Sanna-Maria Seilamolla on yli 750 000 seuraajaa, joista suurin osa Yhdysvalloista – näin hänestä tuli Instagramin fitness-tähti

Pieni ja lihaksikas nainen makaa pää, yläselkä ja käsivarret kiinni jumppamatossa. Muu kroppa on kantapäiden varassa. Jalat koukistuvat vuorotellen taaksepäin polven korkeudelle. Instagramissa pyörivän jalkatreenivideon ei pitäisi rasittaa polvia.

Nainen videolla on suosittua fitness-tiliä instagramissa pitävä Sanna-Maria Seilamo, joka tunnetaan instagramissa nimellä mssannamaria. Videon on kuvannut Sanna-Maria Seilamon avopuoliso ja yhtiökumppani, fysioterapeutti ja personal trainer Aku Jaakkonen.

Tätä videota ei ole tehty ihan aloittelijalle. Takareidet kramppaavat välittömästi ja vatsatuki ei riitä, jos ei korsetti ole kasassa. Mssannamarian salitreeni- ja kotijumppaohjeet ovat kekseliäitä, mutta eivät aivan helpoimmasta päästä.

– Suunnittelen sinne treenejä, joista itse tykkään. Olen aina tykännyt jalkatreenistä. Tuon sinne aina vähän eri liikkeitä vaihtelun vuoksi, Seilamo kuvailee treenivideoitaan.

Sanna-Maria Seilamo suunnittelee treeninsä yhdessä avopuolisonsa ja yhtiökumppaninsa Aku Jaakkosen kanssa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Fitness-tilit ovat suosittuja

Kun Instagramin hakuun kirjoittaa englanniksi “fitnessmotivation”, julkaisuja löytyy noin 112 miljoonaa. Kuvissa vilisee viimeisen päälle kireitä vatsalihaksia ja pyöreitä pakaroita. Vertailun vuoksi dogs (koirat) -hakusanalla julkaisuja löytyy 139 miljoonaa.

– Nythän on tosi muodissa liikkua ja urheilla, varsinkin nuoret haluavat sitä. Enää ei ole niin sitä baarikulttuuria, vaan halutaan pitää itsestä huolta ja halutaan käydä treenaamassa. Se on yleistynyt ihan älyttömästi, Seilamo pohtii fitness-tilien suosiota.

Mssannamarian treenielämää seuraa 757 000 sali- ja kotitreenistä kiinnostunutta. Seuraajamääränsä perusteella Sanna-Maria Seilamo on Instagramin suosituimpien suomalaisten joukossa.

Vaikka fitness-tilejä on paljon, Seilamo ei koe käyvänsä kovaa kilpailua muiden tilien kanssa

– Enemmänkin kannustetaan toisiamme ja siellä on mieletön yhteishenki. Ei ole kateutta, vaan katsotaan, että vau, tuo teki tuolla tavalla, mäkin voin tehdä. Siellä opitaan ja viedään toisia eteenpäin.

Sosiaalista mediaa tutkinut Hanna Reinikainen Jyväskylän yliopistosta arvioi, että fitness-tilien suosion taustalla on laajalle levinnyt fitness-buumi.

– Siihen liittyvät fitness-vaikuttajat ja kaupalliset yhteistyöt, jotka kytkeytyvät treenivaatteisiin, kehonhuoltoon ja lisäravinteisiin. Meillä on esimerkiksi julkkiksia, jotka osallistuvat fitness-kisoihin ja on tv-ohjelmia, jotka liittyvät kehon muutokseen, sanoo Reinikainen.

Suositun sometilin pitää yrittää jotenkin erottua muista, mutta silti monet fitness-tilit näyttävät toistensa kopioilta. Nuoret, kauniit naiset poseeraavat sutjakoissa, sponsorin lähettämissä treenitopeissa ja legginseissä milloin edestä, takaa ja sivusta. Treenivideoilla tehdään samantapaisia liikkeitä. Aina välilä virrassa välähtää kuva proteiinipirtelöstä.

