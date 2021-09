USA:n rajalle sillan kupeeseen syntynyt siirtolaisleiri on tyhjennetty ja tuhansia karkotettu – ”He kohtelivat meitä kuin eläimiä”

Yhdysvallat ilmoitti sunnuntaina karkottaneensa 4 000 maahan Meksikosta viime viikkoina pyrkinyttä siirtolaista, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

USA:n kotimaan turvallisuuden ministeri Alejandro Mayorkasin mukaan tarkoituksena oli hillitä koronapandemiaa. Arviolta 10 000–12 000 on annettu jäädä maahan odottamaan jatkokäsittelyä.

Yhdysvalloista Haitin pääkaupunkiin Port-au-Princeen lennätetty Evens Delva kuvailee kokemusta kammottavaksi.

– Meidät ajettiin yhteen kuin karjaa ja kahlittiin kuin rikolliset, Delva sanoo Guardian-lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Delva vietti kuuden tunnin lennon kädet ja jalat sidottuna.

– He kohtelivat meitä kuin eläimiä, emme koskaan unohda sitä, lisää hänen vaimonsa Maria lehdelle.

Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevaan Del Rion pikkukaupunkiin kerääntyi syyskuun alusta lähtien jopa 30 000 siirtolaista. Heistä valtaosa oli haitilaisia.

Yhdysvaltojen viranomaiset ilmoittivat viikonloppuna, että leiri on nyt tyhjennetty.

Moni Texasista karkotettu sai mukaansa 15–100 dollaria käteistä. Harva on käynyt Haitissa vuosiin.

Valkoinen talo ilmoitti luopuvansa hevospartioista rajalla sen jälkeen kun kiistanalaiset kuvat siirtolaisista ja rajavartijoista hevosen selässä herättivät laajaa raivoa. Kuva: Paul Ratje / AFP

Siirtolaisia poistumassa Toussaint Louverturen lentoasemalta Port-au-Princessä. Kuva: Richard Pierrin / EPA

Miksi siirtolaiset lähtevät USA:han?

Suurin osa Yhdysvaltoihin pyrkivistä paperittomista siirtolaisista on kotoisin Keski-Amerikan maista, joista köyhyys, väkivalta ja luonnonkatastrofit ajavat ihmisiä pohjoiseen.

Koronapandemia ja sitä seurannut talouskriisi kärjistivät tilannetta Meksikossa ja Latinalaisessa Amerikassa. Moni näihin maihin viime vuosina muuttanut menetti työnsä. Myös oleskelulupien edellytyksiä on tiukennettu.

Koronakriisin keskellä Yhdysvallat sulki rajansa saapuvilta siirtolaisilta. Kymmenet tuhannet jäivät Meksikoon odottamaan pääsyä rajan yli.

Tältä näytti rajalla reilu viikko sitten

Texasissa sijaitsevaan Del Rion pikkukaupunkiin saapui pari viikkoa sitten suuri määrä haitilaissiirtolaisia

Miksi niin suuri osa on haitilaisia?

Karibialla sijaitseva noin 11 miljoonan asukkaan Haiti on läntisen pallonpuoliskon köyhin maa.

Haiti on noussut otsikoihin erilaisten kriisien ja erityisesti luonnonkatastrofien myötä, joista tunnetuin on vuoden 2010 valtaisa maanjäristys. Tuolloin yli 200 000 ihmistä kuoli ja kymmenet tuhannet lähtivät maasta ja asettuivat eri puolelle Etelä-Amerikkaa, usein Chileen ja Brasiliaan.

Haiti on myös poliittisesti epävakaa – maan presidentti salamurhattiin kotonaan heinäkuussa hämärissä olosuhteissa. Moni onkin paennut köyhyydessä rehottavaa jengiväkivaltaa.

Sosiaalisella median kautta on levinnyt viime kuukausina huhuja, joiden mukaan monet haitilaiset luulivat olevansa tervetulleita Yhdysvaltoihin. Tämä pohjautuu osin väärinymmärrykseen: USA lisäsi suojaa maassa asuville haitilaisille, ei sinne pyrkiville.

