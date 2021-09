Luolatutkijat laskeutuivat yli 100 metriä syvään "Helvetinkuiluun" Jemenissä – katso videolta, miltä rotkon pohjassa näyttää

Luolatutkijat ovat laskeutuneet tiettävästi ensimmäistä kertaa yli 100 metriä syvään "Helvetinkuiluun" Jemenissä. Itä-Jemenin autiomaalla sijaitseva Barhoutin kaivo on noin 30 metriä leveä ja 112 metriä syvä luonnonihme.

Vuosisatojen ajan paikalliset ovat uskoneet kuilun olevan henkien asuinpaikka tai vankila, ja kuilua on myös pidetty porttina helvettiin. Monet ovat jopa vältelleet luolasta puhumista, koska se on pelätty tuovan huonoa onnea.

Ryhmä naapurivaltio Omanin luolatutkijoita laskeutui kuiluun viime viikolla. Kahdeksan tutkijan ryhmä löysi kuilun pohjalta käärmeitä, kuolleita eläimiä sekä luolahelmiä muttei kuitenkaan merkkejä yliluonnollisesta. Tutkijat keräsivät näytteitä vedestä, kivistä sekä maaperästä, ja niitä analysoidaan vielä.

Lähi-idässä sijaitsevassa Jemenissä on jatkunut sisällissota vuodesta 2014, ja se on vaatinut kymmeniätuhansia ihmishenkiä. Yli kolme miljoonaa ihmistä on joutunut pakolaisiksi. YK pitää sitä pahimpana humanitaarisena kriisinä maailmassa.

Lue lisää:

Uskomaton video: Suuri valas leikkii varovasti sup-laudan kanssa

Hyviä uutisia: Australialainen hiirilaji ei kuollutkaan sukupuuttoon – viimeinen havainto jyrsijästä oli yli 150 vuoden takaa

Kiinassa vaeltava norsulauma suuntasi viimein kotiin – takana jo kuukausia kestänyt satojen kilometrien matka

Syvänmeren kaivostoiminta on lähtökuopissa, vaikka sen vaikutuksista tiedetään vähän – Casper-mustekalan ja pikkuvaltioiden kohtalot huolettavat

Järjestö: Sukupuutto uhkaa lähes 30:a prosenttia eliölajeista

BBC: Kiina poisti jättiläispandan uhanalaisten lajien listalta – luonnossa elävien pandojen määrä ylitti 1800 yksilön rajan