Tutkija Hanna Reinikaisen mukaan fitness-tileille on tyypillistä ammattitaitoisesti tuotettu sisältö, laajan yleisön mahdollistava englannin kieli sekä vartalon esittely.

– Vartalo on iso osa henkilöbrändiä. Fitness-tileillä näytetään, miten vartalo toimii ja miten sitä käytetään treeni- ja ravinto-ohjeilla. Instagram on hirveän hyvä alusta tällaiselle toiminnalle, jatkaa Reinikainen.

Muista pitää erottua

Sanna-Maria Seilamon johtoajatuksena on, että hän erottuu muista hyvällä sisällöllä. Seilamo panostaa hyvänlaatuisiin videoihin, jotka hänen puolisonsa kuvaa. Tilillä ei näy selfieitä.

– Haluan pitää tilin positiivisena ja inspiroivana, koetan tehdä sinne myös aitoja treenejä, näyttää vähän kovempaakin treenaamista. Ja yritän luoda sellaista sisältöä, jota seuraaja ei osaa odottaa, kertoo Seilamo.

Sanna-Maria Seilamo on tehnyt salitreeniä kymmenen vuotta. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Sanna-Maria Seilamon mukaan suurin osa hänen seuraajistaan on nuoria alle 35-vuotiaita naisia. Maantieteellisesti enemmistö seuraajista on Yhdysvalloista.

– Ei sillä sinänsä ole väliä, mistä he ovat. Olen aina ajatellut Instagramin omana maailmanaan. En ajattele, että he ovat Yhdysvalloissa ja minä olen täällä Lappeenrannassa. Mä koen sen sellaisena yhtenä isona yhteisönä ja me ollaan kaikki siellä tietyn syyn takia, miettii Seilamo.

Hanna Reinikainen huomauttaa, että kaikki fitness-tilien seuraajat eivät hae Instagramista motivaatiota treenistä. Hän viittaa Youtuben fitness-vaikuttajista tehtyyn tutkimukseen, johon on tutustunut.

– Siinä todettiin, että kaikki vaikuttajien seuraajat eivät itse treenaa. Treenisisältö ei välttämättä motivoi treenaamaan, jos ei itse treenaa. Osalla voi olla enemmänkin kyse kaverillisesta suhteesta ja viihteestä, eikä seuraaja välttämättä haluta jäljitellä näitä henkilöitä, sanoo Hanna Reinikainen.

Reinikaisen mukaan Instagramin fitness-tileiltä haetaan esteettistä ja kiehtovaa sisältöä. Fitness-tähdet edustavat länsimaisia kauneusihanteita: he ovat nuoria, hyvinvoivan oloisia ja samalla myös kurvikkaita. Fitness-tileillä esiinnytään vähissä vaatteissa, treenivaatteet ovat niukkoja ja bikinikuviakin riittää.

Fitness-vaikuttajat eivät kuitenkaan ole pelkästään nuoria. Esimerkiksi suositun 75-vuotiaan kanadalaisen Joan MacDonaldin Instagram-tilillä esiintyy nainen, joka on tehnyt muodonmuutoksen muutamassa vuodessa ylipainoisesta, korkeasta verenpaineesta kärsivästä seniorista hyvinvoivaksi teräsleidiksi.

Luovatko fitness-tilit ulkonäköpaineita?

Toisaalta Fitness-tilien varjopuolena on ulkonäköpaineiden lisääntyminen. Tutkija Hanna Reinikainen pohtii, vääristääkö tällainen kuvasto ihmisten käsityksiä siitä, miltä ihmisten vartaloiden pitäisi luonnollisesti näyttää. Turun yliopistossa tehdyn laajan kyselytutkimuksen mukaan sosiaalinen media lisää ulkonäköpaineita erityisesti nuorilla.

– 16–24-vuotiaista jopa puolet oli kokenut ulkonäköpaineita sosiaalisen median takia. Fitness-tilien seuraajat ovat juuri sitä ikäryhmää, joka kokee niitä paineita, toteaa Hanna Reinikainen.