Rajakaupunki Ciudad Acunaa suositeltiin somessa, sillä se on säästynyt muualla Meksikon puolella rajaa havaitusta huume- ja jengiväkivallasta. Jotkut näistä kehuista ovat peräisin liiketoimintaansa elvyttäviltä ihmissalakuljettajilta, kertovat siirtolaisjärjestöt uutistoimisto AP:lle.

Del Rion pikkukaupunkiin Texasiin syntyi nopeasti yli 10 000 siirtolaisen leiri. Siirtolaiset kulkivat Meksikon ja Yhdysvaltojen rajan yli ilman lupaa. Monet kävivät välillä Meksikossa ja palasivat takaisin USA:han. Kuva: Allison Dinner / EPA

Del Rion siirtolaiskriisi antaa vipuvartta presidentti Joe Bidenin kriitikoille, jotka sanovat Bidenin politiikan kannustaneen siirtolaisia rajalle. Sekä republikaanit että demokraatit ovat penänneet Bidenilta nopeita toimia. Mielenosoittajat vetosivat Bideniin ja muistuttivat presidenttiä tuesta vaaleissa. Kuva: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA

Heinäkuussa tulijoita enemmän kuin kahteen vuosikymmeneen

Siirtolaisten määrä Yhdysvaltojen etelärajalla kääntyi jyrkkään nousuun presidentti Joe Bidenin noustua valtaan. Tammikuussa virkaan astunut demokraattipresidentti on luvannut edeltäjäänsä Donald Trumpia inhimillisempää lähestymistapaa maahanmuuttoon.

Yksin saapuvia lapsia tuli USA:n rajalle ennätyslukemin keväällä.

Heinäkuussa raportoitiin lähes 200 000 siirtolaista rajalla, suurin määrä yli kahteen vuosikymmeneen, kertoo Pew-tutkimuskeskus (siirryt toiseen palveluun).

Suuria lukuja selittää osin viime vuosien trendi: rajalle jumiin jääneet siirtolaiset yrittävät rajan yli useamman kerran, osa jopa kymmeniä kertoja, kertoo siirtolaisjärjestö American Immigration Council (siirryt toiseen palveluun).

Järjestön mukaan ensimmäistä kertaa rajan ylittämistä yrittäviä on kirjattu vähemmän kuin vuonna 2019. Uutta on myös se, että tänä vuonna kaksi kolmasosaa tulijoista on yksin saapuvia aikuisia. Perheitä on nähty vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Siirtolaisjärjestö kertoo, että rajan ylittäminen ilman kiinnijäämistä on huomattavasti vaikeampaa nykyään kuin mitä se oli vain vuosikymmen sitten.

Ihmisiä matkalla vaarallisen Darién Gapiin viidakon lävitse. Vaellus kestää vähintään viisi päivää. Moni on ottanut mukaansa viidakkoveitsen käärmeiden ja rikollisjengien varalta. Mukana on naisia ja lapsia. Kuva: AFP / Lehtikuva

Vaarallinen reitti pohjoiseen

Matka pohjoiseen ei ole helppo. Siirtolainen on helppo uhri rosvoille ja ihmiskauppiaille.

Väli-Amerikan kannakselle pääsee vain Panaman kautta. Siellä tulijoita odottaa päiväkausien vaellus Darién Gapin viidakon läpi: vaikeakulkuista maastoa, myrkkykäärmeitä, petollisia jokia sekä jengejä.

– Ruumiita oli niin paljon. Joet söivät ihmiset hengiltä. Varkaat varastivat kaikilta, kuvaili vastikään Yhdysvalloista karkotettu Delva Guardian-lehdelle.

Tästä huolimatta Kolumbian rannikoilla yli 16 000 ihmistä odottaa parhaillaan venekuljetusta Panamaan. Monen määränpää on pohjoinen.

