Ainakin kolme ihmistä on kuollut junan suistuttua raiteiltaan Yhdysvalloissa – useita loukkaantuneita

Yhdysvalloissa on kuollut ainakin kolme ihmistä vakavassa junaonnettomuudessa. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Junan kerrotaan suistuneen raiteiltaan. Yhdysvaltalainen ABC News (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että välittömästi onnettomuuden jälkeen ei ollut selvää, mikä turman aiheutti. Median mukaan viisi vaunua suistui raiteilta.

Amtrak-junayhtiö kertoo, että useita on loukkaantunut onnettomuudessa. Yhdysvaltalainen New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehti kirjoittaa, että loukkaantuneita olisi paikallisviranomaisten mukaan 50.

Amtrakin tiedotteen mukaan sen Empire Builder 7/27 -junan kyydissä oli noin 147 matkustajaa ja 13 junan henkilökuntaan kuuluvaa.

Yhtiö kertoo, että se on yhdessä paikallisviranomaisten kanssa siirtänyt loukkaantuneita ja evakuoinut muita matkustajia.

– Kaikki elossa olleet on pelastettu, paikallinen katastrofi- ja hätäviranomainen Amanda Frickel sanoi New York Timesin mukaan.

Ihmiset on evakuoitu kahteen eri kohteeseen. Heidät on tarkoitus majoittaa hotelleihin sen jälkeen, kun heidän lääkinnälliset tarpeensa on selvitetty.

"Emmehän me voi suistua raiteilta"

New York Timesin haastattelema junassa ollut kertoo heränneensä junan suistumiseen raiteilta.

– Ensin ajattelin, että suistumme raiteilta, mutta totta puhuakseni minulla ahdistusta ja olin kuullut tarinoita suistumisista, Washingtonin osavaltion Seattleen matkalla ollut, Minnesotan Minneapolisissa kyytiin noussut Megan Vandervest sanoi.

– Sitten ajattelin, että tämä on hullua, emmehän me voi suistua raiteilta.

Onnettomuus tapahtui Montanan osavaltiossa paikallista aikaa lauantai-iltapäivänä. Juna suistui raiteiltaan lähellä Joplinin kylää osavaltion pohjoisosassa.