Puuttuvat tekstitykset ovat vaivanneet Ylen tv-uutisia, Yle palaa vanhaan tekstitysjärjestelmään

Ongelmien taustalla on se, että viime keväänä Yleisradiossa siirryttiin niin sanottuun äänitekstitykseen.

Ongelmien taustalla on se, että viime keväänä Yleisradiossa siirryttiin niin sanottuun äänitekstitykseen. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Viime aikoina Ylen tv-uutisten käännöstekstityksissä on ollut teknisiä ongelmia, jotka ovat näkyneet katsojille suomenkielisten tekstien puutteena.

Ongelmien taustalla on se, että viime keväänä Yleisradiossa siirryttiin niin sanottuun äänitekstitykseen: kun tv-uutisissa on vieraskielisiä haastatteluja, näiden suomenkielisten käännöstekstityksien on tarkoitus kuulua näkövammaisille puhuttuna tekstinä. Yleisradion toimintaan kuuluu tarjota tämä palvelu näkövammaisille.

– Muutos saatiin toteutettua viime keväänä, mutta tekninen järjestely on sen verran monimutkainen, että se on viime aikoina aiheuttanut ongelmia, kertoo Ylen teknologia- ja kehitysjohtaja Janne Yli-Äyhö.

Käytännössä käännöstekstejä ei ole näkynyt tv-uutisten jutuissa välttämättä ollenkaan.

– Olemme todenneet, että järjestelmä on parempi ottaa nyt pois päältä ja palata vanhaan järjestelmään, jossa tekstistä puheeksi -toimintoa ei ole olemassa, Yli-Äyhö sanoo.

Näkövammaiset joutuvat nyt siis olemaan ilman tekstistä puheeksi -palvelua, joten he eivät kuule vieraskielisten haastattelujen käännöstä suomeksi uutislähetyksissä.

Yli-Äyhö ei voi sanoa, kuinka kauan ongelmien selvittäminen kestää.

– Toistaiseksi mennään näin, toivottavasti mahdollisimman lyhyen aikaa. Ongelmaa haetaan, etukäteen ei voi sanoa, koska se löytyy. Tämä ei ole tavoitetila. Mutta totesimme, että meidän on syytä palata pykälää taaksepäin, Yli-Äyhö pahoittelee.