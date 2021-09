Armeijan hälyttämistä apuun harkitaan – pelko polttoainepulasta ajoi britit hamstraamaan bensaa

Englannissa jopa 90 prosenttia suurimpien kaupunkien bensa-asemista on tyhjentynyt polttoaineista. Pelko polttoainepulasta on saanut ihmiset hamstraamaan polttoainetta jo useiden päivien ajan.

Britanniassa ihmiset jonottavat polttoainetta huoltoasemilla pelätyn polttoainepulan vuoksi.

Polttoainekauppiaita edustavan PRA:n mukaan miltei kaksi kolmesta sen arviolta 5 500 bensa-asemasta on tyhjentynyt, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun). Järjestön mukaan lopuiltakin asemilta bensa uhkaa loppua pian.

Englannissa tilanne on uutistoimisto Reutersin mukaan vieläkin pahempi. Maanantaihin mennessä jopa 90 prosenttia alueen suurimpien kaupunkien bensa-asemista oli tyhjentynyt, Reuters kertoo.

PRA:n mukaan syynä bensa-asemien ruuhkiin ja bensan loppumiseen on polttoaineen hamstraus. Esimerkiksi öljyjätti Shell on kertonut kysynnän olleen koko verkoston alueella tavallista kovempaa viime perjantaista asti.

Polttoainekuljetuksia, kuten myös muita toimituksia Britanniaan, on haitannut pula ammattikuljettajista. Tilanne on kärjistynyt entisestään koronapandemian aikana. Tilanne on osin seurausta maan EU-erosta.

Useat medialähteet, kuten talouslehti Financial Times kertoo (siirryt toiseen palveluun), että tilanteen rauhoittamiseksi on jopa harkittu armeijan hälyttämistä apuun, jotta polttoainekuljetukset saataisiin turvattua.

FT:n mukaan tilannetta on kuvattu maan hallinnon piiristä "erittäin huonoksi" Englannin alueella.

Ympäristöministeri George Eustice on puolestaan kiistänyt tiedot armeijan hälyttämisestä apuun.