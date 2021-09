Mentalisti Pete Poskiparta ja seikkailutirehtööri Heikki Närvänen ovat Vuoden yksinyrittäjiä

Mentalisti Pete Poskiparta ja seikkailutirehtööri, yrittäjä Heikki Närvänen on valittu Vuoden yksinyrittäjäksi. Heidät palkittiin lauantai-iltana Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien gaalassa Jyväskylässä.

Pete Poskiparta on pitkän linjan taikuri, mentalisti ja illusionisti. Hän on esiintynyt yli 30 vuotta, ja Poskiparta valittiin Vuoden taikuriksi jo vuonna 2003. Poskiparta on määrätietoisesti ponnistanut Varsinais-Suomesta kansainvälisille areenoille, ja hän on voittanut muun muassa alan arvostetuimman palkinnon Dunninger Memoria Awardin vuonna 2019.

Pete Poskiparta on toiminut Suomen Taikurit ry:n varapuheenjohtajana sekä Esiintyvät Taiteilijat ry:n puheenjohtajana edistämässä oman alansa osaajien toimintamahdollisuuksia.

Muiden esiintyvien taiteilijoiden tavoin koronavuosi 2020 tyhjensi myös Poskiparran varauskalenterin. Hän kuitenkin onnistui nopeasti innovoimaan ja investoimaan omaan lähetysstudioon, ja myymään menestyksekkäästi ohjelmistoaan striimattuna verkon kautta.

Laaja-alaisten ohjelma- ja viihdepalveluiden ohella Pete Poskiparta on tarjonnut koulutus- ja konsultointitoimintaa. Hän on julkaissut opaskirjoja muun muassa muistin kohentamiseen, huijareiden tunnistamiseen ja mikroilmeiden havaitsemiseen.

Kattokävelyjä ja muita elämyksiä

Toinen valtakunnallisen Vuoden yksinyrittäjä -palkinnon saaja on Tampereen seudulla elämyspalveluja tuottavan Amazing City -yrityksen Heikki Närvänen.

Heikki Närväsen yritys tarjoaa muun muassa kattokävelyjä Finlaysonin historiallisella alueella. Kuva: Yle

Närvänen on vienyt perinteiset pakopelit uusiin ympäristöihin, kuten Särkänniemen huvipuiston yhteyteen.

Rohkeimmille tarjolla on Suomen ensimmäiseksi mainittu kattokävely Finlaysonin alueella. Historiallisten rakennusten katoilta avautuvat poikkeukselliset näkymät Tampereen yli.

Lisäksi yritys on tuottanut mobiilisovelluksia, joiden kautta Tampereen eri alueisiin voi tutustua seikkailun muodossa. Heikki Närväsen yritys järjestää myös erilaista tyhy- ja ohjelmatoimintaa ryhmille.

Valtakunnalliset yksinyrittäjäpalkinnot jaettiin nyt kolmatta kertaa. Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli yli sata, mikä on yli tuplasti enemmän kuin viime vuonna. Molemmat palkitut saivat palkinnoksi 5 000 euroa. Palkinnolla halutaan korostaa yksinyrittäjyyden tärkeää merkitystä yhteiskunnassa ja nostaa yksinyrittäjien arvostusta.

Suomen Yrittäjät ja Yksityisyrittäjäin säätiö luovuttivat palkinnot Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien gaalassa Jyväskylässä lauantaina.

Tunnustusta myös nuorille yrittäjille

Samassa tilaisuudessa jaettiin myös Vuoden nuori yrittäjä -palkinto.

Tunnustuksen sai Kormun kylässä Lopella toimivan Järki-Saneeraus Oy:n Eerik Säkkinen. Kattoremontteja tekevä ja kattotarvikepaketteja myyvä yritys on perustettu vuonna 2013.

Eerik Säkkisen perustama Järki-Saneeraus Oy on tuonut alalle uudenlaisen toimintamallin. Kuva: Tapio Auvinen

Yritys panostaa kierrätykseen: nosturi kiertää kaikki työmaat ja kerää pellit, puut ja sekajätteet kyytiin. Asentajat lajittelevat roskat työmaalla. Kierrätys on paitsi vastuullista myös kannattavaa: kattopeltien kierrätyksen hinnalla saadaan katetuksi kahden työntekijän palkka ja siihen käytettävän kaluston kulut.

Kilpailussa palkittiin myös Vertia Oy:n perustajat Topi Jokinen ja Heikki Jussila sekä Irina Nurmi Smooth it -ketjusta.

Heikki Jussilan ja Topi Jokisen perustamassa Vertia Oy:ssä ei ole lainkaan esimiehiä, vaan asiat ratkaistaan koko työyhteisön voimin. Kuva: Tapio Auvinen

Helsinkiläinen Vertia Oy tuottaa rakentamisen laadunvarmistus- ja kartoituspalveluita. Vuonna 2011 perustetun yrityksen palvelutarjontaan kuuluu rakennusten tiiviys- ja kosteusmittaukset, lämpö- ja viemärikuvaukset sekä vesivahinkojen kartoitukset ja kuivaukset.

Irina Nurmi kuvailee Smooth it -yritystään työn lisäksi myös elämäntavaksi. Kuva: Tapio Auvinen

Smooth it sai alkunsa vuonna 2014, jolloin Turun ammattikorkeakoulussa opiskelleet Irina Nurmi ja Lina Toivonen työskentelivät Turussa Kupittaan K-Citymarketissa opintojen ohella. He kehittivät idean smoothie-baarista, joka sijaitsisi keskellä kauppaa. Nykyisin Nurmi johtaa yritystä yksin, ja Smooth it on laajentanut toimialuettaan: Helsingin seudulla myyntipisteitä on 21 ja Turussa kymmenen.

Vuoden Nuori Yrittäjä -ehdokkaiden toiminnassa korostuivat vastuullisuus, uudenlainen johtaminen, riskinotto ja innovatiivisuus. Kilpailuun ilmoitettiin reilu 400 nuorta yrittäjää eri puolilta Suomea.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnallisen kilpailun kolmen parhaan palkitsemista yhteensä 30 000 euron suuruisella summalla. Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on alle 36-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu.