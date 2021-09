3300 asukkaan Savitaipale saavutti 80 prosentin rokotuskattavuuden ensimmäisenä Suomessa – näin se onnistui

Savitaipale on saavuttanut ensimmäisenä kuntana Suomessa koronarokotustavoitteen.

Rokotustavoite 80 prosenttia täyttyi eilen torstaina.

Valtakunnallisesti 80 prosentin rokotuskattavuuteen on pyritty, jotta koronarajoitukset voitaisiin poistaa.

Rokotukset etenivät Savitaipaleella alusta asti nopeasti, sillä kunnassa on paljon iäkkäitä ja riskiryhmiin kuuluvia asukkaita, jotka on rokotettu ensimmäiseksi. Yli kolmannes Savitaipaleen noin 3 300 asukkaasta on yli 65-vuotiaita.

Savitaipalelaiset ovat myös olleet hyvin aktiivisia hakemaan rokotteen itselleen.

Sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka että Savitaipaleen kunnanjohtaja Johanna Mäkelä kiittelevät ihmisten sitoutumista rokotuksiin. Heidän mukaansa ihmiset ovat ymmärtäneet, miksi rokotuksen ottaminen on tarpeen.

Mäkelän mielestä Savitaipaleella, niin kuin varmasti myös muuallakin, on perinteisesti hyvin kuuliaista kansaa.

– Täällä ei ole virinnyt laajempaa rokotevastaisuutta. Päinvastoin keskusteluissa on tuotu avoimesti esille, milloin kukin on tullut rokotetuksi. Tapahtumia ja ihmiskontakteja on kaivattu kovasti ja rokotteet on nähty avaimena tähän, Mäkelä kertoo.

Savitaipaleella koronavirusrokotuksia jaettiin tehokkaasti ja ihmiset suhtautuivat rokotuksiin myönteisesti. Kuvituskuva. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Raasakan mielestä rokotukset on myös organisoitu Etelä-Karjalassa poikkeuksellisen hyvin. Etelä-Karjalassa on tehty työtä sen eteen, että joukkorokotuspisteet on saatu toimimaan tehokkaasti.

– Ne ovat palvelleet koko aluetta varsin mainiosti. Lisäksi paikalliset eri kunnissa toteutetut niin sanotut rokotusiskut ovat toteutuneet hyvin ja ne ovat olleet suosittuja, Raasakka sanoo.

Savitaipaleen hyvinvointiasemalla järjestettiin omia rokotuspäiviä. Osa kuntalaisista kävi myös hakemassa rokotuksensa reilun 30 kilometrin päässä Lappeenrannassa, jossa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on rokottanut ihmisiä joka päivä.

Rokotteita ei ole mennyt hukkaan, vaan ne on saatu jaettua tarvitseville.

– Varmasti pienellä paikkakunnalla on pystytty hyvin tehokkaasti keräämään rokotuspäivät niin täyteen kuin vain on ollut mahdollista. Hyvinvointiaseman henkilöstö on tiedottanut hyvin tilanteista ja he ovat tehneet kaikkensa, että kaikki rokotteet on saatu pistetyksi, Mäkelä summaa.

Etelä-Karjala jakaa rokotettujen saaneiden ykköstilan Itä-Savon maakunnan kanssa. Rokotettuja on molemmissa maakunnissa yli 78 prosenttia. Koronatartuntoja Etelä-Karjalassa on tällä hetkellä Suomen maakunnista neljänneksi eniten.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka uskoo, että 80 prosentin rokotustavoitteen raja rikkoutuu myös muissa Etelä-Karjalan pienissä kunnissa pian.

– Suuremmissa kaupungeissa tavoitteeseen päästään aina hieman hitaammin, Raasakka ennakoi.