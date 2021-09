Kuluttajien luottamus talouteen nousi liki ennätyslukemiin

Kuluttajien luottamus talouteen nousi elokuusta syyskuuhun tuntuvasti, kertoo Tilastokeskus. Luottamus on ollut vahvempaa vain joulukuussa 2017. Elinkeinoelämän luottamus talouteen sen sijaan heikkeni hivenen.

Kuluttajien luottamus talouteen nousi syyskuussa 6,0 pisteeseen, kun se oli elokuussa 4,0 pistettä, kertoo (siirryt toiseen palveluun) Tilastokeskus. Luottamus on ollut vahvempaa vain joulukuussa 2017, jolloin se oli 6,8 pistettä. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on –1,7 pistettä.

Odotukset Suomen talouskehityksestä paranivat syyskuussa. Arviot yleisen työttömyystilanteen kehityksestä kohenivat hyvin valoisiksi. Odotukset kuluttajien omasta taloudesta sekä aikeet hankkia kestokulutustavaroita pysyivät suunnilleen ennallaan.

Sen sijaan elinkeinoelämän luottamus talouteen laski syyskuussa aavistuksen, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Luottamus putosi teollisuudessa ja vähittäiskaupassa, mutta nousi rakentamisessa. Palveluissa luottamus pysyi ennallaan.

– Tuoreiden luottamuslukujen keskeisin viesti on, että kiivain vaihe talouden palautumisessa alkaa olla ohitse. Kokonaiskuvassa kasvu jatkuu yhä potentiaaliin nähden voimakkaana, mutta on myös huomata, että joillain aloilla palautuminen on vasta aluillaan, arvioi EK:n johtaja Sami Pakarinen tiedotteessa.