Tampereen yliopisto poisti Elokapinan julisteet ilmoitustauluilta – viestintäjohtaja: "Ei ole järkevää käydä julistesotaa omassa yhteisössä"

Elokapinasta sanotaan, että yliopistolla on ollut iät ja ajat yhteiskunnallisen vaikuttamisen mainoksia. Kuva: Antti Eintola / Yle

Elokapina pitää yliopiston linjausta outona. Samanlainen käytäntö on ainakin osassa muitakin korkeakouluja, mutta Tampereella väläytetään sääntöjen muuttamista.

Tampereen yliopisto on poistanut keskustakampuksensa ilmoitustauluilta ympäristöliike Elokapinan julisteita. Niissä kerrottiin ensi viikolla alkavasta syyskapinasta. Uusia julisteita on kuitenkin tuotu takaisin ilmoitustauluille.

Asiasta on käyty nyt muutaman päivän ajan keskustelua Twitterissä. Keskusteluun on ottanut osaa muun muassa Tampereen kaupunginvaltuutettu Noora Tapio (vas.). Tapio on yhteiskuntatutkimuksen opiskelija ja toimii puheenjohtajana Vihreän vasemmiston edustajistoryhmässä Tampereen ylioppilaskunnassa.

Tapion mukaan yliopistojen tulee olla niitä paikkoja, joissa on mahdollisuus käydä avointa poliittista keskustelua.

– Jos jossain pitää kestää eriäviä mielipiteitä, niin yliopistoyhteisöissä. Ei ole mielekästä demokratian osalta, jos yliopisto pyrkii eristämään politiikan muualle.

Hän myös muistuttaa, että Elokapinassa toimii ihmisiä, jotka ovat osa yliopistoyhteisöä.

Lisäksi keskusteluun on osallistunut muun muassa kokoomukseen ja perussuomalaisiin kuuluvia sekä poliittisesti sitoutumattomia henkilöitä. Tapio uskoo, että Elokapinan viesti herättää vastustusta osassa ihmisiä.

– Kuitenkin lähtökohtaisesti on erikoista yrittää rajata kansalaistottelemattomuutta pois, koska kyse on varsin perinteisestä yhteiskunnan tavasta vaikuttaa. Toivoisin, että Tampereen yliopistossa olisi ymmärrystä tällaisista liikkeistä.

Käytäntöä voisi ehkä muuttaa

Tampereen yliopiston viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu kertoo, että Elokapinan julisteista tuli heille yhteydenottoja.

Yliopiston järjestyssäännöissä sanotaan, että korkeakoulun ulkopuolisten tahojen kaupallinen, poliittinen, uskonnollinen ja muu julistava toiminta on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Myös Elokapinan toiminnassa on mukana Tampereen yliopiston yhteisön jäseniä, mutta Maunu kertoo, että järjestön tulee toimia yliopistossa, jotta se voi kiinnittää esimerkiksi julisteita ilmoitustauluille.

Elokapinan julisteet eivät ole ainoita, joita yliopiston ilmoitustaululta on poistettu.

– Poistamme aika säännöllisesti eri materiaaleja. Esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen jättämiä julisteita ja flaijereita poistamme melko usein.

Viestintäjohtaja Anna-Maria Maunun mukaan Tampereen korkeakoulun ilmoitustaulut on varattu yliopiston omalle toiminnalle ja yliopiston sisäisille toimijoille. Kuva: Antti Eintola / Yle

Viestintäjohtajan mukaan tilanne on vaikea ja asiaan olisi hyvä löytää ratkaisu. Maunu itse näkee, että yliopiston järjestyssääntöjä voitaisiin muuttaa, jos yhteisössä niin halutaan.

– Sitten tulisi hyväksyä se, että sensuuria ei ole. Tietenkin laiton aineisto tulisi poistaa, mutta muuten siellä olisi kaikkea.

Elokapinan julisteita on poistettu tällä viikolla yliopiston ilmoitustauluilta, mutta niitä ilmestyy sinne lisää. Maunun mukaan julisteita poistetaan, kun ehditään eivätkä vahtimestarit ryntäile järjestöjen perässä.

– Ei ole järkevää käydä julistesotaa omassa yhteisössä.

Maunu pohtii yhdeksi vaihtoehdoksi sitä, että yliopistolla voitaisiin ottaa käyttöön erillinen ilmoitustaulu, jolla myös yliopiston ulkopuolisten toimijoiden ilmoitukset olisivat sallittuja.

Muillakin yliopistoilla sama linja

Elokapina pitää yliopiston linjausta outona.

Päätös kummastuttaa järjestöä muun muassa siksi, että kestävä kehitys on yliopiston strategian keskiössä, ja että vastuullisuus, avoimuus ja kriittisyys ovat sen keskeisiä arvoja.

– Elokapinan toiminta pohjaa tieteeseen, joten on erikoista, että tämä nähdään julistuksellisena tai poliittisena. Elokapina on myös puoluepoliittisesti sitoutumaton liike, johon kaikkien puolueiden jäsenet ovat tervetulleita, Elokapinan mediaryhmästä kerrotaan.

Järjestö ei ole kuullut, että muissa yliopistoissa olisi toimittu vastaavalla tavalla. Linja on kuitenkin saman tyylinen Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa.

Helsingin yliopistolta kerrotaan, että opiskelijajärjestöille on ilmoitustauluja, joita järjestöt itse ylläpitävät ja joissa he voivat ilmoittaa asioista. Sen sijaan vapaata tilaa ulkopuolisille järjestöille yliopiston tiloissa ei ole.

Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntija Karin Hannukainen ei kuitenkaan ole kuullut, että esimerkiksi Elokapinan julisteita olisi poistettu.

Myös Itä-Suomen yliopistossa ulkopuolisten toimijoiden harjoittama mainonta tai kampanjointi on kielletty. Hallintojohtaja Tuomo Meriläisen mukaan käytännön perusteena on se, että yliopisto haluaa taata tasapuolisen kohtelun eri osapuolille.

Takavuosina yliopisto on joskus huomauttanut ulkopuolisten mainoksista ja kehottanut poistamaan niitä.

Meriläinen sanoo, että jos Itä-Suomen yliopiston seinille ilmestyisi Elokapinan mainoksia, toimintatapa olisi selvä.

– Pyydettäisiin poistamaan.

Mitkä tahot saavat mielestäsi mainostaa esimerkiksi tapahtumia korkeakouluissa? Keskustele aiheesta lauantaihin kello 23:een saakka.

