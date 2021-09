Kävimme kahden vihersisustajan kotona – kasviharrastaja Laura Vuorenpää: "Pyrin saamaan palan sademetsää kotiini"

Tamperelainen Laura Vuorenpää painaa napista. Kuuluu piippaus, ja sumu alkaa laskeutua saniaisille, sammaleelle ja puunoksilla versoville trooppisilta näyttäville kasveille.

Kosteaan höyryyn peittyvä pieni sademetsä löytyy Vuorenpään olohuoneesta. Keinotekoisessa tropiikissa asustaa viisi nuolimyrkkysammakkoa. Ne eivät vankeudessa ole myrkyllisiä, mikä on kasvien hoitamisen kannalta hyvä. Sammakoiden kodin lisäksi terraario on nimittäin huolella rakennettu sisustuselementti.

Vuorenpää on omistanut sammakkoeläimiä ja matelijoita, eli herppejä, teini-ikäisestä lähtien. Niiden elinympäristön visuaalisuus on aina ollut hänelle puolet harrastuksen viehätyksestä.

– En ole koskaan harrastanut aavikkolajeja, koska tykkään rehevistä terraarioista. Elinympäristön täytyy ensisijaisesti olla eläimelle sopiva, ja siksi valitsen lajit sen mukaan, että niiden ympäristö miellyttää minuakin.

Terraariossa on sekä tavallista suomalaista sammalta että hollantilaista ostosammalta.

Sumu saa keltamustat sammakot aktivoitumaan. Ne kiipeilevät kärpässaaliin toivossa pitkin privaattitropiikkinsa seiniä ja vehreänä kumpuilevaa maastoa. Maisema näyttää luonnonmukaiselta, eikä mikään paljasta, että villiys on huolellisesti suunniteltua.

– Seinäelementit ovat polyuretaania, johon on istutettu oksia. Päällä on muun muassa sammalta ja erilaisia pieniä ananaskasveja, jotka ovat sammakoiden mieleen, Vuorenpää esittelee.

Kun vehreyttä katsoo tarkemmin, erottuu sademetsästä aivan tavallisia joka kodin viherkasveja. Kodinonni on tosin sammakoiden kotona paljon eksoottisemman oloinen kuin keskivertokeittiön ikkunalaudalla. Saniainen sopii trooppisen puun juurelle yhtä hyvin kuin olohuoneeseen kukkapylvään päälle.

Toiset kasvit viihtyvät kosteassa lämmössä liiankin hyvin. Jokin aika sitten terraariosta oli pakko poistaa vesifiikus, joka oli alkanut peittää alleen kaiken. Kasvi pääsi takaisin murto-osan kokoisena entisestä.

– Rakennan palan luontoa elävästä materiaalista, eikä terraario ole koskaan valmis. Osa viehätyksestä on, että kaikki on aina pienessä muutoksessa.

Kaikesta Laura Vuorenpään olohuoneessa näkee, että täällä asuu luonnonystävä. Sisustukseen kuuluvat lukuisien huonekasvien lisäksi vihreäksi maalatut vanhat kalusteet, muutama kaunis eläimen kallo ja pari vanhaa täytettyä lintua. Luonnontieteellisten opetustaulujen lisäksi seinälle on ripustettu kovakuoriais- ja perhoskokoelmia.

Talon toinen terraario löytyy keittiöstä. Tämä viiden vauvasammakon koti vaatii huomattavasti vähemmän työtä kuin massiivinen vihersisustuselementti, joka samalla seinustalla vielä hetki sitten komeili.

– Tässä oli 720-litrainen kasviakvaario. Kasvit kasvoivat siitä ulos, ja kantoja pitkin olin laittanut valumaan vettä. Se oli iso systeemi ja omanlainen tapa harrastaa kasveja.

Valtavan kasviakvaarion hoitaminen vaati aikaa ja vaivaa, mutta palkinnoksi tamperelaiskeittiössä paistoi pimeimpäänkin vuodenaikaan tropiikin aurinko.

Vuorenpää hoitaa työkseen muiden kasveja, eikä häntä harmita, että sama työ jatkuu kotonakin. Kaikki tähtää siihen, että ympärillä olisi mahdollisimman kaunista ja vihreää.

– Minulla on kaksi rakkautta: suomalainen metsä ja trooppiset sademetsät. Tämä on sellaista kaukokaipuuta. Pyrin saamaan palan sademetsää kotiini.