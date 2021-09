Moni tekee syksyllä ison virheen veneen kanssa – 7 vinkkiä, joiden avulla varmistat mukavan paluun mökille keväällä

Kesän mökkikausi on päättymässä. Mökit, jotka on tarkoitettu vain kesäkäyttöön, on syytä huoltaa kunnolla vahinkojen estämiseksi ennen pakkasten ja lumen tuloa.

Mökkitalkkari Kai Hakala puhdistaa räystätäitä Lemillä