Teollisuusliitto syyttää työnantajaa palkkakierroksen hajaannuksesta ja vannoo puolustavansa jäsentensä etua – "Mitään keinoa ei ole suljettu pois"

Riitaisasti alkanut palkkakierros on päässyt vaiheeseen, jossa palkansaajapuoli antaa jo ymmärtää työtaisteluiden olevan mahdollisia myöhemmin syksyllä.

Perinteisesti palkkakierroksen päänavaussopimuksen neuvotellut, teollisuuden palkansaajia edustava Teollisuusliitto arvostelee kovin sanoin työnantajan toimintaa jo ennen kuin varsinaiset neuvottelut ovat edes alkaneet.

Teollisuusliiton hallitus julkaisi perjantaina kannanoton, jossa se sysää mahdollisten työmarkkinahäiriöiden syyn yksinomaan työnantajalle.

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset umpeutuvat marraskuun lopussa.

– Toimiala on työnantajien toiminnasta ja hajaannuksesta johtuen matkalla kohti sopimuksetonta tilaa. Elleivät työnantajat saa rivejään suoriksi lähiviikkojen aikana, teknologiasektorin työmarkkinatoiminnan häiriötön jatkuminen on uhattuna. Vika on tällöin yksinään työnantajapuolessa, Teollisuusliiton hallitus toteaa tiedotteessa.

Teollisuusliiton mukaan sen ensisijainen tavoite ja halu on edelleen päästä uuteen sopimukseen marraskuun loppuun mennessä.

– Mutta tarvittaessa liitto on valmis puolustamaan jäsenten etua kaikilla niillä toimilla, joita etujen puolustaminen vaatii. Mitään yksittäistä keinoa ei ole suljettu pois, liitosta jyristään.

Taustalla riita uudesta työnantajayhdistyksestä

Teollisuusliiton sanamuodot ovat koventuneet, koska teknologiateollisuuden työnantajat lähtivät alkaneeseen työmarkkinakierrokseen uusilla, yksipuolisesti muuttamillaan säännöillä.

Työnantajien Teknologiateollisuus ry ei enää neuvottele valtakunnallisesta työehtosopimuksesta, vaan tätä tarkoitusta varten on perustettu uusi yhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry.

Uusi työnantajayhdistys kerää jäseniä, mutta tahti on palkansaajien mielestä liian hidas. Palkansaajien Teollisuusliitto haluaa alalle yleissitovan työehtosopimuksen, joka on mahdollinen vain, jos työnantajaliitossa on riittävästi jäsenyrityksiä.

Viime keskiviikkona Teknologiateollisuuden työnantajat ry ilmoitti, että jäsenyrityksiä on nyt 391 kappaletta ja näissä yrityksissä on yhteensä noin 85 000 työntekijää ja toimihenkilöä.

Kaikkiaan Teknologiateollisuus ry:ssä on noin 1600 jäsenyritystä, joten noin neljännes niistä on liittynyt uuteen yhdistykseen.

– Jotta neuvottelut voidaan aloittaa, järjestäytyneiden yritysten ja niiden palveluksessa työskentelevien työntekijöiden määrän pitää olla merkittävästi suurempi kuin nyt, Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina.

Teollisuusliiton mukaan työnantajan toiminta vaarantaa niin kutsutun Suomen mallin, eli periaatteen, jonka mukaan vientiteollisuuden palkkasopimukset avaavat työmarkkinakierroksen ja määrittelevät palkankorotusvaran myös muille aloille.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi arvioi, että uuden työnantajayhdistyksen jäsenmäärä tulee riittämään yleissitovan sopimuksen syntymiseen. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Työnantajat: Jäseniä tulee koko ajan lisää

Teknologiateollisuuden uuden työnantajayhdistyksen toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi suhtautuu Teollisuusliiton ulostuloon rauhallisesti.

– Totta kai Teollisuusliitto on huolissaan siitä, että neuvottelukumppanilla on riittävä kattavuus neuvotteluihin. Tällaisessa uudessa työmarkkinatilanteessa on tietyllä tavalla ymmärrettävää, että vähän nostetaan miekkaa tupesta.

Ruohoniemen mukaan Teknologiateollisuuden työnantajat ry on saanut pelkästään keskiviikon jälkeen "kymmeniä jäseniä lisää". Hän uskoo edelleen, että Teollisuusliiton kaipaama valtakunnallisen työehtosopimuksen yleissitovuus tullaan saavuttamaan.

– Kyllä se tältä puolelta pöytää näyttää siltä, että se kattavuus alkaa olla kohdillaan ja koko ajan paranee, Ruohoniemi sanoo.

Teollisuusliiton hallituksen kannanoton mukaan palkkakierroksen avaussopimuksen onnistuminen ja sitä myöden vientivetoisen Suomen mallin kohtalo on nyt Jarkko Ruohoniemen harteilla.

Ruohoniemi toteaa, että alan yritykset liittyvät tai ovat liittymättä Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn itsenäisen harkintansa mukaan, kukin omista lähtökohdistaan.

Työnantajayhdistyksen ja Teollisuusliiton edustajat tapaavat toisiaan ensi viikolla. Kyseessä ei vielä ole virallisten neuvottelujen alku, vaan yhteinen keskustelu neuvotteluedellytyksistä.

Kierroksen kuumin peruna metsäyhtiö UPM

Teknologiateolliuuden työehtosopimus on avainroolissa, koska sen odotetaan avaavan koko palkkakierroksen ja näyttävän myös muille aloille suuntaa.

Työmarkkinasyksyn ja -talven kuumimmaksi kysymykseksi teollisuudessa voivat kuitenkin lopulta nousta sopimusneuvottelut metsäteollisuudessa.

Mitään yleissitovaa sopimusta ei voi syntyä, koska työnantajajärjestö Metsäteollisuus ry ei enää tee lainkaan työehtosopimuksia ja neuvottelut työehdoista käydään yrityskohtaisesti.

Voimakkaimmin uutta näkemystä on ajanut metsäjätti UPM, joka ei halua solmia edes yrityskohtaista sopimusta, vaan vaatii yrityksen sisälle useita työehtosopimuksia liiketoiminta-alueittain.

UPM:n ja palkansaajien välit ovat pahasti tulehtuneet. Metsäteollisuuden sopimukset umpeutuvat vuoden vaihteessa eli kuukautta myöhemmin kuin teknologiateollisuudessa.

