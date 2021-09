Sananvapautta tukevat teknologiayhtiöt taipuivat Venäjän hallituksen tahtoon – näin ne perustelevat vaalisovellukseen liittyvän sisällön poistamisen

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tukijoiden kehittämän Smart Voting -vaalisovelluksen ja siihen liittyvän sisällön estäminen Telegramissa, Youtubessa ja Googlen sekä Applen sovelluskaupoissa puhuttaa Venäjällä.

Venäjän oppositio ei niele teknologiajättien selityksiä sananvapausarvoistaan, kun samaan aikaan yhtiöt näyttävät taipuvan Venäjän hallituksen tahtoon.

Yhtiöt perustelevat päätöksiään paikallisella lainsäädännöllä, mutta asiantuntijat pitävät todennäköisenä, että raha ajaa teknologiajätit hallitusten kätyreiksi.

Teknologiasyhtiöt poistivat Navalnyin vaalisovelluksen – tästä on kyse Smart Voting -sovellus on oppositiojohtajan tukijoiden Aleksei Navalnyin kehittämä vaalisovellus. Sovellus kehotti äänestämään nykyhallintoa vastustavia ehdokkaita ja suositteli äänestäjälle ehdokasta, jonka äänestämisellä voisi olla suurin vaikutus vaalien lopputulokseen. Parlamenttivaalien alla venäläinen valvontaviranomainen Roskomnadzor vaati, että Apple, Google, Cloudflare ja Cisco piilottaisivat Smart Voting -sovelluksen. 17. syyskuuta Google ja Apple poistivat sovelluksen venäläisistä sovelluskaupoistaan. Suosittu Telegram- viestipalvelu poisti Smart Voting -keskustelukanavan. Youtube puolestaan esti videon, joka käsitteli sovelluksen ehdokaslistaa. Navalnyin tukijat ovat luonnehtineet amerikkalaisyhtiöiden päätöstä häpeälliseksi.

Youtube saa yhteydenottoja hallituksilta

Youtuben toimitusjohtaja Susan Wodzycki kertoi Bloombergin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), miksi Smart Voting -sovellukseen liittyvä video poistettiin Youtubesta.

– Kun teemme yhteistyötä hallitusten kanssa, meidän on otettava monenlaisia asioita huomioon – myös paikalliset lait ja se, mitä alueella tapahtuu.

Wodzycki sanoi, että sananvapaus kuuluu Youtuben ydinarvoihin.

Youtuben toimitusjohtaja Susan Wodzycki sanoi, että Youtube haluaa palvella yhteisöjä eri puolilla maailmaa mahdollisimman hyvin. Kuva: Getty Images

Wodzyckin mukaan yhtiö saa hallituksilta pyyntöjä poistaa sisältöjä jatkuvasti. Yhtiö ei kuitenkaan toimi yksinomaan hallitusten toiveiden mukaan vaan ottaa huomioon monia seikkoja tehdessään päätöksiä sisällön poistamisesta.

Wodzycki ei kertonut tarkemmin, mitkä seikat vaikuttivat Youtuben arvioihin Smart Voting -tapauksen yhteydessä tai pyysikö Venäjän hallitus yhtiötä poistamaan Smart Voting -sovellukseen liittyvän videon.

Youtube on osa Google-yhtiötä.

Youtuben toimitusjohtaja sanoi Bloombergin haastattelussa, että Googlen vetäytyminen Venäjältä, kuten se teki Kiinassa, on mahdollista, jos ristiriidat hallituksen kanssa ajautuisivat kriisiin.

Olisiko Google voinut toimia toisin?

Amerikkalainen The New York Times (siirryt toiseen palveluun) on raportoinut muiden muassa sakoista, joita Venäjän viranomaiset ovat uhanneet kohdistaa Googleen. Brittiläisen BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Googlesta on kerrottu, että Venäjän viranomaiset ovat uhannet yhtiön työntekijöitä rikossyytteillä.

Venäläisen oppositiomedian Meduzan (siirryt toiseen palveluun) haastattelema juristi Sarkis Darbinjanin sanoo, että hän ei ole kuullut yhdestäkään oikeustapauksesta, jossa rikossyyte olisi nostettu työntekijää vastaan siksi, että yhtiö kieltäytyi toimimasta hallituksen käskyn mukaan.

– Pahimmassa tapauksessa yhtiö saisi sakot. Viranomaiset voisivat myös hidastaa verkkoliikennettä tai sulkea yhtiöiden maksujärjestelmät, kuten Googlen Pay-sovelluksen, venäläisten käyttäjien ulottumattomilta.

