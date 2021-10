Erkka Mikkonen: Kremlissä valmistaudutaan milloin tahansa alkavaan suursotaan, ja sitä ennen vaalit vietiin läpi kuin sotilasoperaatio

MOSKOVA Venäjän tv-kanavilla seurattiin tarkasti, kuinka puolustusministeri Sergei Šoigu äänesti maahanlaskujoukkojen erikoisprikaatin vaalipaikalla.

Puolustusministeri työnsi vaalilipukkeensa läpinäkyvään uurnaan kolmipäiväiseksi pidennetyn äänestysajan alkumetreillä ja kehotti kaikkia sotilaita seuraamaan esimerkkiään.

– Ei ole epäilystäkään, että myös tällä kertaa äänestäminen sujuu organisoidusti ja aktiivisesti, kuten on aina tapahtunut, Šoigu sanoi (siirryt toiseen palveluun) kameran edessä.

Puolustusministeri tiesi, mistä puhui.

Kahden päivän päästä, ennen kun äänestyspaikat olivat edes sulkeutuneet ilmoitettiin (siirryt toiseen palveluun), että 99,8 prosenttia armeijan äänioikeutetuista oli äänestänyt. Samalla puolustusministeriöstä vakuuteltiin, ettei minkäänlaista äänestämiseen painostamista tapahtunut.

Todellisuudessa duuman vaalit olivat Kremlin tiukasti kontrolloima operaatio.

Ensin hallinto esti liian vaarallisiksi katsomiensa oppositiopoliitikkojen pääsyn ehdokkaiksi. Sitten se varmisti halutun lopputuloksen manipuloimalla ja väärentämällä äänestyksen kulkua ja sen tuloksia.

Näytösvaaleilla haluttiin esittää tuki presidentti Vladimir Putinin valtajärjestelmälle ja sen ajamalle sotilaallista voimaa ihannoivalle maailmankuvalle.

Siksi onkin luonnollista, että juuri puolustusministeri Sergei Šoigu asetettiin valtapuolueen listalla kärkiehdokkaaksi. Pian 30 vuotta Venäjän hallituksissa työskennellyt Šoigu on presidentin läheinen liittolainen.