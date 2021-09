Taiteilija muutti valtavan muraalin yksityiskohtaa, kun paikalle tullut mies kertoi tarinansa: "Etsin sen kuvan ja laitoin hänet mukaan"

Kuusankosken Kymin ruukin alueelle valmistunut teos esittelee nykyisen Kouvolan muodostaneiden kuntien symboleja. Uusi taideteos on ihastuttanut jo ennen valmistumistaan.

Kouvolaan on valmistunut valtava julkinen seinämaalaus.

Kuusankosken Kymin ruukin alueen entisen hakevaraston seinälle maalattu valtava taidemuraali on 25 metriä korkea ja 20 metriä leveä.

Isiltä pojille -projektinimellä kulkeva teos esittelee nykyisen Kouvolan muodostaneiden kuntien symboleja. Maalaus koristaa nyt hakevaraston kahta seinää.

Taideteoksen tekivät kuvataiteilijakaksikko Anetta Lukjanova ja Taneli Stenberg. Seinien maalaaminen kesti yli kuukauden. Maalaustyö aloitettiin elokuun 19. päivänä, ja viimeiset silaukset tehtiin sunnuntaina. Teos on taiteilijoiden mukaan yksi Suomen suurimmista.

Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Vastavalmistunut työ on vielä taiteilijoiden omien mielipiteiden ulottumattomissa.

– En tiedä, osaako sitä vielä katsoa. Tuntuu, että se on vielä niin lähellä. Monesti näiden asioiden kanssa on niin, että puolen vuoden päästä kun teoksesta näkee kuvan, huomaa, että tulipa tehtyä hieno työ, Stenberg kertoo.

Paikalliset asiat muuttivat teosta

Lukjanova ja Stenberg oleilivat Kuusankoskella koko maalausurakan ajan. Vapaa-ajallaan he tutustuivat alueeseen ja siihen, mitä se kuusankoskelaisille merkitsee.

– Emme yleensä ole näin pitkään kohteessa, jossa muraalia tehdään. Luonnos on muuttunut sen mukaan, mitä olemme kokeneet täällä, Lukjanova kertoo.

Vielä viimeiset silaukset, ja sitten se on valmis. Kuusankosken Kymin ruukin muraalia on puuhattu helmikuusta asti. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Esimerkiksi seinään maalattuun jokimaisemaan malli tuli suoraan Kuusankosken patoalueelta. Taiteilijakaksikko meni paikan päälle katsomaan patoa ja sitä, miltä sen olisi näytettävä, jotta paikalliset voisivat kokisivat muraalin omakseen.

Kuvataiteilijat Anetta Lukjanova ja Taneli Stenberg ovat loihtineet ohikulkijoiden iloksi Kouvolan entisten kuntien vanhoja symboleja, kuten kalan, karhun, kävyn, joen ja patoportin. Kirsi Lönnblad haastattelee taiteilijoita valmistuneen teoksen äärellä.

Jo maalaamisen aikana paikalla on käynyt ihmisiä, jotka ovat antaneet välitöntä palautetta – valtaosin positiivista ja kannustavaa.

– Meille on tuotu villasukkia ja herkkuja. Huolta on pidetty!

Lukjanova on käyttänyt teoksen mallina Jouko Heikkisen ottamia valokuvia, ja paikalla käyneet ihmiset ovat jopa tunnistaneet paperitehtaan vanhoja työntekijöitä maalauksesta.

– Yksi juuri vaariksi tullut henkilö tuli käymään ja sanoi, että Jouko Heikkinen on ottanut myös hänestä 18-vuotiaana oikein komean kuvan. Etsin sen kuvan, muutin luonnosta ja laitoin hänet erityisesti mukaan, Lukjanova kertoo.

Toinen seinistä on jaettu neljään osaan. Lohkot esittelevät Kouvolan alueen historiaa paperitehtaineen, patoineen ja luontoineen. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Lukjanova ja Stenberg kertovat, että he käyvät joskus katsomassa maalaamiaan muraaleja uudelleen. Jälleennäkeminen voi herättää taiteilijoissa iloa tai itsekritiikkiä.

Myös muut seinät Kymin ruukin alueella kiinnostavat kaksikkoa. Jälleennäkeminen juuri valmistuneen teoksen kanssa saattaa siis olla väistämätön ennemmin tai myöhemmin.

Rahat riittivät

Muraalin tilanneen Kymijoen Taidepato ry:n Vesa Parvinen pitää lopputulosta loistavana.

– En olisi uskonut, että se on noin hieno. Menee hetki ennen kuin hahmottaa, että tämä on se, mistä vuosi sitten puhuimme. Ja siinä se nyt nököttää!

Kymin 100-vuotissäätiö myönsi muraalin toteuttamiseen 27 000 euroa. Nyt näyttää siltä, että raha riitti hyvin seinämaalauksen toteuttamiseen.

Teos olisi vielä tarkoitus valaista, mutta valojen rahoitus on vielä kysymysmerkki. Parvinen kertoo, että rahoitus tulisi mahdollisesti yksityiseltä toimijalta. Tarkoitus olisi myös harventaa metsää rakennuksen läheltä, jotta teoksen voisi nähdä paremmin esimerkiksi Kyminkadulta.

Kymin ruukin alue on nykypäivänä monipuolinen kulttuurin kehto. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Myös avajaiset on tarkoitus pitää, mutta vasta helmikuussa, kun projekti viettää vuosipäiväänsä. Parvinen kertoo, että suunnitteilla on näyttely teoksen valmistumisprosessista alueen Galleria Padossa. Sitä varten on kerättävä kuvia kaikilta, jotka ovat käyneet paikalla tallentamassa eri työvaiheita.

– Täällä on käynyt paljon porukkaa. Jopa muutama bussilastillinen on pysähtynyt katsomaan teosta ja sitten jatkanut matkaansa. Eilen paikalla kävi joku jopa Espoosta. Hän oli nähnyt sosiaalisesta mediasta, että tällainen muraali on teossa.