Fitness-vaikuttaja Sanna-Maria Seilamo uskoo, että ulkonäköpaineet ovat osa ihmiseloa.

– Kun itse olin nuorempi aikana ennen sosiaalista mediaa, nuorilla ja itsellänikin oli ulkonäköpaineita muista medioista muun muassa elokuvista, lehdistä ja musiikkivideoista. Niiltä on vaikea kokonaan välttyä, mutta niihin voi suhtautua terveellä tavalla. En myöskään haluaisi kuvitellakaan että olisin kasvanut ilman televisiota, lehtiä tai nettiä, sanoo Seilamo.

Sanna-Maria Seilamo uskoo, että ulkonäköpaineet ovat osa ihmiseloa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Lisäksi Reinikainen muistuttaa toisesta somevaikuttajiin liittyvästä varjopuolesta. Koskaan ei voi tietää koko totuutta siitä, mitä somen takana on.

– On ollut tapauksia, että vaikuttajat ovat voineet huonosti, mutta ovat kokeneet painetta tuottaa iloista sisältöä. Myöskään pelkkien kuvien perusteella ei voi tehdä päätelmiä, kuinka terveitä hyvinvointivaikuttajatkaan ovat, Reinikainen sanoo.

Seilamoa harmittaa, että somesta puhutaan usein negatiiviseen sävyyn.

– Tällöin unohdetaan kokonaan se minkä takia siellä ihmiset viihtyvät: yhteisöllisyys, uudet ystävät, motivaatio, inspiraatio, viihde, huumori, oppiminen, vertaistuki ja samanhenkisten ihmisten löytäminen.

“Somessa pitää olla epäsuomalainen”

Sanna-Maria Seilamon resepti suosioon Instagramissa on sosiaalista mediaa paljon käyttäville tuttu ja yksinkertainen: seuraa ja kommentoi aktiivisesti muiden käyttäjien tilejä.

– On todella epäsuomalaista ja oli itsellekin iso kynnys olla tosi sosiaalinen. Kommentoin muiden tileillä ja tsemppasin heitä. Olin tosi paljon mukana muiden sisällöissä ja kiinnostunut niistä. Pikkuhiljaa ihmiset alkoivat huomata oman tilini, Seilamo sanoo.

Ensimmäisen vuoden aikana seuraajia kertyi 150 000. Muutaman tuhannen seuraajan kohdalla saapui ensimmäinen vaatepaketti saksalaiselta treenivaatefirmalta. Paketissa oli pari toppia ja treenilegginsit, ja samalla tuli pyyntö tulla osaksi yhtiön tiimiä. Yhteistyö vei Sanna-Maria Seilamon muun muassa messuille Saksaan.

Sanna-Maria Seilamo treenaa neljänä päivänä viikossa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Yhteinen yritys, vain Seilamo esiintyy

Sanna-Maria Seilamo nousee jumppamatolta ja siirtyy tekemään seuraavaa liikettä kantakuntosalillaan Lappeenrannassa. Pariskunta suunnittelee treenivideot yhdessä, sillä he myös treenaavat yhdessä neljänä päivänä viikossa iltapäivällä. Aamutreenit eivät ole heidän juttunsa. Samoin he etsivät yhdessä uutta tutkimustietoa, kuinka ja millainen treeni vaikuttaa parhaiten. Myös Seilamo on melkein valmis personal trainer.

Treenivideot kuvataan joko oman treenin yhteydessä tai erikseen. Videoiden jälkikäsittelyn tekee Seilamon avopuoliso Aku Jaakkonen. Hän jätti työnsä fysioterapeuttina, kun Seilamo alkoi tehdä fitness-tiliä Instagramiin. Tuolloin Jaakkonen opetteli videokuvauksen ja jälkikäsittelyn alusta pitäen.

