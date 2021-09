Maahanmuuttajat on saatu onnistuneesti ammatilliseen koulutukseen – Savon ammattiopistossa heitä oli viisi vuotta sitten muutamia, nyt 800

Maahanmuuttajien polkua ammatilliseen koulutukseen on kehitetty ympäri Suomen. Käytännössä on panostettu muun muassa selkeämpään viestintään. Taustalla on työvoimapula.

Rautalammilla perheineen asuva Al Husain Ali Mohammad opiskelee logistiikka-alaa Savon ammattiopistossa. Kuva: Marianne Mattila / Yle