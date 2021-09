Kolme tapausta kuukaudessa, kaikissa paikkana koti: Poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt Suomessa – tutkija kertoo, mitä siitä tiedetään

Kuva on Porvoosta vuoddelta 2019, kun kahta poliisia ammuttiin.

Kuva on Porvoosta vuoddelta 2019, kun kahta poliisia ammuttiin. Kuva: Marja Väänänen / Yle

OIkeustieteen tohtori Henri Rikander on tutkinut poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sen määrät, väkivallan muodot ja intensiteetti ovat tutkijan mukaan kasvaneet Suomessa. Kuukauden aikana ainakin kolmea poliisia vastaan on hyökätty väkivaltaisesti.

Suomessa on tapahtunut kuukauden aikana ainakin kolme vakavaa poliisiin kohdistuvaa epäiltyä vakavaa väkivallantekoa.

Viimeksi maanantaina selvisi tutkinnassa oleva poliisiin kohdistunut murhan yritys Lempäälässä, Pirkanmaalla.

Alle 30-vuotiasta miestä esitetään vangittavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa maanantaina.

Poliisi meni kotikäynnille kotirauhan rikkomisepäilyn takia Lempäälässä 23. syyskuuta. Siinä yhteydessä poliisiin kohdistui voimakasta vastarintaa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lassi Suoranta sanoi maanantaina Ylelle, että poliisi ei tarvinnut sairaalahoitoa vastarinnan takia. Tutkinnallisista syistä poliisi ei paljasta, oliko epäillyllä aseita.

Paikka Hämeenlinnassa, jossa poliisin kohdistui väkivaltaa. Kuva: Dani Branthin / Yle

Hämeenlinnassa poliisia ammuttiin perjantaina tehtävän yhteydessä kerrostalon pihalla. Keskusrikospoliisi (KRP) tiedotti lauantaina iltapäivällä, että se tutkii tekoa epäiltynä murhan yrityksenä.

Poliisi on päässyt sairaalasta, eikä hänellä ole hengenvaaraa. Poliisia ampunut henkilö on sairaalahoidossa.

23. elokuuta poliiseja ammuttiin kotihälytystehtävän yhteydessä Varsinais-Suomen Ruskolla. Tilanteessa sekä poliisi että poliisin kohteena ollut henkilö käyttivät asetta. Poliisi haavoittui ampumatilanteessa. KRP:n esitutkinnan mukaan kolme poliisia oli hengenvaarassa tilanteessa. Poliiseja ampunut mies kuoli ampumisessa saamiinsa vammoihin sairaalassa.

Koti vaarallisin paikka

Oikeustieteen tohtori Henri Rikander on tutkinut poliisin voimankäyttöä ja poliisin kohtaamaa väkivaltaa. Kuten kolme viimeaikaisinta tapausta osoittaa, kotihälytykset ovat poliisille vaarallisia.

– Kun poliisi menee yksityisasuntoon, se on yksi vaarallisimmista paikoista. Ei voi tietää, millä henkilökohtaisella asenteella kohdehenkilö on tai millä tavoin hän on varustautunut, Rikander kertoo.

Poliisi joutuu tekemään päätökset voimankäytöstä äärimmäisen nopeasti ja usein yksityisasuntojen ahtaissa tiloissa.

Oikeustieteen tohtori Henri Rikander sanoo, että varautuminen, riittävät suojavälineet ja voimankäytön osaaminen auttavat poliisia väkivaltatilanteissa. Kuva on otettu yli vuosi sitten. Kuva: Miikka Varila / Yle

Poliisia vastassa on tutkimusten mukaan tyypillisesti kolmikymppinen mies, joka on päihtynyt. Hänellä saattaa olla ampuma-aseita, joista poliisi ei välttämättä edes tiedä.

Teräaseita poliisi kohtaa noin kuudessa prosentissa kotihälytystapauksia. Myös aseet ovat yleisiä.

– Satakunta kertaa vuodessa löytyy väkivaltaisesti käyttäytyneeltä vastapuolelta ampuma-ase. Vakavan väkivallan potentiaali on päivittäin läsnä, Rikander sanoo.

Suomen poliisijärjestöjen liiton vuonna 2019 toteuttaman jäsenkyselyn mukaan poliisit kokevat, että asiakkaat ovat entistä aggressiivisempia ja yli puolet tuntee työviihtyvyyden heikentyneen.

Suomalaisista poliiseista kaksi kolmesta on kohdannut väkivaltaa vähintään kerran kuukaudessa.

Vuosittain on noin 2 000 tilannetta, joissa poliisin pitää käyttää voimaa henkilön vastustamisen takia. Määrä kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa. Se on silti vähän verrattuna noin miljoonaan poliisitehtävään ja 90 000 kiinniottoon.

– Siihen nähden luku on maltillinen, mutta väkivallan määrä, väkivallan muodot ja intensiteetti ovat kasvaneet tutkimustiedon mukaan.

Väkivalta lisääntynyt

Murhan yritykset ja poliisin murhat ovat Suomessa yhä harvinaisia, mutta eivät tavattomia. Rikanderin mukaan murhan yrityksiä on yleensä vuosittain muutamia.

Lempäälän ja Hämeenlinnan tuoreiden tapausten välille ei voi asettaa yhtäläisyysmerkkejä. Sen sijaan tutkimustieto kertoo, että poliisiin kohdistuvan väkivallan määrä on kasvanut jo pidemmän aikaa.

– Väkivalta poliisia kohtaan on kasvanut Pohjoismaissa verrattain paljon. Äärimmäisissä teoissa on myös selkeää kasvua.

Poliisia kohti on ammuttu tuoreiden tapausten lisäksi myös esimerkiksi Porvoossa ja Pirkanmaalla kaksi vuotta sitten. Tuolloin kaksi ruotsalaisveljestä ampui Porvoossa kahta poliisia, jotka haavoittuivat tilanteessa. Lisäksi veljekset ampuivat poliiseja kohti takaa-ajotilanteissa Pirkanmaalla.

Monta moraalista rajaa ylitetään

Tyypillisesti poliisia vastustanut saa syytteen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Murhan yritys -tutkintanimike kertoo vakavasta tilanteesta. Se viestii siitä, että vastapuolen epäillään olleen valmis tappamaan virkatehtävissä ollut ihminen.

– Monta moraalista pidäkettä ylitetään siinä vaiheessa, kun aletaan kohdentaa väkivaltaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta suojaaviin viranomaisiin.

Rikanderin mukaan etenkin nuoret poliisit metropolialueella kohtaavat yöaikaan väkivaltaa.

Poliisi voi varautua väkivaltaan riittävillä resursseilla. Poliisilla pitää olla riittävät suojavälineet ja voimankäyttövälineet ja kyky käyttää niitä.

Rikanderin mukaan pelkästään voimaa näyttämällä on mahdollista saada haluttu lopputulos. Jos paikalla on useita poliisipartioita, kohdehenkilö ymmärtää tilanteen vakavuuden, mikä edesauttaa rauhalliseen lopputulokseen pääsemistä.

– Tästä on hyviä kokemuksia, Rikander sanoo.

