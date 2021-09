Sami Yaffa siirtyi taka-alalta valokeilaan: “Pääsin sen kynnyksen yli, että ahaa, noi katsoo mua”

Uskottava se on. Syyskuun alussa julkaistu The Innermost Journey to Your Outermost Mind on Sami Yaffan (oik. Sami Takamäki) ensimmäinen soololevy, vaikka miehellä takanaan jo yli 40 vuoden ura. Esimerkiksi Hanoi Rocksin, Pelle Miljoona Oy:n ja New York Dollsin riveissä vaikuttanut rocklegenda ei ole koskaan tarkoituksella hakeutunut suurimpaan valokeilaan.

– Olen tottunut olemaan siellä takana. Mä olen basisti. En ole ikinä ollut sellainen huomiohakuinen jannu. Nyt yhtäkkiä pitää olla siellä keskellä.

Bändikuvioiden lisäksi Sami tunnetaan myös paljon nähneenä maailmanmatkaajana ja eri maiden musiikkikulttuureja esittelevän Sound Tracker -sarjan juontajana. Jälkimmäisestä on ollut apua myös solistin rooliin tottumisessa.

– Pääsin sen kynnyksen ylitse, että ahaa, noi katsoo mua.

Kokenut rokkari myöntää, että uusien asioiden opettelu on myös jännittävää.

– Laulan liidiä ensimmäistä kertaa. Onhan se todella haastavaa. Ja sanojen muistaminen on sellainen asia, mitä en ole ikinä tehnyt. Nyt sitä pitää alkaa tässä iässä opettelemaan. Se on vähän haastavaa. Että se on pikku lunttilappuja ympäri lavaa joka puolella.