Youtube on tärkeä kanava Venäjän oppositiolle. Navalnyin-säätiöllä on Youtubessa yli kuusi miljoonaa seuraajaa. Kuva: Sergei Ilnitsky / EPA

Venäjä hyväksyi vuonna 2019 suvereenin Internetin lain, joka antaa venäläisille viranomaisille laajat valtuudet sensuroida verkkoa. Teknisesti suvereenista Internetistä tuli mahdollinen tänä vuonna.

Venäjän on jo estänyt (siirryt toiseen palveluun)lukuisten VPN-palvelimien toiminnan alueellaan.

Darbinjanin mukaan lähitulevaisuudessa Venäjä todennäköisesti hidastaa ulkomaalaisten verkko-osoitteiden liikennettä. Erityisesti tähtäimessä voivat olla yhtiöt, joilla on ollut erimielisyyksiä Venäjän hallituksen kanssa, kuten Youtube, Facebook ja Telegram.

Darbinjanin pitää todennäköisenä, että Google ei yksinkertaisesti halua kärjistää konfliktia venäläisten viranomaisten kanssa.

– Kaupalliset yritykset kokevat painetta monelta taholta. On naiivia odottaa, että niistä tulee yhtäkkiä ihmisoikeusjärjestöjä ja ne alkavat puolustaa kansalaisten oikeuksia. Tärkeintä näille yrityksillä on maksimoida voitto, Darbinjanin sanoo.

Telegram: syyttävä sormi kohti teknologiayhtiöitä

Venäjällä suosittu viestipalvelu Telegram esti Smart Voting -sovellukseen liittyvän kanavan alustaltaan vaalien toisena päivänä.

Kun 18. syyskuuta käyttäjä yritti kirjoittaa viestiketjuun, näytölle pomppasi ilmoitus, että kanava rikkoo paikallisia lakeja.

Tosin kuin Applen ja Googlen tapauksessa, jossa sovelluksen toiminta estettiin vain Venäjän alueella, Telegram esti kanavan kaikkialla maailmassa.

Telegramin perustaja Pavel Druov julkaisi tällä viikolla tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kertoi Telegramin päätöksestä estää Smart Voting -kanava.

Durovin mukaan Telegram olisi rikkonut teknologiayhtiöiden sopimusehtoja, mikäli se ei olisi poistanut viestikanavaa.

Tänä vuonna Apple ja Google ilmoittivat, että niiden sovelluskaupoissa olevien tuotteiden pitää noudattaa paikallisia lakeja.

Durov sätti erityisesti Applea ja Googlea selkärangattomuudesta. Kun yhtiöt veivät sovelluksen pois, Telegramista tuli käytännössä ainoa alusta opposition ehdokaslistalle.

Durovin mukaan yksittäinen sovellus ei pysty puolustamaan sananvapautta ja suurien teknologiayhtiöiden olisi pitänyt ottaa enemmän vastuuta.

– Applen ja Googlen päätös luo vaarallisen ennakkotapauksen, joka voi vaikuttaa sananvapauteen Venäjällä ja ympäri maailmaa, Durov kirjoitti aiemmassa kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun) 17. syyskuuta.

Parlamenttivaalien alla Telegramin perustaja Pavel Durov sanoi, että vaaleihin liittyvät sisällöt poistetaan vaalirauhan säilyttämiseksi. Kuva: Getty Images

Venäjän viranomaiset ovat luokitelleet monia Navalnyin-säätiöön liittyviä verkkosivustoja "ekstremistisiksi".

Esimerkiksi Apple vetosi perusteluissaan siihen, että Smart Voting -sovellus on laiton Venäjällä. Myös Telegram on kertonut päätyneensä sulkemaan kanavan samasta syystä.

Suosittu viestipalvelu kuitenkin näyttää valikoivan, millaisia sisältöjä se pitää laittomana. Telegramissa on lukuisia kanavia, jotka rikkovat Venäjän normeja väkivaltaisista sisällöistä.

Esimerkiksi lukuisat venäjän- ja englanninkieliset uusnatsismiin liittyvät kanavat sekä kanavat, jotka yllyttävät väkivaltaan (siirryt toiseen palveluun), saavat jatkaa toimintaansa Telegramissa.

Lue myös:

Apple ja Google taipuivat venäläisviranomaisten alla –Amerikkalaisyhtiöt poistivat aktivisti Aleksi Navalnyiin liittyvän vaalisovelluksen

Presidentti Putinin tukipuolueen Yhtenäisen Venäjän voitto duuman vaaleissa näyttää odotetusti varmalta, kun valtaosa äänistä on laskettu

Suomalaiset poliitikot huolissaan Venäjän vaaleista – Tuomioja: "Näitä vaaleja ei voi pitää rehellisinä tai vapaina"

Venäjältä paennut journalisti Ylelle: Otteet kovenevat, kun Putinin suosio laskee