osaltaan vesisähköä pois alueelta.

Etenkin tuulivoimaloiden yleistyminen on Kytömäen mukaan ollut omiaan voimistamaan sähkön hinnan vaihteluja.

– Tuuleeko vai eikö tuule, sillä on Suomessa erittäin suuri merkitys. Suomessa tuulituotanto on suurimmillaan yöaikaan, silloin kun sähköä vähiten tarvitaan, hän sanoo.

Kun hyödykkeen – tässä tapauksessa sähkön – hinta uhkaa nousta, miten silloin kannattaa toimia?

Ensinnäkin hinnassa on aina kysymys ostajan ja myyjän välisestä sopimuksesta. Sähkön siirron hintaa ei voi kilpailuttaa, mutta energian hinnan osuuden voi. Toisaalta, sähkön tuottajan ja myyjän kannalta sähkössä on kyse tuotteesta, jota on tuotettava täsmälleen samalla hetkellä kuin sitä kulutetaan. Näin pörssisähkön hinta voi ylituotantotilanteessa painua jopa negatiiviseksi.

Voisiko ottaa opiksi suuryritysten toimintatavoista?

Sähköä paljon käyttävissä teollisissa suuryrityksissä energianhankinnan tapa riippuu siitä, millaista tuotantoa ostettavalla sähköllä pyöritetään. Jos prosessien käynnistäminen ja pysäyttäminen ovat vaivalloisia, ja tilauskanta on hyvä, varmistetaan sähkön hinnan pysyminen kilpailukykyisissä rajoissa pitkillä sopimuksilla tai johdannaisilla. Näin toimivat myös sähköä tukkumarkkinoilta ostavat energiayhtiöt.

– Yleisesti ottaen suojaustähtäin on lyhentynyt, mitä se oli esimerkiksi viisi vuotta sitten, Kytömäki sanoo.

Jos taas prosessin voi ongelmitta pysäyttää ja käynnistää nopeastikin, kannattaa energia kenties hankkia edellisenä päivänä myytävinä tuntikohtaisina erinä, eli spottikauppana. Tällöin markkinoilla voidaan myös pelata. Eli korkean sähkön hinnan aikana pysäytetään kulutus ja lisäksi myydään mahdollisesti pitkällä sopimuksella ostettu sähkö markkinoilla.

Mutta ruoditaanpa, millaista tyypillinen kotitalouden sähkönkulutus on luonteeltaan.

Osa kulutuksesta on jatkuvaa ja välttämätöntä. Esimerkiksi jääkaapin ja pakastimen pitää saada virtansa jatkuvasti, samoin suorasähkölämmitteisen asunnon talvisaikaan. Useimmille myös ruoan valmistus on välttämätöntä aikasidonnaista toimintaa. Sähkön hinnan mukaan pelaamisen mahdollistavia kotitaloustoimintoja on suhteellisen vähän: Pyykkikoneen käynnistäminen, uuniruokien valmistaminen sähköuunissa ja sähkökiukaan lämmittäminen näin esimerkiksi.

Entä millainen tilanne on nyt kuluttajan kannalta Suomessa?

– Se riippuu aika paljon siitä, millainen oma sähkösopimus on. Jos on onnistunut parin vuoden kiinteähintaisen sopimuksen tekemään viime vuoden tai alkuvuoden aikana, niin tilanne on aika hyvä. Mutta jos nyt täytyy ruveta uutta kahden vuoden sopimusta katsomaan, niin voi olla, että hinnat ovat selkeästi aikaisempia korkeammat, kertoo Kytömäki.

Jos oma riskinsietokyky tai -halu on heikko, kiinteähintainen määräaikainen sopimus tuo toki varmuutta. Tällöin avainsanaksi muodostuu onnistunut hintakehityksen ennakointi – tai paremminkin arvaus.

Pörssisähkön hintaa kuukausi- tai jopa tuntitasolla seuraavan sähkösopimuksen tekemistä harkitsevan on hyvä myös pohtia, haluaako käyttää aikaansa sähkön hinnan vaihtelujen seuraamiseen. Jos kulutus on ulkona syövän saunattoman kerrostaloasukkaan tyyliin 2 000 – 3 000 kilowattituntia vuodessa, voi tiiviin markkinaseurannan hyöty jäädä olemattomaksi.

Muina keinoina sähkön hinnan nousuun varautumiseksi ovat tietenkin kulutuksen vähentäminen ja rahan varaaminen suurempien sähkölaskujen maksamiseen.

Mutta kuinka vakavasta tilanteesta nyt käsillä olevassa sähkön kallistumisessa sitten on?

– En näkisi, että puhutaan mistään vakavasta tilanteesta kotitalouksien osalta, sanoo Kytömäki.