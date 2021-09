Korona kuritti, mutta myös kiritti tuoretta kahvilanpitäjää – vaikeat ajat eivät ole estäneet ihmisiä toteuttamasta yritysunelmiaan

Soile Ylä-Jääski pääsee taas täyttämään kahvilansa vitriiniä. Piristymisen merkkejä on jo olemassa, vaikka koronan vaikutukset vielä tuntuvatkin asiakasmäärissä.

Lahden Matkakeskuksen kupeessa sijaitsevan kahvilan uusi yrittäjä koki viime keväänä karusti, mitä kolmen kuukauden koronasulku tarkoittaa käytännössä.

Hän oli juuri aloittanut kahvila Asemapäällikön uutena yrittäjänä, kun tieto sulusta tuli.

– Kaksi viikkoa meni normaalisti, sitten kaikki hiljeni kuin veitsellä leikaten. Asiakkaat hävisivät ja lähiympäristössä liikkujat katosivat täysin, Soile Ylä-Jääski kertaa yrittäjätaipaleensa alkua puolitoista vuotta sitten.

Kahvila oli Ylä-Jääskille pitkäaikainen haave. Aiempaa kokemusta hänellä oli erityisesti keittiöpuolen esimiestehtävistä ja jonkin verran ravintolasta.

– Olen yrittäjäperheestä. Vaikka nuorempana vannoin, etten samaan lähde, iän ja kokemuksen karttuessa tulin toisiin ajatuksiin. Kun tilaisuus tuli, tartuin siihen.

Koronakriisi ei hillinnyt yrittäjäksi ryhtymistä

Korona ei ole vienyt ihmisten intoa lähteä yrittäjätaipaleelle.

Yrityksiä perustettiin viime vuonna esimerkiksi Lahden seudun kehitysyhtiö LADECin toimialueella entiseen malliin. Into ei näytä vuoden ensimmäisen puoliskonkaan perusteella laatuneen, arvioi liiketoimintakehittäjä Pekka Mantila, vaikka viime ja tämän vuoden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

– Kun koronasulku asetettiin viime vuoden maaliskuussa, ennustin, että tästä tulee kauhea romahdus. Onneksi olin väärässä, sanoo Mantila.

Positiivinen kehitys näkyy myös uusien yritysten rekisteröinnissä valtakunnallisesti.

Lahtelainen Anu Hyypiä kertoo poikkeavansa kantakahvilassaan usein muun muassa aamiaisella. Leipomo-kondiittoriopiskelija Satu Jokipuro-Turunen tekee Asemapäällikössä harjoittelujaksoaan.

Asiantuntija-apu parantaa mahdollisuuksia onnistua

Asiantuntijalta saatavalla avulla ja neuvoilla on iso merkitys sille, kantavatko siivet eteenpäin.

– Selvitystemme mukaan 80 prosenttia neuvontamme piirissä olleista yrityksistä on toiminnassa vielä viiden vuoden kuluttua. Vastaava osuus kaikista perustetuista yrityksistä on 50 prosenttia, liiketoimintakehittäjä Mantila toteaa.

Myös Ylä-Jääski sai apua asiantuntijoilta yrittäjäksi ryhtymisessä.

– Menin ihan tyhjällä kansion kanssa yritysneuvojan luo ja kysyin, että mistä aloitetaan. Sain käytännönläheistä neuvontaa ja realistisen kuvan siitä, millaista yrittäminen on.

Lisäksi tukena on ollut perhe, erityisesti yrittäjäisä.

– Uskoin vahvasti omaan tekemiseen ja totesin, että koronalle en voi nyt mitään, mutta tästä täytyy vain selvitä. Ja tilannehan oli sama kaikille.

Lahden alueen kehittämisyhtiö LADEKin Pekka Mantila on toiminut liiketoimintakehittäjänä yli vuosikymmenen. Hän neuvoo, mitä kannattaa pohtia ja ottaa huomioon, kun pohtii oman yrityksen toimintaedellytyksiä.

Tyrmäävän alun jälkeen Ylä-Jääski ja samassa rakennuksessa toimiva leipomoyrittäjä aloittivat yhdessä Take away -lounaspalvelun.

Kasseja markkinoitiin sosiaalisessa mediassa, ja niille riitti kysyntää. Tänä keväänä hyväksi havaittu palvelu otettiin jälleen uuden sulun ajaksi käyttöön.

– Se pelasti meidät.

Korona vaikuttaa edelleen, mutta piristymisen merkkejä on jo havaittavissa. Etätyöläisiä on alkanut palata kahvilan asiakkaiksi ja listoilla on kabinettivarauksia.

Uusia yrittäjiä Ylä-Jääski neuvoo pitämään jalat maassa, mutta pään pilvissä.

– Realismin lisäksi pitää olla unelmia. Ajattelen, että selviän mistä vain, kun olen kokenut tämän korona-ajan.