Molemmat tekevät tällä hetkellä töitä yhteisen yrityksen eteen, mutta videoilla esiintyy vain Seilamo. Jaakkosen julkisena roolina on poseerata silloin tällöin yhteiskuvissa. Joskus kuvaan pääsee myös pariskunnan mäyräkoira Luna.

Jaakkonen tekee parhaillaan kovasti työtä pian julkaistavan fitness-sovelluksen eteen. Sovellus on tarkoitus julkaista kansainvälisille markkinoille ja se tavoittelee suuria käyttäjämääriä.

Maastavetoa Floridassa

Sanna-Maria Seilamo alkoi treenata salilla kymmenen vuotta sitten. Hän oli harrastanut liikuntaa pienestä pitäen, mutta kaipasi lihaksia solakkaan vartaloonsa. Ensikosketuksen salitreeniin hän sai vaihto-oppilasvuonna Floridassa.

– Siellä jotkut harrastivat painonnostoa. Menin salille ja pyysin, voisitteko vähän näyttää liikkeitä. Olin tosi kiinnostunut siitä. Aloin käydä heidän kanssaan siellä. Harjoittelin painonnostajien kanssa kyykkyä ja maastavetoa monta kertaa viikossa.

Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Seilamo kertoo treenaavansa hyvän olon, lihasten ja itse treenin vuoksi. Fitness-kilpailuihin hän ei ole koskaan osallistunut.

– Ehkä sitä voisi joskus kokeilla. Rakastan vain treenata, enkä ole halunnut vaarantaa sitä, että pitäisi lähteä tekemään jotain tiettyä, joka tuntuisi inhottavalta. Haluan vain keskittyä omaan treeniin, koska siitä nautin.

Idea fitness-aiheiseen instagram-tiliin syntyi, kun Seilamo vastavalmistuneena kauppatieteiden kandidaattina etsi töitä eikä niitä tahtonut löytyä pitkään jatkuneesta työnhausta huolimatta. Seilamon avopuoliso Jaakkonen ehdotti hänelle omien treeniensä postaamista Instagramiin.

– Seurasin instagramissa paljon fitness-aiheisia tilejä, mutta en postannut mitään itse. Ne motivoivat tosi paljon. Ajattelin sitten, että ehkä mä alan tekemään, ehkä se voi inspiroida joitain ihmisiä.

Kuukausipalkka tulee sponsoreilta

Nykyisin Sanna-Maria Seilamo tekee töitä neljälle eri firmalle. Sponsorit myyvät treenivaatteita ja lisäravinteita. Lisäksi on pienempiä kampanjoita eri firmoille. Hän saa käytännössä kuukausipalkkaa yrityksiltä.

– Sponsorit eivät vaikuta julkaisemaani sisältöön. Olen valinnut ne sen mukaan, mitkä sopivat sisältöön. Tililläni ei ole sisältöjä, jotka eivät sovi omiin arvoihini.

Yhteistyöhön liittyisi myös vierailuja yhtiöiden tilaisuuksissa, mutta koronapandemia on viimeisen puolentoista vuoden ajan estänyt lähiyhteistyön yhdysvaltalaisen ja australialaisen yrityksen kanssa.

Toinen Seilamon pääsponsoreista on lisäravinteita myyvä yritys. Niinpä Seilamonkin videoilla pyöräytetään herkkuja ja välipaloja, joiden ainesosana on erilaisia proteiinivanukkaita tai jauheita. Hän laittaa kauhallisen proteiinijauhoa aamupuuroonsa ja juo proteiinipirtelön treenin jälkeen. Lisäksi hän käyttää kreatiinia ja ennen treeniä otettavaa treenibuusteria.

Seilamo kuitenkin toteaa, että treenaaminen ilman lisäravinteita myös on täysin mahdollista.

– En näe mitään pahaa siinä, että käyttää lisäravinteita. Ne vain helpottavat arkea. Proteiinin pystyy ottamaan mukaan, jos treenin jälkeen ei pääse heti syömään. Sanon aina kysyttäessä, että se ei ole välttämätöntä. Ainoa mikä on välttämätöntä on hyvä ravinto.