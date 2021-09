Miksi aluevaaleista kannattaa kiinnostua? Listasimme viisi nuoria koskevaa palvelua, joihin valitut pääsevät vaikuttamaan

Aluevaalit lähestyvät, mutta harva tietää, mistä niissä on kyse. Tähän juttuun kokosimme viisi asiaa, jotka muuttuvat, kun uudet aluevaltuustot aloittavat työnsä.

Tämän vuosituhannen alusta saakka valmisteltu sosiaali- ja terveyshuollon kokonaisuudistus saavuttaa lakipisteensä ensi vuoden tammikuun 23. päivänä.

Silloin valitaan kaikille hyvinvointialueille aluevaltuustot. Ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä palo- ja pelastustoimea koskevasta päätöksenteosta omalla alueellaan maaliskuusta 2022 alkaen.

Jatkossa sekä perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhdistetään ja johdetaan kokonaisuutena, mikä on suuri muutos.

Sote-uudistuksesta on puhuttu 2000-luvulla neljän eri hallituskauden aikana paljon. Itse hyvinvointialueiden vaaleista taas on puhuttu vielä vähän, vaikka niiden tulos vaikuttaa jatkossa jokaisen arkeen.

Selvitimme oululaisessa kauppakeskuksessa, mitä nuoret äänestäjät tietävät aluevaaleista. Voit katsoa vastaukset pääkuvan videolta.

Kysyimme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimikunnan puheenjohtaja ja muutosjohtaja Ilkka Luomalta, miksi nuorten pitäisi kiinnostua vaaleista. Listasimme viisi syytä.

1. Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa kouluterveydenhuollosta

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen oppilaitosten opiskelijoiden terveydenhuollon on tähän saakka järjestänyt kunta. Jatkossa palveluista vastaavat hyvinvointialueet. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:n palvelut uudistettiin alkuvuodesta ja ne pysyvät samankaltaisina.

2. Äitiysneuvola- ja lastenneuvolapalveluista eivät vastaa enää kunnat

Jatkossa perheellisten palvelut ovat hyvinvointialueiden vastuulla. Ilman niitä on nyky-yhteiskunnassa kenenkään perheellistyvän vaikea tulla toimeen. Tähän saakka neuvolatoiminnasta ovat vastanneet kunnat.

3. Jos nuorelle lapsiperheelle tulee tukitarpeita, osoite on jatkossa hyvinvointialue

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi arjen tukea, äkillisestä kriisitilanteesta, lähi- ja perheväkivallasta aiheutuvaa tuen tarvetta, päihteiden ongelmakäyttöä tai mielenterveysongelmia. Tähän saakka näistä on vastannut kunta.

4. Toimeentulotuki on jatkossa hyvinvointivaltuuston takana

Jos käy niin, että tarvitsee jossakin elämänvaiheessa perustoimeentulotukea täydentävää ja ehkäisevää tukea, sekin on jatkossa hyvinvointivaltuuston peukalon alla. Tähän saakka toimeentulotuen harkinnanvaraisista täydentävistä osioista ovat vastanneet kunnat.

5. Vaativa sairaanhoito kuuluu hyvinvointialueelle

Kenelle tahansa voi tulla vaativaa hoitoa edellyttävää sairaanhoidon tarvetta. Sekin on hyvinvointialueen vastuulla. Tästä ovat aiemmin vastanneet sairaanhoitopiirit.

Hyvinvointialueet pähkinän kuoressa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta omalla alueellaan. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue, eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja. Muualla hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Pienimmillä alueilla valitaan vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Aluevaltuutetuilla on merkityksellinen rooli, sillä uuden järjestelmän ensimmäisinä kuukausina linjataan keskeisiä asioita. Niitä ovat esimerkiksi se, miten tuleva hyvinvointialue rakentuu, johtamisjärjestelmät ja palvelustrategia. Käytännössä kyse on rahanjaosta ja jokaiselle suomalaiselle tärkeistä palveluista.

Tietoa aluevaaleista yritetään levittää

Muutosjohtaja Ilkka Luoma on sitä mieltä, että aluevaaleissa kannattaa äänestää oman itsensä takia.

Tosiasia on kuitenkin se, että tiedon taso vaaleista on kansalaisilla vielä niukka. Luoma myöntää, että vaaleihin valmistautumisen aika on lyhyt.

– Jos tieto uudistuksen merkityksellisyydestä ja vaikutuksista ei saavuta äänestäjiä, se voi vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen.

Hyvinvointialueista ja niiden tehtävistä on tarkoitus tiedottaa mahdollisimman laajasti. Esimerkiksi avoimilla alueellisilla tilaisuuksilla pyritään lisäämään kansalaisten tietoisuutta.

